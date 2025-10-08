Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Trong bối cảnh có nhiều mối đe doạ đến những nỗ lực chung nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, vai trò của giáo dục chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này...

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tại sự kiện giới thiệu tác phẩm sắp đặt mô phỏng Trái Đất “Gaia” của nghệ sĩ người Anh Luke Jerram tại Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội) mới đây.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết năm nay, khi Liên Hợp Quốc kỷ niệm 80 năm thành lập không chỉ được nhắc nhở về những tiến bộ đáng kể đã đạt được mà còn về những công việc quan trọng vẫn còn ở phía trước.

Trong tám thập kỷ qua, Liên Hợp Quốc đã đóng vai trò là nền tảng của chủ nghĩa đa phương và quản trị toàn cầu, gắn kết các quốc gia, ngăn ngừa chiến tranh và xung đột, gìn giữ hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, ngày nay, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với một loạt thách thức chưa từng có. Xung đột, nghèo đói, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, thiên tai và các cuộc khủng hoảng mới nổi khác tiếp tục đe dọa những nỗ lực chung của chúng ta nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

"Những thách thức này đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ hơn đối với chủ nghĩa đa phương, hợp tác và hành động táo bạo," Thứ trưởng nhấn mạnh. "Trong bối cảnh này, chính thông qua giáo dục, chúng ta nuôi dưỡng sự đồng cảm, trí tuệ và ý thức trách nhiệm chung cho thế hệ tương lai."

Ghi nhận những đóng góp của Việt Nam, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cho biết năm nay mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc khi cả Việt Nam và Liên Hợp Quốc cùng kỷ niệm chặng đường 80 năm lịch sử. Cả hai dấu mốc đều là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự kiên cường, cho tinh thần tái sinh và năng lực của con người trong việc cùng nhau kiến tạo hòa bình và tiến bộ.

Tám mươi năm trước, các quốc gia đã cùng nhau cam kết rằng nhân loại sẽ không phải chịu đựng thảm họa chiến tranh “thêm một lần nào nữa.” Từ khát vọng ấy, Liên Hợp Quốc ra đời – với sứ mệnh gìn giữ hòa bình, bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Cũng vào thời điểm ấy, Việt Nam bắt đầu hành trình giành độc lập, khôi phục hòa bình và tái thiết đất nước. Từ đó đến nay, Liên Hợp Quốc đã đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường Đổi Mới và phát triển.

"Đến năm 2025, Việt Nam hiện là quốc gia đang phát triển thịnh vượng, minh chứng cho việc đầu tư cho hòa bình chính là đầu tư cho con người," bà nhấn mạnh. "Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò của mình trên trường quốc tế, mà còn đóng góp cho thế giới – trở thành một trong những nước tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc."

Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh rằng những dịp kỷ niệm như thế này không chỉ để chúng ta nhìn lại quá khứ mà còn là thời khắc để hướng về tương lai và cùng suy ngẫm: 80 năm tới sẽ mang đến điều gì?

Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tin tưởng rằng sự thay đổi tích cực sẽ xảy ra khi thanh thiếu niên được tham gia vào những quyết định liên quan đến cuộc sống của họ; khi doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm công dân của mình; và khi các tổ chức xã hội lên tiếng cho những nhóm người chưa được lắng nghe.

Trong bối cảnh đó, giáo dục, đặc biệt tại các tổ chức như UNIS Hà Nội, đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng thế hệ “người kiến tạo thay đổi” tiếp theo.

TS. Elizabeth Gale, Giám đốc trường UNIS Hà Nội cũng nhấn mạnh rằng trong 80 năm tới, chúng ta sẽ đối mặt với nhiều thách thức mà hiện tại chỉ có thể hình dung, như biến đổi khí hậu, cách mạng công nghệ và các xung đột mới.

Tuy nhiên, những thách thức này cũng đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác và sáng tạo chưa từng có. Những học sinh đang ngồi dưới mái trường hôm nay chính là những nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà ngoại giao, doanh nhân, nhà giáo và những người kiến tạo hòa bình của tương lai.

Tại Việt Nam, các em đã có một tấm gương sáng ngời để noi theo – đó là một đất nước đã vượt qua vô vàn thử thách, nhưng đã lựa chọn nghị lực, đổi mới và hợp tác. Một đất nước chứng minh rằng khi lòng dũng cảm và sự sáng tạo hòa quyện, những điều tưởng chừng như không thể sẽ trở thành có thể.

UNIS Hà Nội là cơ sở giáo dục đầu tiên ở châu Á giới thiệu tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng Gaia này, góp phần thúc đẩy vị thế ngày càng vươn xa của Việt Nam trong văn hóa toàn cầu và các nỗ lực về phát triển bền vững. Tại sự kiện, tác phẩm Gaia được trưng bày kết hợp với Trải nghiệm SDG, một không gian tương tác minh họa cách Nhà trường lồng ghép các SDGs của Liên Hợp Quốc vào hoạt động giảng dạy và cộng đồng.

"Tác phẩm nghệ thuật Gaia là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm chung của chúng ta đối với hành tinh, ngôi nhà duy nhất của chúng ta," Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh. "Tác phẩm đồng điệu mạnh mẽ với tầm nhìn của Chương trình nghị sự 2030 và Tuyên bố về các Thế hệ Tương lai, tái khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên với tư cách là tác nhân thay đổi và là đối tác chủ chốt trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, toàn diện và bền vững."

TS Elizabeth Gale cho biết thêm trải nghiệm SDG (Mục tiêu Phát triển Bền vững) không chỉ giúp thế hệ trẻ hình dung một thế giới bền vững hơn, mà còn dẫn dắt các em trở thành những người kiến tạo nên thế giới ấy. Đây là một trải nghiệm thực sự mang tính chuyển đổi, gắn kết trực tiếp học sinh với hành tinh mà các em sẽ kế thừa trong tương lai.