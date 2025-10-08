Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Thị trường

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Chu Khôi

08/10/2025, 06:49

Mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân cô lập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng…

Công an tỉnh Thái Nguyên tham gia ứng phó với mưa lớn, ngập lụt.
Công an tỉnh Thái Nguyên tham gia ứng phó với mưa lớn, ngập lụt.

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 21 giờ tối 7/10, mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 7 người thiệt mạng và mất tích, cùng 2 người bị thương tại Cao Bằng. Trong đó, 3 người thiệt mạng do sạt lở đất (Cao Bằng 1, Thanh Hóa 2) và 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3, Thanh Hóa 1).

Thiệt hại về nhà ở: 214 nhà hư hỏng, hơn 9.798 nhà bị ngập, tập trung nhiều tại Cao Bằng (6.992 nhà), Lạng Sơn (1.997 nhà) và Thái Nguyên (546 nhà). Ngoài ra, 1.608 hộ dân bị cô lập, chủ yếu ở Lạng Sơn (1.034 nhà) và Thái Nguyên (574 nhà).

Mưa lũ cũng khiến hơn 10.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại, trong đó Cao Bằng thiệt hại 5.000 ha, Bắc Ninh 2.984 ha, Thái Nguyên 1.277 ha. Thiệt hại về chăn nuôi ghi nhận 186 con gia súc và 42.930 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hệ thống giao thông tại nhiều tỉnh bị ảnh hưởng nặng, với 542 điểm ngập lụt, sạt lở, ách tắc trên các tuyến đường thuộc Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Đáng chú ý, trong ngày 7/10, tại Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến). Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân do mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đỉnh đạt tới 1.572 m3/s, gây vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, làm đổ phòng điều khiển trung tâm và hư hại thiết bị.

Sự cố ảnh hưởng đến 3 thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, với 196 hộ dân (779 nhân khẩu). Trong đó, 23 hộ với 101 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp đã được di dời đến nơi an toàn.

Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, huy động lực lượng hỗ trợ người dân, kiểm tra an toàn hồ đập và khôi phục giao thông bị chia cắt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các tỉnh theo dõi diễn biến mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Từ khóa:

dân sinh Mưa lũ thị trường Thiên tai

Đọc thêm

