Nghề đang "hot": Quản gia của giới thượng lưu

Hoàng Anh

31/10/2025, 07:54

Khi giới siêu giàu ngày càng bùng nổ nhu cầu trong lĩnh vực nội thất xa xỉ, thì những nhân sự phục vụ gia đình hay quản gia chuyên chăm sóc nhà cửa đã qua đào tạo chuyên sâu cũng trở nên cực kỳ khan hiếm...

Nhu cầu tuyển dụng những "quản gia" có thể chăm sóc các món đồ thiết kế đương đại đang tăng vọt.
Nhu cầu tuyển dụng những "quản gia" có thể chăm sóc các món đồ thiết kế đương đại đang tăng vọt.

Có người là tiếp viên trên du thuyền, có những người từng là lễ tân ở một khách sạn năm sao, thậm chí là nhân viên quản lý của các khách sạn nhỏ. Tất cả đều có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, họ đều phải trải qua đào tạo để học cách trở thành quản gia. 

Bởi thực tế, khi một chiếc bàn cà phê từ Diego Giacometti có giá cao hơn cả một chiếc xe hơi Ferrari, việc lau dọn nó bỗng trở thành một nhiệm vụ đầy rủi ro.

“Nếu ai đó mua một chiếc sofa kiểu Jean Royère với giá cả triệu đô, thì tôi nghĩ họ đang mua một phần của lịch sử,” Zesty Meyers, đồng sáng lập phòng trưng bày thiết kế R & Co tại New York, cho biết. “Những người này hiểu rằng việc bảo quản những món đồ ấy đòi hỏi một cấp độ chăm sóc hoàn toàn khác”.

Đánh giá mức độ chăm sóc cần thiết cho một món đồ là một chuyện, nhưng thực sự thực hiện được điều đó lại là vấn đề khác.

“Không phải ai cũng có thể làm công việc dọn dẹp, và dọn dẹp không phải là việc dành cho những người ‘không tìm được việc khác’,” ông Charles MacPherson, người điều hành một công ty đào tạo và cung ứng nhân sự mang tên mình tại Toronto, chia sẻ. “Trông nom nhà cửa hay làm sạch đúng cách thực ra là một kỹ năng phải được dạy và học, và đó là một công việc nghiêm túc”.

Làm sạch đúng cách thực ra là một kỹ năng phải được dạy và học, và đó là một công việc nghiêm túc.
Làm sạch đúng cách thực ra là một kỹ năng phải được dạy và học, và đó là một công việc nghiêm túc.

Công ty Charles MacPherson hiện đào tạo và cung cấp quản gia, nhân viên phục vụ cho các gia đình trên toàn thế giới. Ông cung cấp khóa học kéo dài 5 tuần, bao gồm kỹ năng giao tiếp giữa gia chủ và nhân viên, tổ chức công việc trong gia đình, và đảm bảo an ninh - an toàn trong hộ gia đình.

Ông Charles cho biết, nhu cầu tuyển dụng những người quản gia, giúp việc có kinh nghiệm chăm sóc các món đồ thiết kế đương đại đang tăng vọt: “Giờ đây, gia chủ cần những người thật sự biết mình đang làm gì”.

Mức lương của những nhân sự này cũng tăng mạnh tương ứng với nhu cầu. Trước đại dịch Covid-19, theo ông Charles MacPherson, một người giúp việc có kinh nghiệm thường nhận khoảng 60.000 USD mỗi năm. Còn hiện nay, họ dễ dàng đạt mức lương hơn 100.000 USD, chưa kể các khoản phúc lợi khác.

“Người giàu ngày càng giàu hơn, và họ mua những món đồ nội thất ngày càng tinh xảo hơn,” ông giải thích. “Họ muốn ngôi nhà của mình đạt chất lượng như một viện bảo tàng, chứ không chỉ là nơi ở thông thường. Nhưng nguồn cung nhân sự được đào tạo bài bản lại thiếu hụt. Kết hợp hai yếu tố đó — cung và cầu — thì đương nhiên, mức lương sẽ tăng vọt”.

VnEconomy

Tất nhiên, đồ nội thất đắt đỏ không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, trước đây, chúng vẫn chỉ được xem là đồ nội thất thuần túy: một chiếc ghế sofa có thể làm bằng lụa hay da lộn, một chiếc bàn ăn bằng gỗ thích hoặc gỗ gụ. Nhưng những món đồ ấy hiếm khi được coi là tác phẩm nghệ thuật như hiện nay.

Khoảng một thập kỷ trước, các phòng trưng bày thiết kế đương đại bắt đầu nở rộ. Những cái tên như Carpenters Workshop, Friedman Benda, R & Co. và nhiều đơn vị khác đã tiên phong và phổ biến hóa khái niệm rằng một ngôi nhà sang trọng có thể bao gồm một chiếc ghế Wendell Castle trị giá 456.000 USD — đắt hơn giá bán trung vị của một căn nhà tại Mỹ.

Năm 2023, một chiếc tủ hình tê giác do François-Xavier Lalanne chế tác đã được bán với giá kỷ lục 18,3 triệu euro (tương đương 19,4 triệu USD).

Giờ đây, khi các chủ nhân của những món đồ đắt giá ấy đã có thời gian sống cùng chúng, họ nhận ra rằng chi phí cho “thiết kế nội thất đẳng cấp” không kết thúc khi chúng được yên vị trong căn nhà. Do đó, họ sẵn sàng trả giá rất cao để thuê quản gia và người giúp việc.

Ngược lại, đã có một nhóm nhân sự nhận ra rằng quản gia thực sự là một công việc "hot". Họ sẵn sàng đến Thượng Hải hay Dubai và bất kỳ nơi nào khác, với mức lương khởi điểm có thể là 60.000 - 70.000 USD/năm để quản lý các dinh thự.

Ở phương Tây, nơi tiêu chuẩn cao hơn và cạnh tranh khốc liệt hơn, một tân binh thường phải học việc trong vài năm và mức lương khởi điểm có thể dưới 60.000 USD một chút. Nhưng một người quản gia dù ở bất kỳ thị trường nào cũng sẽ đạt mức lương 6 con số trong vòng 5 - 6 năm.

Chiếc tủ hình tê giác do François-Xavier Lalanne chế tác.
Chiếc tủ hình tê giác do François-Xavier Lalanne chế tác.

“Tôi từng có một khách hàng không bảo dưỡng món đồ họ mua từ chúng tôi,” ông Zesty Meyers kể về một tác phẩm gỗ được đặt ngoài trời. “Kết quả là món đồ hư hỏng và xuống giá thê thảm. Trong khi chỉ cần chăm sóc nhẹ nhàng, nó đã có thể vẫn ở trong tình trạng hoàn hảo”.

Ai cũng có một câu chuyện “đau thương” để kể. “Chúng tôi từng có một khách hàng đi nghỉ dài ngày. Khi chủ nhà trở về, người giúp việc vô cùng hào hứng nói: Tôi đã đánh bóng tất cả tay nắm cửa và các chi tiết kim loại trong nhà cho sáng bóng trở lại, vì chúng bị xỉn màu rồi.

Nhưng khi nhìn tận mắt, chủ nhà đã kinh hoàng, vì người giúp việc đã vô tình tẩy mất lớp hoàn thiện đặc biệt vốn được phủ cố ý trên các tay nắm cửa”, ông Charles MacPherson nhớ lại. Cái giá phải trả cho sai lầm này là 75.000 USD. Đây là chi phí để tháo dỡ, sơn lại lớp hoàn thiện và lắp đặt lại toàn bộ bộ tay nắm cửa.

Và như thế, việc dọn dẹp nhà cửa nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng sự “đơn giản” đó lại đi kèm với cái giá không hề nhỏ. “Tốt hơn hết là bạn trả nhiều hơn để được bảo đảm chất lượng, còn hơn là tiết kiệm rồi lại chịu thiệt,” ông Ben Schwartz, Chủ tịch công ty tuyển dụng Harper Associates có trụ sở tại Bloomfield Hills, bang Michigan, nhận định.

Ngay cả người quản gia giỏi nhất cũng không thể tự nhiên biết cách làm sạch một chiếc bàn kim loại từ thập niên 1960 vẫn còn lớp patina nguyên bản. Ông Charles MacPherson nói thêm: “Tôi thường khuyên khách hàng rằng: Tốt hơn hết là thuê một người có thái độ tốt, sẵn sàng học hỏi để được đào tạo đúng cách, còn hơn là cố gắng tìm một ‘quản gia hoàn hảo’ chỉ dựa vào số năm kinh nghiệm”.

