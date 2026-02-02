Bất chấp thuế quan, Toyota đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025

Toyota Motor đã khẳng định vị thế của mình là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới trong năm 2025, với doanh số đạt kỷ lục 10,5 triệu xe...

Đây là một thành tựu đáng chú ý của gã khổng lồ ô tô Nhật Bản, khi hãng vượt qua các đối thủ lớn như Volkswagen Group và Hyundai Motor Group, với doanh số lần lượt là 9 triệu và 7,27 triệu xe. Sự tăng trưởng doanh số này của Toyota được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhu cầu cao đối với các dòng xe hybrid tại thị trường Mỹ, đặc biệt là các mẫu xe Prius và RAV4 - hãng tin CNBC cho hay.

Thành công của Toyota tại thị trường Mỹ càng trở nên ấn tượng hơn khi hãng phải đối mặt với chính sách thuế quan khắt khe từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ban đầu, mức thuế 25% được áp dụng đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản, sau đó đã được giảm xuống còn 15% theo thỏa thuận thương mại giữa Tokyo và Washington.

Bất chấp thuế quan cao, Toyota vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 7,3% tại Mỹ trong năm 2025, đạt 2,93 triệu xe. Chiến lược của Toyota trong việc hấp thụ chi phí liên quan đến thuế quan thay vì đẩy chi phí gia tăng về phía người tiêu dùng đã chứng minh hiệu quả. Ngoài ra, hãng tập trung vào sản xuất tại Mỹ và kiểm soát chi phí, giúp duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

Toyota ước tính thuế quan tại Mỹ sẽ khiến hãng thiệt hại 1,45 nghìn tỷ yên (tương đương 9,7 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026. Dù vậy, công ty vẫn nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm nhờ vào việc cắt giảm chi phí thành công và nhu cầu mạnh mẽ ngoài thị trường Mỹ.

Đối thủ Hàn Quốc Hyundai Motor cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu toàn cầu hơn 6% trong năm 2025, nhờ vào doanh số mạnh mẽ của xe hybrid tại Mỹ. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động của Hyundai bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan, giảm 19,5% so với năm trước, một phần do chi phí thuế quan tại thị trường Mỹ lên tới 4,1 nghìn tỷ won.

Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại để giảm thuế quan Mỹ đối với hầu hết các sản phẩm của Hàn Quốc, bao gồm ô tô, xuống còn 15% từ tháng 11. Nhưng gần đây, Tổng thống Trump đã dọa tăng thuế trở lại 25% đối với Hàn Quốc với lý do nước này chậm phê chuẩn thỏa thuận thương mại song phương.

Hyundai đang nỗ lực tăng cường sản xuất tại Mỹ, đặt ra kế hoạch tăng sản lượng tại các nhà máy của hãng đặt tại bang Georgia để đến năm 2030, xe sản xuất tại Mỹ chiếm 80% doanh số của hãng tại thị trường này.

Hiện tại, Toyota chỉ phụ thuộc vào nhập khẩu cho khoảng một 1/5 doanh số bán xe tại thị trường Mỹ và vẫn tiếp tục chiến lược mở rộng sản xuất mạnh mẽ tại nước này, tập trung vào các dòng xe hybrid.

Theo dự kiến, Toyota sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 vào ngày 6/2, và các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận hoạt động của công ty sẽ phục hồi gần 30% so với cùng kỳ năm trước.