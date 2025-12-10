Lựa chọn máy lọc không khí nào cho gia đình?

Theo số liệu từ trang IQAir.com, vào 14h ngày 9/12, chỉ số AQI của Hà Nội ở mức 174, nằm trong Top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chất lượng không khí xấu nhất thế giới là tại Kolkata (Ấn Độ)...

Những ngày gần đây, Hà Nội thường xuyên đứng trong top đầu những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Theo hệ thống quan trắc của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chỉ số AQI của Hà Nội ngày hôm qua, 9/12, ở mức cao nhất, chất lượng không khí ở mức rất xấu.

Đơn vị này cũng dự báo, trong 48h tiếp theo, không khí tại Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình... sẽ tiếp tục ở mức rất xấu.

Lớp khói bụi tích tụ dày đặc, tạo thành màn sương phủ kín thành phố, khiến người dân cảm thấy ngột ngại, khó thở, đau đầu, khô mắt, hoặc mệt mỏi khi di chuyển ngoài trời.

Trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã phát đi khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng khi ra ngoài. Trong điều kiện không khí ô nhiễm nặng, nếu có triệu chứng như ho, khó thở, đau ngực, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Không khí Hà Nội ô nhiễm trầm trọng.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày như hiện nay, máy lọc không khí đang trở thành thiết bị nên có để bảo vệ sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình. Theo ghi nhận của phóng viên VnEconomy, máy lọc không khí đang trở thành một trong những thiết bị bán chạy nhất tại các cửa hàng điện máy.

Tại các siêu thị điện máy như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, MediaMart… người tiêu dùng tấp nập xếp hàng mua máy lọc không khí trong suốt tuần qua. Các hãng như Panasonic, Xiaomi, Hitachi, LG… đều có mặt với nhiều phân khúc giá trải rộng từ 1,5 triệu đến 17 triệu đồng. Trong đó, các mẫu tầm trung từ 3 – 7 triệu đồng được khánh hàng quan tâm nhiều nhất nhờ độ lọc ổn định và cảm biến bụi mịn.

Một chủ cửa hàng chia sẻ chỉ trong vài ngày, cửa hàng của anh đã bán được cả chục chiếc máy lọc không khí, nhu cầu ngày càng tăng chứ chưa thấy giảm. Một nhân viên tại siêu thị điện máy trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) cho biết: "Khách hàng hỏi nhiều nhất là các mẫu có chức năng lọc bụi PM2.5, khử mùi và có cảm biến tự điều chỉnh tốc độ gió. Một số mẫu có giá dao động từ 5 – 8 triệu đồng đang bán rất chạy. Cũng có nhiều người chọn dòng tiết kiệm giá dưới 2 triệu đồng để đặt trong phòng ngủ".

Theo khảo sát của phóng viên VnEconomy, dưới đây là một số máy lọc không khí uy tín, được nhiều người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng lựa chọn sử dụng.

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ SHARP FP-J40E-W

Máy lọc không khí Sharp FP-J40E-W có kiểu dáng gọn gàng, hiện đại, dễ dàng di chuyển, lắp đặt trong phòng, sử dụng tốt ở không gian có diện tích dưới 30m2. Máy có bộ lọc kết hợp cả tính năng lọc bụi và khử mùi, rất dễ dàng để thay mới. Màng lọc HEPA lọc sạch đến 99,97% bụi mịn từ 0,3 micromet.

Đặc biệt, máy có chế độ HAZE giúp lọc không khí nhanh, tiện dụng hơn. Với chế độ này, thiết bị tự động vận hành quạt với tốc độ cao trong 60 phút đầu tiên, sau đó hoạt động luân phiên giữa hai cấp độ thấp và cao trong vòng 20 phút, để tăng khả năng lọc khí và thải phóng Plasmacluster ion ra ngoài không khí nhằm lọc bụi bẩn và khử mùi hôi một cách hiệu quả nhất.

Giá bán: khoảng 3.590.000 đồng tại các trung tâm phân phối uỷ quyền của Sharp Việt Nam.

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ COWAY CARTRIDGE

Máy lọc không khí Coway Cartridge thuộc thế hệ mới, cải tiến và tiện ích hơn cho người sử dụng. Máy có hệ thống lọc bụi mạnh mẽ với 3 bước lọc có khả năng làm sạch không gian với diện tích đến 33m2. Cảm biến bụi của máy giúp điều chỉnh tốc độ quạt gió và luồng khí lưu thông trong phòng một cách tự động, với đèn chỉ báo chất lượng không khí theo thời gian thực

Màn hình điều khiển thân thiện với người dùng: chỉ cần chạm nhẹ để chọn chế độ. Màng lọc thô có thể nhấc rời giúp vệ sinh và thay màng lọc dễ dàng. Máy vận hành êm ái, không gây ra tiếng ồn nhờ động cơ DC.

Giá bán: 3.400.000 đồng tại trung tâm phân phối chính thức của Coway Vina.

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ LG PURICARE AERO HIT

Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Hit là giải pháp thanh lọc không khí hiệu quả từ thương hiệu LG, mang đến bầu không khí trong lành, sạch khuẩn cho không gian sống hiện đại. Với thiết kế Aero Hit 360° nhỏ gọn và thanh lịch, máy dễ dàng hòa nhập vào mọi không gian nội thất.

Sản phẩm nổi bật với hệ thống lọc HEPA H13 tiên tiến, có khả năng loại bỏ bụi mịn PM1.0, virus, vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi một cách tối ưu. Tích hợp cảm biến bụi PM1.0 và công nghệ LG ThinQ™, máy cung cấp thông tin chất lượng không khí theo thời gian thực và cho phép điều khiển thông minh từ xa, phù hợp cho các căn phòng có diện tích lên đến 32m2, đảm bảo không khí sạch cho mọi gia đình.

Giá bán: 5.000.000 đồng tại trang phân phối chính thức của LG Việt Nam.

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DYSON PURIFIER COOL GEN1

Máy lọc không khí Dyson Purifier Cool Gen1 TP10 được trang bị màng lọc HEPA 13+ tiên tiến cùng cảm biến thông minh và công nghệ Air Multiplier, có khả năng làm sạch không khí khỏi bụi bẩn, virus và các chất gây dị ứng nhanh chóng và hiệu quả.

Máy tự động nhận biết, ngăn chặn và giữ lại các chất gây ô nhiễm cho không khí sạch hơn. Máy cũng có tác dụng làm mát như quạt trong khi lọc không khí toàn phòng, giúp loại bỏ 99,95% các hạt nhỏ đến 0,1 micron trong không khí.

Giá bán: 10.990.000 đồng tại trang phân phối chính thức của Dyson Việt Nam.