Ước tính mới nhất về danh sách 30 cổ phiếu lọt rổ FTSE Global All-Cap

Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực, với mức tăng lần lượt 17,4% trong năm 2026 và 15,4% trong năm 2027.

Theo đánh giá của MBS, hoạt động sản xuất tăng tốc, đầu tư hạ tầng được đẩy mạnh và thị trường bất động sản sôi động trở lại sẽ tiếp tục lan tỏa tích cực tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, qua đó hỗ trợ mức tăng trưởng lợi nhuận lần lượt 17,3% trong năm 2026 và 15,5% trong năm 2027.

Tuy nhiên, chi phí tài chính được dự báo sẽ gia tăng trong năm tới, trong bối cảnh lãi suất thiết lập mặt bằng mới ở mức cao hơn, do đó các doanh nghiệp có trạng thái “tiền mặt ròng” được kỳ vọng sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn trong giai đoạn tới.

Đối với ngành vật liệu xây dựng, lợi nhuận được ước tính tăng trưởng 35% trong năm 2026 và 22% trong năm 2027, chủ yếu nhờ đóng góp từ Tập đoàn Hòa Phát khi nhà máy Dung Quất 2 chính thức đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thép khác như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty Cổ phần Thép Nam Kim cũng đã bắt đầu cơ cấu lại thị trường xuất khẩu và dịch chuyển trọng tâm sang thị trường nội địa, qua đó hỗ trợ lợi nhuận phục hồi. Giá bán và sản lượng thép được dự báo sẽ cải thiện trong bối cảnh nhu cầu xây dựng hạ tầng và xây dựng dân dụng gia tăng mạnh mẽ.

Đối với ngành ngân hàng, dự báo lợi nhuận toàn ngành tăng khoảng 21% trong năm 2026, cao hơn so với năm 2025, nhờ ba ngân hàng lớn gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Tăng trưởng tín dụng toàn ngành được dự báo duy trì quanh mức 20%, trong khi biên lãi ròng có xu hướng đi ngang.

Đối với nhóm ngành bán lẻ, lợi nhuận được dự báo tăng trưởng ổn định 19,5%, chủ yếu nhờ sự phục hồi của tiêu dùng thiết yếu, được hỗ trợ bởi hai yếu tố chính: (1) sản xuất và đầu tư công tăng tốc, thúc đẩy số lượng việc làm trong các lĩnh vực thâm dụng lao động; và (2) các chính sách tài khóa hỗ trợ, bao gồm kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống mức 8% đến năm 2026, giảm học phí và nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khoảng 30% trong năm 2025, lợi nhuận ngành dầu khí sẽ chậm lại, đạt mức 18,7%, với đóng góp chính đến từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, tăng 45% so với cùng kỳ, và Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, tăng 23% so với cùng kỳ.

Giá dầu được dự báo sẽ không xuất hiện các biến động bất ngờ, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng cũng như đề xuất về cơ chế tài chính đặc thù cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang được xây dựng, được kỳ vọng sẽ tạo cú huých dài hạn cho các doanh nghiệp trong ngành.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 thấp hơn so với nền cao của năm 2025, bao gồm dịch vụ tài chính tăng 15,6%, vận tải tăng 11,3%, xuất khẩu tăng 10,8%, xây dựng tăng 10,1%, bất động sản dân cư tăng 9,3%, hàng không tăng 3,9%, trong khi bất động sản khu công nghiệp giảm 8,8%.

Mặt bằng lãi suất cao hơn trong năm 2026 sẽ là yếu tố tác động đáng kể đến lợi nhuận của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thâm dụng vốn như bất động sản, năng lượng và xây dựng.

Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 5,2 tỷ USD, trong đó có khoảng 480 triệu USD được rút ra khỏi các quỹ ETF ngoại. Theo MBS, dòng vốn nước ngoài sẽ tái phân bổ vào thị trường Việt Nam, song cơ hội không dành cho tất cả.

Dựa theo các tiêu chí lựa chọn của bộ chỉ số FTSE Global All-cap: (1) vốn hóa lớn hơn 165 triệu USD, tỷ lệ freefloat lớn hơn 10%, đảm bảo room nước ngoài; thanh khoản thuộc Top 85% thị trường, cổ phiếu không bị hạn chế và kiểm soát. Với dữ liệu ngày 28/11/2025, MBS mô phỏng danh mục cổ phiếu có khả năng được lựa chọn vào bộ chỉ số FTSE Global All-Cap và khối lượng giao dịch trong kỳ review vào tháng 9/2026.

So với danh mục mẫu FTSE công bố trong báo cáo trong tháng 11/2025 vừa qua, FPT, CII và GEE là những cổ phiếu khác biệt. Sự khác biệt này chủ yếu do FTSE đưa ra dựa trên dữ liệu ngày 31/12/2024. Lưu ý rằng Danh mục này có thể sẽ có sự thay đổi vào thời điểm công bố chính thức do sự thay đổi về thời điểm chốt dữ liệu.