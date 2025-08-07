Giá vàng giằng co, “cá mập” SPDR Gold Trust xả hàng mạnh

Giá vàng thế giới giảm vào đêm qua rồi lại tăng trong sáng nay (7/8), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin mới về cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump và chờ ông Trump công bố ứng viên cho ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Sau mấy phiên mua ròng liên tiếp, quỹ vàng SPDR Gold Trust vừa có một phiên bán ròng mạnh.

Lúc 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 9,5 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ đêm qua, tương đương tăng 0,28%, giao dịch ở mức 3.379,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 107,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.020 đồng (mua vào) và 26.410 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Phiên ngày thứ Tư tại New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.370,2 USD/oz, giảm 11,2 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,33%.

Cú giảm của giá vàng trong phiên ngày thứ Tư được cho là xuất phát từ nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá kim loại quý này đạt mức cao nhất 2 tuần trong phiên trước. Vàng tụt giá ngay cả khi đồng USD giảm giá mạnh trở lại, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 98,18 điểm, giảm 0,6% so với phiên trước.

Tuy nhiên, mức giảm của giá vàng trong phiên này hạn chế do lực hỗ trợ từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp tới tiếp tục tăng lên.

Thị trường đặt cược khả năng 95,2% Fed hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 9, từ mức gần 93% trong phiên trước và cao hơn nhiều mức chỉ 47% cách đây 1 tuần - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói rằng Fed có thể cần giảm lãi suất trong ngắn hạn để ứng phó với nền kinh tế đang giảm tốc.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư có chiều hướng tăng trở lại trong phiên sáng nay, đưa giá vàng hồi phục trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan có những chuyển động mới.

Ngày thứ Tư, ông Trump tuyên bố áp thêm thuế quan 25% lên Ấn Độ để trừng phạt việc nước này mua dầu Nga, nâng tổng thuế quan đối với nước này lên 50%. Ngoài ra, ông Trump cũng áp thuế quan 100% lên con chip nhập khẩu. Thuế suất mới của thuế đối ứng mà ông Trump công bố vào cuối tháng 7 sẽ chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 7/8 theo giờ Mỹ.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích nhận định đang có nhiều yếu tố giằng co tác động lên giá vàng, khiến giá chững lại dưới ngưỡng chủ chốt 3.400 USD/oz.

“Chúng tôi cho rằng đây là một bước lùi nhẹ của thị trương vàng, khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng gần đây. Tuần này có ít số liệu kinh tế quan trọng được công bố, và nhu cầu phòng ngừa rủi ro cũng có yếu đi”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định trong một báo cáo.

Nhà đầu tư cũng có phần thận trọng trước khi Tổng thống Trump công bố ứng viên cho ghế chủ tịch Fed - cương vị đang được nắm bởi ông Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Hôm thứ Ba, ông Trump nói sẽ công bố ứng cử viên cho vị trí này trong tuần này.

Một vấn đề nữa đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư toàn cầu là những nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Ngày thứ Ba, ông Trump nói đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đạt được “tiến bộ lớn” trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm giải pháp kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine. “Ai cũng nhất trí rằng cuộc chiến này phải chấm dứt, và chúng tôi sẽ hành động vì mục tiêu đó trong những ngày và những tuần tới”, ông Trump nói nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ngoài ra, một quan chức Nhà Trắng nói với CNBC rằng ông Trump có thể sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Nếu tiến trình hòa bình cho Ukraine đạt bước tiến, nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro địa chính trị có thể giảm bớt.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm nắm giữ còn 952,8 tấn. Trước phiên này, quỹ đã mua ròng tổng cộng 2,8 tấn vàng trong hai ngày đầu tuần.