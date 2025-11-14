Chọn điểm nhấn cho nhà nhỏ đô thị

Để có một ngôi nhà đẹp trên một diện tích nhỏ hẹp đòi hỏi sự sáng tạo của kiến trúc sư cũng như cái nhìn cởi mở từ chính gia chủ. Ngoài việc đảm bảo một không gian chức năng tiện nghi, công trình cũng cần hài hòa với cảnh quan đồng thời có điểm nhấn riêng...

Trong bối cảnh quỹ đất tại các đô thị, thành phố lớn ngày càng khan hiếm, mô hình nhà phố với đặc trưng “hẹp ngang, dài sâu” đã trở nên phổ biến. Dù đáp ứng được nhu cầu an cư, loại hình kiến trúc này lại tiềm ẩn nhiều hạn chế về diện tích và công năng so với các dạng công trình khác.

Các lô đất thường nằm san sát nhau khiến việc đón ánh sáng, lưu thông gió và bố trí lối thoát hiểm gặp nhiều khó khăn. Sự kết hợp giữa không gian chật hẹp và thiếu nguồn sáng, gió tự nhiên dễ tạo cảm giác tù túng, bí bách cho người ở.

Ứng dụng giải pháp không gian mở chính là một trong những cách để tối ưu không gian nhà hiệu quả, đặc biệt với nhà ống diện tích nhỏ ở các thành phố. Những dạng nhà hẹp như thế này thường được bố trí hệ thống cửa và cầu thang sao cho lấy được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất.

Bên cạnh đó, cách chúng ta sống và tương tác với ngôi nhà mỗi ngày luôn được đem ra bàn luận, tất cả đều hướng đến mục đích nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ cách lựa chọn màu sắc, phân chia khu vực đến thiết kế nội thất, nhiều giải pháp thông minh hiện nay có thể giúp “nới rộng” diện tích một cách trực quan mà không hề bỏ qua cá tính riêng và sở thích của gia chủ.

MK HOUSE (HÀ NỘI)

Giữa những ngôi nhà san sát của trung tâm Hà Nội, MK House được thiết kế cho một gia đình nhỏ ba người trên những mặt sàn nhỏ gọn 4 x 11 mét, với mong muốn giản dị: một ngôi nhà đủ để sinh hoạt, làm việc và vui chơi mà không bị ngăn cách.

Ở những thành phố lớn như Hà Nội, sự phân mảnh không gian sống gia đình đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài càng bị bó buộc, con người càng mong muốn sự cởi mở từ bên trong. Chủ nhân ngôi nhà này mong muốn có những không gian mở để ngôi nhà không bị cô lập, đồng thời tạo nên sự kết nối nhẹ nhàng với cuộc sống đường phố.

Đó là lý do tại sao các kiến trúc sư từ văn phòng Atelier 12 tiếp cận MK House theo cách khác biệt: thiết kế không gian mở, tối giản vách ngăn và nhấn mạnh vào các yếu tố tự nhiên như ánh sáng mặt trời và luồng gió.

Với chiều rộng hạn chế chỉ 4 mét, các kiến trúc sư đã thiết kế một hành lang sàn trong suốt kết hợp với thang thép rỗng, một cấu trúc linh hoạt đóng vai trò như một nền tảng giao thông, nơi đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời mở ra một kết nối liền mạch theo chiều dọc trong toàn bộ ngôi nhà.

Mặt tiền của ngôi nhà là một khu vực lùi theo quy hoạch, nơi không thể xây dựng bằng bê tông, nhưng mở ra cơ hội cho một kết cấu vật liệu nhẹ hơn. Hệ thống sàn thép rỗng với mặt tiền được đan bằng các thanh thép mỏng, mô phỏng hình dáng của "liếp tre" trở thành điểm nhấn độc đáo cho công trình.

Kết cấu này có nhiều chức năng: vừa là ban công, vừa là vùng đệm theo mùa, vừa là khu vườn thẳng đứng, hay đơn giản là một tấm rèm thép mềm mại, hòa quyện giữa ngôi nhà và cảnh quan đường phố. MK House không phô trương sự tiện nghi, mà lựa chọn sự đầy đủ. Trọng tâm là ánh sáng tự nhiên và sự kết nối giữa con người với không gian sống.

3GANG HOUSE (THỦ ĐỨC)

Ngay từ khi bắt đầu quá trình thiết kế, cặp đôi vợ chồng trẻ đang làm việc từ xa tại nhà đã tiếp cận dự án với một tư duy cởi mở đầy mới mẻ. Thay vì đưa ra một tầm nhìn định sẵn hay bản tóm tắt chi tiết, họ giao phó cho đội ngũ kiến trúc sư Space + Architecture một bức tranh trắng, cho phép các ý tưởng nảy sinh một cách tự nhiên thông qua cuộc trò chuyện và trí tưởng tượng.

Mong muốn rõ ràng duy nhất của gia chủ là ngôi nhà trở thành một không gian toàn diện: một nơi hỗ trợ cả công việc hàng ngày và cuộc sống cho gia đình đang phát triển dần lên. Ngoài công việc, cả hai đều đam mê thiên nhiên và thường cùng nhau khám phá những con đường quanh co của Việt Nam.

Trong lúc họ mong đợi sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình, ý tưởng về một ngôi nhà thực sự - nơi để trở về - trở nên cấp thiết và ý nghĩa hơn. Mảnh đất được chọn nằm giữa một con hẻm nhỏ ở thành phố Thủ Đức đông đúc, hầu hết hàng xóm xung quanh đều trồng cây xanh, tạo nên một nét quyến rũ yên tĩnh.

Đặc biệt, sự hiện diện của một cây khế ở sân trước đã đem lại cho ngôi nhà cái tên "Nhà 3 Gang", lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian Việt Nam "Ăn khế, trả vàng". Vì được xây dựng trên một mảnh đất hẹp, các kiến trúc sư quyết định bố trí trên ba tầng nhỏ gọn những không gian linh hoạt cho cuộc sống luôn biến đổi của gia đình.

Tầng trệt hợp nhất khu vực bếp và phòng ăn thành một không gian chung. Tầng hai có phòng làm việc phía trước và phòng ngủ chính phía sau. Tầng ba là phòng tập thể dục tràn ngập ánh sáng và một phòng ngủ nhỏ cho trẻ em. Sự thông thoáng về mặt thị giác và không gian xuyên suốt đảm bảo sự thoáng đãng, thông gió chéo và kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Một khoảng trống ở giữa với mái chắn sáng đóng vai trò là trái tim của ngôi nhà, khuếch tán ánh sáng ban ngày. Các phòng được kết nối với nhau bằng những cầu thép đục lỗ, vừa là lối đi vừa là vùng đệm. Cửa sổ và giếng trời được bố trí hợp lý tạo nên sự kết nối với thiên nhiên, đón ánh nắng và gió trời vào nhà.

Đặc biệt, điểm nhấn của không gian là cầu trượt trong nhà chạy dọc theo cầu thang, vừa kỳ ảo vừa hoài niệm. Yếu tố vui tươi này thổi hồn vào ngôi nhà đô thị nhỏ gọn, khiến không gian sống tràn ngập niềm vui.

3Gang House phản ánh các chiến lược bền vững như chiếu sáng ban ngày, thông gió và tiện nghi được tích hợp xuyên suốt. Bằng cách kết hợp sự thông thoáng và sáng tạo, ngôi nhà tối ưu hóa không gian nhỏ hẹp và mang đến một cách tiếp cận đầy chất thơ cho cuộc sống đô thị.