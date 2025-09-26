Thứ Sáu, 26/09/2025

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Trang chủ Chứng khoán

Lợi thế của VPBankS trong phát triển nền tảng công nghệ

Tuấn Sơn

26/09/2025, 10:57

Công nghệ đang trở thành yếu tố then chốt định hình vị thế công ty chứng khoán. Kế thừa kinh nghiệm chuyển đổi số từ ngân hàng mẹ VPBank cùng chiến lược đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, VPBankS khẳng định vai trò tiên phong số hóa toàn diện, tạo bệ phóng cho tăng trưởng bền vững và nâng tầm trải nghiệm đầu tư.

LỢI THẾ RIÊNG CÓ TỪ HỆ SINH THÁI NGÂN HÀNG

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với những thay đổi mạnh mẽ cả về lượng và chất, công nghệ đã trở thành yếu tố then chốt định hình vị thế của mỗi công ty chứng khoán. CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS), công nghệ không đơn giản chỉ là công cụ hỗ trợ tăng năng suất, hiệu quả, mà còn là động lực xuyên suốt để kiến tạo nên lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

Kế thừa kinh nghiệm chuyển đổi số từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) - một trong những tổ chức tài chính đầu tư mạnh mẽ nhất cho công nghệ tại Việt Nam - VPBankS đã nhanh chóng xây dựng cho mình nền tảng công nghệ vững mạnh, đảm bảo an toàn, tốc độ và khả năng mở rộng.

Thay vì phải xây nền tảng từ con số không như các công ty chứng khoán độc lập, VPBankS hưởng lợi từ các khoản đầu tư vào công nghệ lên tới hàng nghìn tỷ đồng của ngân hàng mẹ trong suốt những năm qua. Những khoản đầu tư này vừa tối ưu chi phí và đảm bảo hiệu quả vận hành.

Không chỉ kế thừa công nghệ từ ngân hàng mẹ, bản thân VPBankS cũng nghiêm túc đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào công nghệ, từ việc phát triển nền tảng giao dịch NEO Invest, NEO Advisor với hàng loạt tính năng vượt trội cho đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tư vấn, cá nhân hóa dịch vụ hay khám phá tiềm năng của blockchain.

Công ty đã xây dựng một đội ngũ công nghệ thông tin thuộc nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán, với hơn 200 cán bộ am hiểu về cả công nghệ, dữ liệu và tài chính. Năng lực này cho phép công ty phát triển hệ thống hiện đại, với khả năng phục vụ hàng trăm nghìn người trong cùng một thời điểm. Nền tảng công nghệ đồng bộ cũng giúp VPBankS tích hợp sâu rộng với hệ sinh thái tài chính hơn 30 triệu khách hàng của VPBank, bao phủ mọi phân khúc từ đại chúng, khách hàng trẻ đến trung lưu và thượng lưu.

Nhờ vậy, công ty vừa mở rộng được quy mô phục vụ, vừa tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Minh chứng rõ nét là tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của VPBankS duy trì ở mức rất thấp, chỉ 28,9% trong nửa đầu năm 2025 và dự kiến giảm xuống dưới 25% trong giai đoạn 2025-2030 - thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhiều công ty chứng khoán truyền thống, vốn dao động từ 35-50%. Trong khi một số đơn vị khác có thể đạt CIR thấp nhờ phụ thuộc lớn vào mảng tự doanh hoặc trái phiếu, VPBankS vẫn duy trì hiệu quả thuộc nhóm dẫn đầu với mô hình phát triển đa diện ở cả môi giới, cho vay, ngân hàng đầu tư và tự doanh.

Không chỉ mang lại hiệu quả vận hành vượt trội, công nghệ còn tạo nền tảng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ về khách hàng. Chỉ trong vòng 3 năm, số lượng tài khoản môi giới tại VPBankS từ gần con số 0 đã tăng lên 660.000 vào cuối tháng 6/2025 và được dự báo sẽ cán mốc 1 triệu tài khoản ngay trong năm nay. Đây là tốc độ bứt phá hiếm có trên thị trường, phản ánh sức hấp dẫn của một công ty chứng khoán công nghệ, nơi khách hàng có thể tiếp cận toàn bộ giải pháp đầu tư trên một nền tảng số hiện đại, tiện ích và an toàn.

VPBankS vừa được thừa hưởng nền tảng từ ngân hàng mẹ, vừa đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại. (Ảnh: VPBankS).
VPBankS vừa được thừa hưởng nền tảng từ ngân hàng mẹ, vừa đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại. (Ảnh: VPBankS).

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI MỞ ĐƯỜNG CHO SẢN PHẨM TIÊN PHONG

Các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao liên tục được triển khai trong 3 năm qua chính là minh chứng cụ thể cho chiến lược khác biệt của VPBankS. Mới đây, VPBankS ghi dấu ấn khi tung ra StockGuru - trợ lý AI đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Agentic AI. Thông qua trợ lý này, nhà đầu tư có thể tiếp cận một công cụ phân tích chuyên sâu, cá nhân hóa, hoạt động 24/7, liên tục phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra gợi ý chiến lược phù hợp với khẩu vị rủi ro.

Không dừng lại ở AI, VPBankS còn tiên phong nghiên cứu và ứng dụng blockchain, đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để tham gia dự án thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa với vai trò dẫn dắt. Lĩnh vực mới mẻ này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích đáng kể, mở rộng thêm các động lực tăng trưởng mới trong tương lai.

Ngoài việc tập trung vào những công nghệ mang tính đột phá như AI hay blockchain, VPBankS còn chú trọng phát triển các hệ thống giao dịch hiện đại, mượt mà, an toàn. Tiêu biểu là NEO Invest - nền tảng giao dịch có mặt trên cả ứng dụng di động và website - hỗ trợ khách hàng giao dịch dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Chỉ cần thiết bị kết nối internet, khách hàng có thể theo dõi và giao dịch các sản phẩm chứng khoán, trái phiếu, cho vay ký quỹ một cách đơn giản, thuận tiện, đồng thời quản lý toàn bộ danh mục đầu tư chỉ trong vài thao tác. Hệ thống được thiết kế mượt mà, tích hợp nhiều tính năng nâng cao, bảo mật đa lớp và liên kết liền mạch với VPBank NEO của ngân hàng mẹ, giúp nhà đầu tư dễ dàng chuyển tiền, thanh toán và theo dõi dòng tiền, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

Song hành cùng NEO Invest là NEO Advisor - ứng dụng quản trị đầu tư và quản lý khách hàng toàn diện, hỗ trợ môi giới tương tác với khách hàng và quản lý công việc mọi lúc, mọi nơi. NEO Advisor được tích hợp đầy đủ các tính năng như giới thiệu giao dịch, kiểm soát hiệu suất, quản lý danh mục khách hàng, theo dõi dòng tiền, cùng hệ thống dữ liệu phân tích chuyên sâu, giúp chuyên viên tư vấn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đầu tư chuyên nghiệp, cá nhân hóa cao nhất.

VPBankS

