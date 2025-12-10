Lựa chọn máy lọc không khí nào cho gia đình?

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
Quỳnh Chi
10/12/2025, 07:55
Theo số liệu từ trang IQAir.com, vào 14h ngày 9/12, chỉ số AQI của Hà Nội ở mức 174, nằm trong Top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chất lượng không khí xấu nhất thế giới là tại Kolkata (Ấn Độ)...
Những ngày gần đây, Hà Nội thường xuyên đứng trong top đầu những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Theo hệ thống quan trắc của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chỉ số AQI của Hà Nội ngày hôm qua, 9/12, ở mức cao nhất, chất lượng không khí ở mức rất xấu.
Đơn vị này cũng dự báo, trong 48h tiếp theo, không khí tại Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình... sẽ tiếp tục ở mức rất xấu.
Lớp khói bụi tích tụ dày đặc, tạo thành màn sương phủ kín thành phố, khiến người dân cảm thấy ngột ngại, khó thở, đau đầu, khô mắt, hoặc mệt mỏi khi di chuyển ngoài trời.
Trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã phát đi khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng khi ra ngoài. Trong điều kiện không khí ô nhiễm nặng, nếu có triệu chứng như ho, khó thở, đau ngực, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị.
Trong bối cảnh ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày như hiện nay, máy lọc không khí đang trở thành thiết bị nên có để bảo vệ sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình. Theo ghi nhận của phóng viên VnEconomy, máy lọc không khí đang trở thành một trong những thiết bị bán chạy nhất tại các cửa hàng điện máy.
Tại các siêu thị điện máy như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, MediaMart… người tiêu dùng tấp nập xếp hàng mua máy lọc không khí trong suốt tuần qua. Các hãng như Panasonic, Xiaomi, Hitachi, LG… đều có mặt với nhiều phân khúc giá trải rộng từ 1,5 triệu đến 17 triệu đồng. Trong đó, các mẫu tầm trung từ 3 – 7 triệu đồng được khánh hàng quan tâm nhiều nhất nhờ độ lọc ổn định và cảm biến bụi mịn.
Một chủ cửa hàng chia sẻ chỉ trong vài ngày, cửa hàng của anh đã bán được cả chục chiếc máy lọc không khí, nhu cầu ngày càng tăng chứ chưa thấy giảm. Một nhân viên tại siêu thị điện máy trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) cho biết: "Khách hàng hỏi nhiều nhất là các mẫu có chức năng lọc bụi PM2.5, khử mùi và có cảm biến tự điều chỉnh tốc độ gió. Một số mẫu có giá dao động từ 5 – 8 triệu đồng đang bán rất chạy. Cũng có nhiều người chọn dòng tiết kiệm giá dưới 2 triệu đồng để đặt trong phòng ngủ".
Theo khảo sát của phóng viên VnEconomy, dưới đây là một số máy lọc không khí uy tín, được nhiều người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng lựa chọn sử dụng.
Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W có kiểu dáng gọn gàng, hiện đại, dễ dàng di chuyển, lắp đặt trong phòng, sử dụng tốt ở không gian có diện tích dưới 30m2. Máy có bộ lọc kết hợp cả tính năng lọc bụi và khử mùi, rất dễ dàng để thay mới. Màng lọc HEPA lọc sạch đến 99,97% bụi mịn từ 0,3 micromet.
Đặc biệt, máy có chế độ HAZE giúp lọc không khí nhanh, tiện dụng hơn. Với chế độ này, thiết bị tự động vận hành quạt với tốc độ cao trong 60 phút đầu tiên, sau đó hoạt động luân phiên giữa hai cấp độ thấp và cao trong vòng 20 phút, để tăng khả năng lọc khí và thải phóng Plasmacluster ion ra ngoài không khí nhằm lọc bụi bẩn và khử mùi hôi một cách hiệu quả nhất.
Giá bán: khoảng 3.590.000 đồng tại các trung tâm phân phối uỷ quyền của Sharp Việt Nam.
Máy lọc không khí Coway Cartridge thuộc thế hệ mới, cải tiến và tiện ích hơn cho người sử dụng. Máy có hệ thống lọc bụi mạnh mẽ với 3 bước lọc có khả năng làm sạch không gian với diện tích đến 33m2. Cảm biến bụi của máy giúp điều chỉnh tốc độ quạt gió và luồng khí lưu thông trong phòng một cách tự động, với đèn chỉ báo chất lượng không khí theo thời gian thực
Màn hình điều khiển thân thiện với người dùng: chỉ cần chạm nhẹ để chọn chế độ. Màng lọc thô có thể nhấc rời giúp vệ sinh và thay màng lọc dễ dàng. Máy vận hành êm ái, không gây ra tiếng ồn nhờ động cơ DC.
Giá bán: 3.400.000 đồng tại trung tâm phân phối chính thức của Coway Vina.
Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Hit là giải pháp thanh lọc không khí hiệu quả từ thương hiệu LG, mang đến bầu không khí trong lành, sạch khuẩn cho không gian sống hiện đại. Với thiết kế Aero Hit 360° nhỏ gọn và thanh lịch, máy dễ dàng hòa nhập vào mọi không gian nội thất.
Sản phẩm nổi bật với hệ thống lọc HEPA H13 tiên tiến, có khả năng loại bỏ bụi mịn PM1.0, virus, vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi một cách tối ưu. Tích hợp cảm biến bụi PM1.0 và công nghệ LG ThinQ™, máy cung cấp thông tin chất lượng không khí theo thời gian thực và cho phép điều khiển thông minh từ xa, phù hợp cho các căn phòng có diện tích lên đến 32m2, đảm bảo không khí sạch cho mọi gia đình.
Giá bán: 5.000.000 đồng tại trang phân phối chính thức của LG Việt Nam.
Máy lọc không khí Dyson Purifier Cool Gen1 TP10 được trang bị màng lọc HEPA 13+ tiên tiến cùng cảm biến thông minh và công nghệ Air Multiplier, có khả năng làm sạch không khí khỏi bụi bẩn, virus và các chất gây dị ứng nhanh chóng và hiệu quả.
Máy tự động nhận biết, ngăn chặn và giữ lại các chất gây ô nhiễm cho không khí sạch hơn. Máy cũng có tác dụng làm mát như quạt trong khi lọc không khí toàn phòng, giúp loại bỏ 99,95% các hạt nhỏ đến 0,1 micron trong không khí.
Giá bán: 10.990.000 đồng tại trang phân phối chính thức của Dyson Việt Nam.
07:20, 08/12/2025
Kể từ sau đại dịch, rất nhiều ngôi nhà đã biến đổi từ nơi ở đơn thuần trở thành nơi làm việc, học tập, trồng trọt, rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí... Dường như, phần lớn hoạt động cơ bản của con người giờ đây đều diễn ra trong không gian ngôi nhà…
Để có một ngôi nhà đẹp trên một diện tích nhỏ hẹp đòi hỏi sự sáng tạo của kiến trúc sư cũng như cái nhìn cởi mở từ chính gia chủ. Ngoài việc đảm bảo một không gian chức năng tiện nghi, công trình cũng cần hài hòa với cảnh quan đồng thời có điểm nhấn riêng...
Trong xu hướng nhà thông minh, chiếu sáng đang dần trở thành một trong những lĩnh vực được quan tâm. Các hệ thống đèn LED kết hợp cảm biến, điều khiển tự động và kết nối IoT cho phép điều chỉnh ánh sáng theo thời gian thực, vừa nâng trải nghiệm không gian sống, vừa giảm tiêu thụ điện…
Nếu coi kiến trúc là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, thì quả thật vai trò của kiến trúc càng được khẳng định rõ hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: