Thứ Ba, 02/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Luật Quảng cáo mới sẽ định hình lại hành vi KOL, KOC trên nền tảng số

Hoàng Tùng

02/12/2025, 16:49

Luật Quảng cáo (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 sẽ tạo bước thay đổi đáng kể trong quản lý quảng cáo trên môi trường số, đặc biệt với hoạt động của KOL và KOC...

Việc thành lập các câu lạc bộ về KOL & KOC sẽ hỗ trợ người có tầm ảnh hưởng tiếp cận quy định pháp luật, tránh các vi phạm do thiếu hiểu biết xảy ra trong thời gian qua. Ảnh: BTC
Việc thành lập các câu lạc bộ về KOL & KOC sẽ hỗ trợ người có tầm ảnh hưởng tiếp cận quy định pháp luật, tránh các vi phạm do thiếu hiểu biết xảy ra trong thời gian qua. Ảnh: BTC

Theo khảo sát của AsiaKOL, 77% người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam từng mua hàng theo khuyến nghị của KOL/KOC, trong khi ResearchAndMarkets dự báo thị trường social commerce có thể đạt 5 tỷ USD vào năm 2025.

Trước yêu cầu siết chặt quản lý, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) đã cho ra mắt Câu lạc bộ KOL & KOC Việt Nam. Theo bà Ninh Thị Thu Hương , Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), việc thành lập CLB sẽ hỗ trợ người có tầm ảnh hưởng tiếp cận quy định pháp luật, tránh các vi phạm do thiếu hiểu biết xảy ra trong thời gian qua.

KHUYẾN NGHỊ TĂNG CHẾ TÀI ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO SAI SỰ THẬT

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch VAA, cho rằng sự phát triển nhanh của xã hội số khiến vai trò của KOL/KOC ngày càng rõ nét, song cũng kéo theo các thách thức như nội dung thiếu kiểm chứng, quảng cáo sai sự thật và vi phạm chuẩn mực truyền thông – những vấn đề mà khung pháp lý hiện tại chưa theo kịp.

Hướng tới chuẩn hóa hoạt động của lực lượng này, ông Trương Gia Bảo, Phó Chủ tịch VAA, cho biết CLB sẽ xây dựng Bộ Quy tắc Đạo đức nghề KOL/KOC, tổ chức đào tạo pháp lý miễn phí, hỗ trợ công cụ đo lường hiệu quả chiến dịch và thúc đẩy hợp đồng minh bạch, chống gian lận tương tác.

Ở góc độ pháp lý, bà Trần Thị Đan Thanh, Tổng giám đốc MVOT Group kiêm Chủ tịch CLB, nhấn mạnh khi Luật Quảng cáo mới có hiệu lực, sẽ có những tiêu chuẩn bắt buộc đối với các nội dung quảng cáo như gắn nhãn quảng cáo, xác minh nguồn gốc sản phẩm, lưu trữ hồ sơ pháp lý và xác thực danh tính. Chính vì thế, các công cụ, ứng dụng vừa được cho ra mắt như Super App KOL Plus hay VCCA Media Pass dùng để xác minh danh tính KOL, KOC hợp pháp sẽ giúp người sáng tạo tuân thủ quy định mới và giảm rủi ro trong hợp tác thương mại.

Bộ Thẻ hội viên VCCA Media Pass, dấu nhận diện uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung Việt Nam, sẽ được tích hợp vào nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số Certiva.
Bộ Thẻ hội viên VCCA Media Pass, dấu nhận diện uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung Việt Nam, sẽ được tích hợp vào nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số Certiva.

Các chuyên gia tại sự kiện đều cho rằng KOL/KOC không chỉ là kênh truyền thông sản phẩm mà còn là lực lượng định hướng hành vi tiêu dùng, vì vậy tính minh bạch và trung thực cần được đặt lên hàng đầu. Nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho quảng cáo và thương mại số, đồng thời tăng chế tài đối với quảng cáo sai sự thật.

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, CEO của 5S Media kiêm Ủy viên ban chấp hành CLB, cộng đồng KOL/KOC cần chủ động nâng cao năng lực pháp lý, chuẩn hóa quy trình làm việc và minh bạch hóa nội dung hợp tác. “Trong thời đại thông tin lan truyền không giới hạn, sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm. Khi KOL và KOC ý thức điều này, họ không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn góp phần định hướng các giá trị tích cực,” bà nhấn mạnh.

SÁNG TẠO TRONG “KHUÔN KHỔ”

Trước đó, tại Ngày hội sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent 2025), ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đề cập về vấn đề nhiều KOL và KOC hiện vẫn thiếu kiến thức pháp luật khi hoạt động trên môi trường số.

Đối với các trường hợp nhà sáng tạo vướng lao lý thời gian qua, ông Tự Do cho biết quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là tạo điều kiện để hệ sinh thái sáng tạo nội dung phát triển, nhưng đi kèm phải là trách nhiệm xã hội.

“Một sản phẩm có thể tiếp cận hàng triệu người. Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Chỉ một phát ngôn thiếu chuẩn mực cũng có thể gây hệ lụy cho cộng đồng”, ông nói.

Ông khẳng định các biện pháp hạn chế được ban hành gần đây không mang tính “cấm sóng” mà nhằm nhắc nhở, tạo thời gian để cá nhân xem xét lại hành vi, đồng thời không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp của họ.

Tuy nhiên, với các trường hợp tái phạm, Bộ sẽ áp dụng chế tài mạnh hơn, thậm chí có thể xử lý hình sự nếu mức độ nghiêm trọng. Lãnh đạo Cục kỳ vọng những vụ việc đã được xử lý sẽ trở thành bài học cho toàn ngành, thúc đẩy KOL và KOC tuân thủ pháp luật và sáng tạo một cách có trách nhiệm.

Ở chiều ngược lại, áp lực lớn nhất đối với KOL và KOC hiện nay nằm ở ranh giới rất mỏng giữa sáng tạo và tuân thủ pháp luật. Về vấn đề này, ông Nguyễn Trường Sơn nhận định: “Sáng tạo theo khuôn khổ thì khó tạo đột phá, nhưng đột phá vượt khuôn khổ lại dễ rơi vào vi phạm”.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA). Ảnh: BTC
Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA). Ảnh: BTC

Áp lực ngày càng tăng khi những người có tầm ảnh hưởng ảnh hưởng liên tục sáng tạo để khác biệt trong bối cảnh ai cũng có công nghệ và năng lực tương đương nhưng vẫn phải đột phá mà không chạm vào vùng rủi ro pháp lý.

Theo ông Sơn, hệ thống pháp luật hiện nay tương đối đầy đủ, nhưng việc áp dụng như thế nào cho đúng và hiệu quả vẫn là thách thức với người làm nội dung. Để thành công, KOL/KOC phải hội đủ ba yếu tố: tạo được dấu ấn để thu hút cộng đồng, duy trì lượng người theo dõi và quan trọng nhất là thúc đẩy hành vi mua hàng.

Ông ví von quá trình sáng tạo như việc qua giao lộ: “KOL/KOC phải biết cách đi trong đèn vàng”. Nếu đèn vàng còn khoảng 7 giây, có thể tăng tốc để vượt an toàn; nhưng khi còn 5 giây, lựa chọn khôn ngoan nhất là dừng lại để tránh vi phạm.

“KOL/KOC cần bản lĩnh để sáng tạo khác biệt nhưng cũng phải tỉnh táo để không vượt qua ranh giới pháp luật. Tuân thủ nhưng linh hoạt, không cứng nhắc,” ông Sơn nhấn mạnh.

Theo đó, Luật Quảng cáo (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sẽ bổ sung quy định về minh bạch nội dung quảng cáo, gắn nhãn bắt buộc, công khai hợp tác thương mại và trách nhiệm liên đới giữa người quảng cáo và nhãn hàng. Đặc biệt là siết chặt kiểm soát đối với các nội dung có tác động đến sức khỏe, tài chính và quyền lợi người tiêu dùng.

300 KOL hàng đầu sắp quy tụ tại sự kiện quy mô quốc gia trong tháng 8

21:10, 12/08/2025

300 KOL hàng đầu sắp quy tụ tại sự kiện quy mô quốc gia trong tháng 8

Việt Nam sắp có Liên minh KOL

07:32, 29/07/2025

Việt Nam sắp có Liên minh KOL

TP.HCM siết trách nhiệm KOLs quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, chưa được cấp phép trên không gian mạng

08:02, 20/09/2024

TP.HCM siết trách nhiệm KOLs quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, chưa được cấp phép trên không gian mạng

Từ khóa:

Câu lạc bộ KOL & KOC Việt Nam KOL và KOC tại Việt Nam Luật Quảng cáo mới 2026 minh bạch trong quảng cáo Nguyễn Trường Sơn Ninh Thị Thu Hương quảng cáo sai sự thật sáng tạo nội dung số thị trường social commerce trách nhiệm xã hội

Đọc thêm

Cá voi Bitcoin tích lũy chậm lại, nhà đầu tư nhỏ tăng tốc

Cá voi Bitcoin tích lũy chậm lại, nhà đầu tư nhỏ tăng tốc

Nhóm nắm giữ dài hạn và các ví lớn đã giảm rõ rệt tốc độ gom Bitcoin thời gian gần đây, đúng lúc nhà đầu tư nhỏ lẻ lại tăng mạnh hoạt động mua vào, theo CoinMarketCap…

Đến năm 2030 Việt Nam hình thành Chính phủ thông minh vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và AI

Đến năm 2030 Việt Nam hình thành Chính phủ thông minh vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và AI

Quyết định số 2629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi số toàn diện các cơ quan nhà nước...

LynkiD trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam hợp tác ưu đãi độc quyền cùng Turkish Airlines

LynkiD trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam hợp tác ưu đãi độc quyền cùng Turkish Airlines

Ưu đãi kỷ niệm 15 năm Turkish Airlines hoạt động tại TP.HCM nay được triển khai độc quyền qua nền tảng loyalty LynkiD.

6 thông tư hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số được ban hành trong tháng 11

6 thông tư hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số được ban hành trong tháng 11

Chỉ trong tháng 11/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 6 thông tư nhằm hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số...

Hàng chính hãng tạo ra doanh thu 40 tỷ USD cho các sàn thương mại điện tử

Hàng chính hãng tạo ra doanh thu 40 tỷ USD cho các sàn thương mại điện tử

Theo nghiên cứu, tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỷ USD. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tương đương 150 tỷ USD...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 527.000 ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tiêu điểm

2

Tập đoàn Singapore dự kiến rót thêm 46 triệu USD vốn đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư

3

Từ 2026, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy để cải cách tiền lương

Dân sinh

4

Cá voi Bitcoin tích lũy chậm lại, nhà đầu tư nhỏ tăng tốc

Kinh tế số

5

Kiến nghị các cơ chế, chính sách để “giữ chân” bác sĩ

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy