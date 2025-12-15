Volkswagen lần đầu tiên phải đóng cửa một nhà máy ở Đức

Giá vàng trong nước và thế giới
Volkswagen, một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, đã quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất tại Dresden, Đức, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 88 năm của hãng một cơ sở sản xuất tại Đức phải ngừng hoạt động...
Theo tờ báo Financial Times, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Volkswagen đang phải đối mặt với áp lực dòng tiền do doanh số bán hàng yếu kém tại Trung Quốc, nhu cầu giảm sút ở châu Âu, và thuế quan ảnh hưởng đến doanh số tại thị trường Mỹ.
Giám đốc tài chính của Volkswagen, ông Arno Antlitz, hồi tháng 10 có ý nói rằng dòng tiền ròng của hãng trong năm 2025 có thể sẽ dương nhẹ thay vì bằng 0 như dự báo đưa ra trước đó. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hãng xe này sẽ tiếp tục phải đối mặt với áp lực lớn hơn.
“Chắc chắn sẽ có áp lực lên dòng tiền của Volkswagen trong năm 2026”, nhà phân tích Stephen Reitman của Bernstein cho biết. Ông Reitman lưu ý rằng hãng này đang cố gắng tìm cách giảm chi tiêu và tăng lợi nhuận hoạt động.
Nhà máy Dresden, kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 2002, sản xuất chưa đến 200.000 xe mỗi năm, con số chỉ bằng một nửa so với sản lượng hàng năm của nhà máy chính của Volkswagen tại Wolfsburg.
Việc đóng cửa nhà máy là một bước nhỏ trong kế hoạch của Volkswagen nhằm giảm công suất tại Đức. Động thái này là một phần của thỏa thuận đã được ký kết với các tổ chức công đoàn vào năm ngoái - thỏa thuận cũng dẫn đến việc cắt giảm 35.000 việc làm tại thương hiệu VW ở Đức.
Ông Thomas Schäfer, CEO thương hiệu VW, cho biết việc đi đến quyết định đóng cửa nhà máy Dresden là không dễ dàng, nhưng từ góc độ kinh tế, quyết định này là cần thiết. Nhà máy Dresden ban đầu được xây dựng như một biểu tượng cho sự tinh thông kỹ thuật của Volkswagen và được giao nhiệm vụ lắp ráp dòng xe cao cấp VW Phaeton. Sau khi Phaeton bị ngừng sản xuất vào năm 2016, Dresden trở thành biểu tượng cho nỗ lực điện khí hóa của Volkswagen, gần đây nhất là sản xuất mẫu xe chạy pin ID.3.
Volkswagen đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, khi tuổi thọ của động cơ đốt trong tăng lên đòi hỏi vốn đầu tư mới. Hiện tại, hãng vẫn đang loay hoay phân bổ ngân sách đầu tư khoảng 160 tỷ euro trong 5 năm tới. Ngân sách luân chuyển, được cập nhật hàng năm, của hãng đã bị cắt giảm trong những năm gần đây. Đối với giai đoạn từ 2023 đến 2027, con số tương ứng là 180 tỷ euro.
Ông Moritz Kronenberger, nhà quản lý danh mục đầu tư của công ty Union Investment, cho rằng kế hoạch chi tiêu của Volkswagen cần phải cắt giảm bớt một số dự án. Để đạt được mục tiêu đầu tư, "một số ý tưởng và dự án phải được loại bỏ khỏi kế hoạch” - ông nói.
Sau khi đóng cửa, nhà máy Dresden sẽ được thuê lại bởi Đại học Kỹ thuật Dresden để thành lập một khu nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo, robot và chip. Volkswagen cùng với trường đại học này đã cam kết đầu tư 50 triệu euro trong 7 năm tới vào dự án này, và Volkswagen cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng cơ sở này để giao xe cho khách hàng và như một điểm thu hút khách du lịch.
