Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Mưa lớn gây thiệt hại nhưng không có thương vong

Nguyệt Hà

08/10/2025, 06:45

Chiều 7/10/2025, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 đã khiến đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ, gây ngập nước vào khu điều khiển và hư hại một số thiết bị. May mắn không có thiệt hại về người. Chính quyền đã kịp thời di dời 23 hộ dân đến nơi an toàn...

Tường đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ.
Tường đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ.

Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết hồi 13h30 ngày 7/10, nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến (xã Kim Đông, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ vỡ mảng tường bao ngăn đập đất, may mắn không có thiệt hại về người.

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Công trình thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3; đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m; chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; công suất lắp máy 2,4 MW.

Do thời tiết trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng, nhà máy thủy điện bị ngập nước. Hiện tại không có thiệt hại về người, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Thông tin thêm về hướng triển khai xử lý, đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, cho biết nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Theo đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, ảnh hưởng thủy điện Bắc Khê 1 gồm 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn.

TẬP TRUNG TỐI ĐA NGUỒN LỰC ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN

Để chủ động ứng phó mưa, lũ lớn, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai và các Chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện tập trung tối đa nguồn lực triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Tập trung chỉ đạo các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt trong các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo đúng quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ, tình hình xả lũ hồ chứa đến người dân và các cấp chính để chủ động phòng tránh; cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Chỉ đạo Sở Công Thương thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa thuỷ điện nhỏ (Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân) để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.

Chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thuỷ điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.

Đối với các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tổ chức trực chỉ huy và trực ban phòng chống thiên tai 24/24h, thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình vận hành công trình, nhất là trong tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo quy định.

Nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tăng cường công tác thông tin, cảnh báo người dân phía hạ du về tình hình mưa, lũ và chế độ xả lũ của công trình thuỷ điện do mình quản lý.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo phương châm bốn tại chỗ để kịp thời triển khai trong mọi tình huống thiên tai xảy ra.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức ngay đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, giám sát việc vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa của các công trình thuỷ điện khu vực miền Bắc, nhất là các thuỷ điện tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu.

Huy động phương tiện bay cứu nạn ứng phó bão số 11

11:04, 05/10/2025

Huy động phương tiện bay cứu nạn ứng phó bão số 11

Huy động phương tiện bay cứu nạn ứng phó bão số 11

11:04, 05/10/2025

Huy động phương tiện bay cứu nạn ứng phó bão số 11

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

15:15, 04/10/2025

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

Từ khóa:

an toàn đập Bộ Công Thương công trình thủy điện di dời dân Lạng Sơn Mưa lũ quản lý hồ chứa sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ứng phó thiên tai

Đọc thêm

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị truyền thống

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị truyền thống

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công – những người gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề truyền thống, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển văn hóa du lịch và kinh tế nông thôn…

Tăng cường hợp tác Halal giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

Tăng cường hợp tác Halal giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực Halal được đánh giá là một trong những hướng đi tiềm năng, bởi cả Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đều sở hữu những lợi thế bổ sung cho nhau...

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân cô lập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng…

Xuất khẩu gạo 9 tháng: Sản lượng tăng nhẹ, giá trị giảm mạnh

Xuất khẩu gạo 9 tháng: Sản lượng tăng nhẹ, giá trị giảm mạnh

Trong 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ tăng 0,1%, nhưng về giá trị lại giảm tới 18,5%. Điều này cho thấy thị trường xuất khẩu đang trải qua những biến động đáng kể…

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, kinh doanh than trong tình hình mới

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, kinh doanh than trong tình hình mới

Tại Chỉ thị số 30/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Trong bối cảnh kinh tế xã hội đang có những chuyển biến mạnh mẽ, việc quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trở thành một nhiệm vụ cấp bách”. Chỉ thị mới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Kinh tế xanh

2

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Xuất khẩu gạo 9 tháng: Sản lượng tăng nhẹ, giá trị giảm mạnh

Thị trường

4

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Chứng khoán

5

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Mưa lớn gây thiệt hại nhưng không có thương vong

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy