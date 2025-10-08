Thứ Tư, 08/10/2025

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

An Nhiên

08/10/2025, 06:45

Sáng ngày 8/10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang nhóm mới nổi thứ cấp. Việc phân loại này có hiệu lực từ ngày 21/9/2026 và còn tùy thuộc vào đánh giá tạm thời trong kỳ review tiếp theo tháng 3/2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Chúng tôi xác nhận, và vui mừng thông báo, phân loại Việt Nam từ thị trường cận biên sang Thị trường Mới Nổi Thứ Cấp. Việc phân loại có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, tùy thuộc vào một đánh giá trong kỳ review tiếp theo vào tháng 3/2026.

Điều này nhằm xác định xem đã có đủ tiến bộ trong việc tạo điều kiện  cho các nhà đầu tư toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đầu tư quốc tế. Việc tái phân loại Việt Nam thành trạng thái Thị trường Mới Nổi Thứ Cấp dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn", The FTSE Russell Index Govermance Board cho biết.

FTSE Russell sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến và hoan nghênh phản hồi từ các bên liên quan đến chỉ số trước khi đánh giá tạm thời phân loại quốc gia cổ phiếu FTSE vào tháng 3/2026, nhằm đảm bảo việc tái phân loại diễn ra theo kế hoạch vào tháng 9/2026.

Việt Nam được phân loại là thị trường cận biên và được đưa vào danh sách theo dõi lên nhóm mới nổi từ tháng 9/2018. Khi được đưa vào Danh sách theo dõi, Việt Nam chưa đáp ứng hai tiêu chí: “Chu kỳ thanh toán (DvP)” và “Phương thức - Chi phí xử lý giao dịch thất bại”, cả hai tiêu chí trên đều được đánh giá ở mức “Hạn chế (Restricted)”. Vào tháng 11 năm 2024, các cơ quan thị trường Việt Nam đã thực hiện các giải pháp để tháo gỡ hai vấn đề này.

Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IBG) công nhận những tiến bộ mà cơ quan thị trường Việt Nam đã đạt được trong việc phát triển thị trường của mình và xác nhận rằng Việt Nam đã đáp ứng tất cả các tiêu chí của trạng thái Thị trường Mới Nổi Thứ Cấp theo Khung Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE.

IGB cũng đã xem xét kỹ lưỡng phản hồi từ các Ủy ban Tư vấn của FTSE Russell liên quan đến việc tiếp cận hạn chế của các nhà đầu tư toàn cầu trong giao dịch tại Việt Nam. Với tầm quan trọng của vấn đề này đối với người sử dụng chỉ số, IGB xác định rằng việc giải quyết tiếp cận hạn chế của các nhà môi giới toàn cầu là điều cần thiết để tiến hành tái phân loại.

Nhận định về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm Frontier Market (cận biên) lên Secondary Emerging Market (mới nổi thứ cấp), ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuan cho rằng đây là một bước ngoặt mang tính lịch sử, đánh dấu hơn hai thập kỷ phát triển và hội nhập của thị trường tài chính Việt Nam.

Nâng hạng không chỉ là sự công nhận về mặt kỹ thuật của các tổ chức xếp hạng quốc tế như FTSE Russell hay MSCI, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực cải cách sâu rộng của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng giao dịch và tăng cường tính minh bạch, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Trước hết, tác động rõ rệt nhất đến từ dòng vốn ngoại. Khi được nâng hạng, Việt Nam sẽ chính thức được thêm vào danh mục đầu tư của hàng trăm quỹ ETF và quỹ chủ động toàn cầu, đặc biệt là các quỹ theo dõi chỉ số FTSE Emerging Markets. Dòng tiền quy mô lớn này không chỉ giúp gia tăng thanh khoản và cải thiện định giá, mà còn góp phần nâng cao uy tín và sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Bên cạnh đó, việc nâng hạng còn mang lại tác động lan tỏa mạnh mẽ đến cấu trúc và chất lượng của thị trường. Sự tham gia của các quỹ toàn cầu với tiêu chuẩn quản trị khắt khe sẽ buộc doanh nghiệp niêm yết phải nâng cấp chuẩn mực quản trị, minh bạch thông tin và áp dụng báo cáo tài chính IFRS, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Về dài hạn, đây là nền tảng để Việt Nam phát triển thị trường vốn đa tầng, bao gồm trái phiếu, phái sinh và IPO quốc tế, hướng tới chuẩn mực của các nền kinh tế mới nổi cao cấp.

Ở khía cạnh tâm lý, sự kiện nâng hạng là cú hích niềm tin lớn đối với cộng đồng nhà đầu tư trong nước. Sau nhiều năm chờ đợi, việc Việt Nam được công nhận ở cấp độ cao hơn đã củng cố kỳ vọng rằng thị trường đang bước vào một chu kỳ phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn.

Nhà đầu tư cá nhân có xu hướng dịch chuyển sang tư duy đầu tư dài hạn, thay vì đầu cơ ngắn hạn, trong khi các tổ chức trong nước cũng có cơ hội hợp tác sâu hơn với các quỹ quốc tế. Ngoài ra, nâng hạng thị trường còn giải quyết đáng kể về cơ cấu nhà đầu tư, tăng tỷ lệ tổ chức và từ đó làm giảm tính biến động của thị trường.

Về tầm vĩ mô, nâng hạng còn góp phần cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, giảm chi phí huy động vốn, tăng khả năng thu hút FDI và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Đây cũng là bước đệm quan trọng để hướng tới Advanced Emerging Market trong giai đoạn 2030–2032, khi các cải cách về thanh toán T+1, CCP và nới giới hạn sở hữu nước ngoài được hoàn thiện.

VnEconomy