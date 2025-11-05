Công nghệ chiếu sáng nâng tầm không gian sống hiện đại

Trong xu hướng nhà thông minh, chiếu sáng đang dần trở thành một trong những lĩnh vực được quan tâm. Các hệ thống đèn LED kết hợp cảm biến, điều khiển tự động và kết nối IoT cho phép điều chỉnh ánh sáng theo thời gian thực, vừa nâng trải nghiệm không gian sống, vừa giảm tiêu thụ điện…

Hiện nay, xu hướng nhà thông minh không chỉ tập trung vào tiện nghi mà còn hướng tới tối ưu năng lượng. Các hệ thống quản lý điện năng cho phép người dùng giám sát và điều chỉnh tiêu thụ theo thời gian thực, giúp hạn chế lãng phí.

Một số giải pháp đã tích hợp trí tuệ nhân tạo để ghi nhận hành vi sử dụng, phân tích nhu cầu và tự tối ưu vận hành. Hệ thống có thể giảm công suất điều hòa khi thời tiết mát hơn, hoặc tự tắt thiết bị khi phòng không có người, qua đó cải thiện hiệu quả sử dụng điện.

Theo đánh giá của chuyên gia, các công nghệ tiết kiệm năng lượng trong gia đình hoàn toàn có thể triển khai rộng rãi trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Đối với người dùng, lợi ích dễ nhận thấy là tiết kiệm chi phí sinh hoạt, đồng thời tạo môi trường sống hiện đại, thân thiện và bền vững.

Bên cạnh các thiết bị điện tử trong nhà, xu hướng tiết kiệm năng lượng đang dần mở rộng sang lĩnh vực chiếu sáng, đặc biệt tại các đô thị.

Với nhịp sống bận rộn và dễ quên tắt đèn khi ra khỏi phòng, anh Gia Quý (25 tuổi, phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh) cho biết việc tiết kiệm điện trong chiếu sáng không chỉ dừng lại ở “tắt bớt đèn”, mà cần ứng dụng công nghệ để quản lý và điều phối hiệu quả hơn.

“Là một tín đồ của ‘công nghệ’, thường xuyên lướt các trang mua sắm tôi bắt gặp không ít sản phẩm, hệ thống chiếu sáng thông minh đã được thiết kế theo nguyên tắc ‘chỉ bật khi cần’, dựa trên cảm biến hiện diện và tối đa hóa ánh sáng tự nhiên có thể góp phần tiết kiệm điện và giảm chi phí tiền điện trong nhà”, anh Quý cho biết thêm.

Thực tế, nhiều gia đình bắt đầu chuyển từ bật tắt đèn thủ công sang điều khiển bằng điện thoại hoặc giọng nói, đi kèm các tính năng tự động. Sự thay đổi này cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến việc tiết kiệm điện, giảm lãng phí và xây dựng thói quen sống hiện đại, tiện lợi.

Báo cáo từ Statista cũng cho thấy thị trường smarthome toàn cầu dự kiến đạt 250,6 tỷ USD vào năm 2029. Là một trong những nước phát triển nhanh về AI và IoT, ước tính thị trường nhà thông minh Việt sẽ đạt 378,5 triệu USD vào năm 2025 và 547,0 triệu USD vào năm 2029, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 9,64%.

Theo Signify, tại Việt Nam, thị trường chiếu sáng LED là một trong những nền tảng quan trọng của chiếu sáng thông minh, đang phát triển nhanh chóng, ước đạt 723,74 triệu USD trong năm 2024 và dự báo đạt 1,397 tỷ USD vào năm 2034, với CAGR khoảng 6,8%.

Điều này cũng cho thấy xu hướng tất yếu trong nhu cầu sống thông minh, tiện nghi và cá nhân hóa, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác lớn giữa các doanh nghiệp.

Trong xu thế đó, ngày 3/11 vừa qua, Signify chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TNHH Smart Build, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hệ sinh thái ánh sáng thông minh Philips Hue tại Việt Nam.

Ông Chandrasekhar Vaidyanathan, Giám đốc Thương mại Ngành hàng Tiêu dùng khu vực Châu Á và Châu Phi của Signify, cho biết thông qua những hợp tác này, Signify mong muốn cùng các đối tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong lĩnh vực chiếu sáng, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia và trên toàn cầu.

Thông tin thêm, ông Sonak Kouy, Giám đốc kênh chiếu sáng dân dụng Signify Việt Nam, cho biết hệ thống Philips Hue cho phép điều khiển đèn thông qua ứng dụng di động hoặc giọng nói, hỗ trợ các nền tảng như Google Assistant, Amazon Alexa và Apple HomeKit. Người dùng cũng có thể đồng bộ ánh sáng với âm thanh và hình ảnh để tạo hiệu ứng phù hợp với từng hoạt động giải trí.