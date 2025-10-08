Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Mưa lớn gây thiệt hại nhưng không có thương vong

Chiều 7/10/2025, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 đã khiến đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ, gây ngập nước vào khu điều khiển và hư hại một số thiết bị. May mắn không có thiệt hại về người. Chính quyền đã kịp thời di dời 23 hộ dân đến nơi an toàn...

Đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết hồi 13h30 ngày 7/10, nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến (xã Kim Đông, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ vỡ mảng tường bao ngăn đập đất, may mắn không có thiệt hại về người.

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Công trình thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3; đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m; chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; công suất lắp máy 2,4 MW.

Do thời tiết trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng, nhà máy thủy điện bị ngập nước. Hiện tại không có thiệt hại về người, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Thông tin thêm về hướng triển khai xử lý, đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, cho biết nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Theo đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, ảnh hưởng thủy điện Bắc Khê 1 gồm 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn.

TẬP TRUNG TỐI ĐA NGUỒN LỰC ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN

Để chủ động ứng phó mưa, lũ lớn, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai và các Chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện tập trung tối đa nguồn lực triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Tập trung chỉ đạo các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt trong các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo đúng quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ, tình hình xả lũ hồ chứa đến người dân và các cấp chính để chủ động phòng tránh; cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Chỉ đạo Sở Công Thương thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa thuỷ điện nhỏ (Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân) để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.

Chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thuỷ điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.

Đối với các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tổ chức trực chỉ huy và trực ban phòng chống thiên tai 24/24h, thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình vận hành công trình, nhất là trong tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo quy định.

Nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tăng cường công tác thông tin, cảnh báo người dân phía hạ du về tình hình mưa, lũ và chế độ xả lũ của công trình thuỷ điện do mình quản lý.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo phương châm bốn tại chỗ để kịp thời triển khai trong mọi tình huống thiên tai xảy ra.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức ngay đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, giám sát việc vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa của các công trình thuỷ điện khu vực miền Bắc, nhất là các thuỷ điện tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu.