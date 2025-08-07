Lực cầu giá cao suy yếu, thị trường thận trọng chờ lượng hàng “khủng” về tài khoản

Mức độ hưng phấn trong phiên sáng nay đã giảm đi đáng kể, có thể một phần vì lo ngại khối lượng cổ phiếu khổng lồ trong ngày 5/8 về tài khoản buổi chiều. Cả VN-Index lẫn giá cổ phiếu đều đạt đỉnh cao ngay đầu ngày, sau đó suy yếu dần với mức thanh khoản khớp lệnh còn tăng gần 9% so với sáng hôm qua.

Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,75 điểm tương đương -0,05%. Đỉnh cao nhất VN-Index đạt được chỉ vài phút sau khi mở cửa, tăng 14,13 điểm (+0,9%). Độ rộng cũng từ chỗ có 218 mã tăng/30 mã giảm co hẹp lại dần còn 167 mã tăng/140 mã giảm trước giờ nghỉ.

Thống kê cũng cho thấy tới 82% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch ở sàn HoSE đã tụt giá với mức độ khác nhau, tới 56,4% số cổ phiếu trượt giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất đầu phiên. Với mức thanh khoản cao, hiện tượng trượt giá này cho thấy sức ép từ bên bán tăng dần và lực cầu vùng giá cao khá mỏng.

Nhóm cổ phiếu blue-chips không làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ chỉ số, dù VPB tăng 2,95%, HPG tăng 2,95%, GVR tăng 2,31%, TPB tăng 2,2% vẫn là những mã đỡ điểm đáng kể nhất trong rổ VN30, khoảng 3,8 điểm đối với VN-Index và xấp xỉ 7 điểm đối với VN3-Index. Dù vậy chỉ số đại diện nhóm blue-chips vẫn giảm 1,4 điểm tương đương -0,08% so với tham chiếu.

Các cổ phiếu thuộc VN30 tất cả cũng đã trượt giá đáng kể. Độ rộng từ chỗ có 30 mã tăng, hiện chỉ còn 10 mã và 19 mã giảm. Ngay cả các cổ phiếu còn khỏe nhất cũng đã tụt giá: VPB tụt giảm 0,71%, HPG tụt 0,89%, GVR tụt 2,98%, TPB tụt 2,62%... Thống kê có tới 26/30 cổ phiếu trượt giảm tối thiểu 1% so với giá đỉnh, trong đó 12 mã tụt trên 2%.

VIC và VHM là hai cổ phiếu suy yếu rõ nhất. VIC đạt đỉnh lúc 9h40, tăng 2,95% nhưng đến cuối phiên sáng đã giảm 1,1%, tương đương lao dốc tới 3,93%. VHM đạt đỉnh ngay sau khi mở cửa, tăng 0,21% và hiện đang giảm 2,87%, tương đương trượt giảm 3,07%. STB, SSI, LPB, DGC, VJC, VRE… là các cổ phiếu khác trượt giảm với biên độ rất lớn và giá đảo chiều từ tăng thanh giảm. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay cũng giảm nhẹ 3% so với sáng hôm qua, xác nhận lực cầu vùng giá cao đã suy yếu.

Ở các cổ phiếu còn lại, sức ép cũng như dòng tiền bắt đáy nâng đỡ tạo hiệu ứng phân hóa. Như mới nói ở trên, đại đa số cổ phiếu cũng trượt giảm dần theo thời gian, nhưng vẫn còn khá nhiều cổ phiếu trụ lại được trên tham chiếu. Trong 167 mã còn xanh, vẫn có 88 mã tăng hơn 1% với thanh khoản rất tốt, chiếm 44,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Nhóm blue-chips chỉ xuất hiện 3 cổ phiếu trong nhóm này là HPG, TPB và VPB với mức thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại có nhiều mã còn tốt, chỉ số Midcap vẫn tăng 0,34%, Smallcap tăng 0,59%. CII có phiên kịch trần phá đỉnh 10 tháng với thanh khoản rất tốt 726,8 tỷ đồng. DPM, IDI, VPG cũng đang chốt giá kịch trần dù thanh khoản kém hơn. Một số mã thu hút dòng tiền khác có thể kể tới DIG tăng 1,62% khớp 326,9 tỷ; MSB tăng 2,41% với 264,5 tỷ; VSC tăng 1,78% với 261 tỷ; DBC tăng 1,17% với 239,4 tỷ; FTS tăng 2,78% với 230,8 tỷ; PDR tăng 1,03% với 201,8 tỷ. Dù vậy các cổ phiếu này cũng đều trượt giảm mạnh trong buổi sáng.

Ở phía giảm, 53 mã đang rớt hơn 1% so với tham chiếu, trong đó 9 mã thanh khoản khá lớn, xác nhận có sức ép mạnh. Những cổ phiếu này đã trượt giảm với biên độ rất lớn và đảo chiều: VIX giảm 1,75%, thanh khoản 492,9 tỷ, biên độ trượt giảm từ đỉnh khoảng 4,11%. VND giảm 1,67% với 357,3 tỷ đồng, biên độ trượt giá 2,69%. EIB giảm 1,28% với 199,8 tỷ, biên độ trượt giá 3,05%. EVF giảm 1,04% với 196,5 tỷ, biên độ trượt giá 3,7%... Dù vậy tính chung 53 cổ phiếu yếu nhất này mới chiếm 14% tổng thanh khoản sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài đang tăng bán ròng với -238,8 tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 55 tỷ đồng trên sàn HNX và UpCOM. Các mã bị bán ròng đáng chú ý là FPT -154,7 tỷ, GEX -126 tỷ, VIX -116,2 tỷ, VHM -90,5 tỷ, VND -43,2 tỷ, DBC -34,8 tỷ, VIC -33,3 tỷ, NVL -31,8 tỷ… Phía mua ròng có HPG +250,5 tỷ, VPB +140,8 tỷ, CII +71,6 tỷ, GMD +51,8 tỷ, KBC +46,3 tỷ, MWG +35 tỷ.

Khả năng duy trì cường độ của dòng tiền bắt đáy đang ở thời điểm thử thách quan trọng khi nhịp tăng 3 phiên vừa rồi giúp các nhà đầu tư ngắn hạn có lời tốt. Chiều nay sẽ là phiên “nhận hàng” của gần 3 tỷ cổ phiếu về tài khoản.