LUMIÈRE Essence Peak khai mở bản vị sống thanh tao từ hệ sinh thái giao thoa đa tầng

Tọa lạc tại tâm điểm Global Gate - Hà Nội, LUMIÈRE Essence Peak khai mở hành trình sống cân bằng an nhiên qua bộ sưu tập tiện ích đa tầng và hệ sinh thái đô thị quốc tế. Đây là dấu ấn khắc họa rõ nét chuẩn mực sống tinh tế, mang tầm biểu tượng của LUMIÈRE Series - phát triển bởi Masterise Homes.

NUÔI DƯỠNG THÂN - TÂM - TRÍ TỪ TIỆN NGHI ĐA TẦNG

Giữa guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, những giá trị thuần khiết khởi sinh “từ tâm” vẫn luôn là điểm tựa bình yên mà con người hằng tìm kiếm. Tựa đóa sen thanh khiết vươn mình nơi tâm điểm Global Gate, LUMIÈRE Essence Peak khai mở hành trình sống bản nguyên, nơi sự an nhiên và đủ đầy cùng hội tụ.

Tại đây, Masterise Homes đã khéo léo đan cài bộ sưu tập 23 tiện ích ngoài trời và 30 tiện ích trong nhà thành một dòng chảy nuôi dưỡng Thân - Tâm - Trí liền mạch. Mỗi lớp không gian đều được chắt lọc tỉ mỉ, không chỉ minh chứng cho tâm huyết kiến tạo thấu đáo, mà còn dẫn lối cư dân bước vào những trải nghiệm xứng tầm.

Mỗi ngày là một hành trình bồi đắp thân - tâm - trí trong hệ sinh thái đa tầng.

Khởi đầu từ hành trình “dưỡng thân” vun bồi sức khỏe thể chất, mỗi nhịp vận động đều trở thành liệu pháp khơi dậy sức sống bền bỉ. Từ những giờ luyện tập tại phòng gym, hay khoảnh khắc nuôi dưỡng sự dẻo dai nơi yoga studio hiện đại, cư dân được đánh thức nguồn năng lượng sảng khoái trong từng nhịp thở. Cùng lúc đó, mọi áp lực dường như tan biến khi được thả mình vào làn nước của bể bơi bốn mùa trong nhà, bể sục jacuzzi hay hồ bơi ngoài trời. Và cuộc sống thêm phần hứng khởi với những trận đấu gay cấn tại sân bóng bàn, sân pickleball hay khu thể thao đa năng.

Tiếp nối nhịp sống cân bằng, LUMIÈRE Essence Peak dành riêng những khoảng lặng để “bồi tâm”. Đó là giây phút làm chủ bản tâm thanh tĩnh trong phòng thưởng trà hay sảnh thương gia trang nhã. Với tâm hồn bay bổng, không gian trưng bày cùng những tác phẩm nghệ thuật sẽ là điểm chạm khơi gợi rung cảm sâu sắc. Từ đây, sự tự tại được tiếp nối trong từng nhịp bước thong dong tại khu vườn thư giãn, công viên thú cưng hay những buổi chiều gắn kết tình thân tại khu vực ẩm thực và café ngoài trời.

Không gian làm việc linh hoạt và sang trọng, kết nối cộng đồng cư dân tinh anh.

Trọn vẹn hành trình vươn tầm, những trải nghiệm “tạo trí” - bồi đắp trí tuệ cho cộng đồng cư dân có tâm, có tầm trở thành dấu ấn đặc sắc. Một thư viện ngập tràn ánh sáng tự nhiên trở thành góc riêng để chiêm nghiệm và làm giàu tri thức. Cùng với khu vực co-working space và business lounge sang trọng, cao độ tầm nhìn thu trọn cảnh quan đô thị trở thành chất xúc tác cho những tư duy sáng tạo. Đối với thế hệ trẻ thơ, “miền trời” riêng tại khu vui chơi trẻ em bên trong và ngoài tòa tháp chính là nơi ươm mầm những tiếng cười rộn rã, khởi đầu cho hành trình khám phá thế giới đầy màu sắc.

Thư viện với thiết kế trang nhã và giàu cảm hứng, trở thành góc riêng để chiêm nghiệm và làm giàu tri thức.

Đặt bước trở về tổ ấm, chuẩn mực tiếp đón được cảm nhận qua từng đường nét kiến trúc tinh tế nơi sảnh đón tao nhã. Đối với dòng căn hộ cao cấp, dự án thiết lập đặc quyền riêng thông qua hệ thống thang máy cùng sảnh đón riêng biệt. Bước vào không gian sống, mỗi căn hộ là một tác phẩm nghệ thuật giữa tầng không, đề cao những khoảng mở đón sáng và hơi thở thiên nhiên theo triết lý Biophilic. Được thiết kế với hệ khung kính rộng mở, không gian sống đón trọn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn khoáng đạt, đưa thiên nhiên len lỏi vào từng nhịp sống, tạo nên một chốn về an yên trong sự sắp đặt đầy chủ ý của những chất liệu tinh tuyển.

TRỌN VẸN TIỆN NGHI TỪ TÂM ĐIỂM ĐÔ THỊ QUỐC TẾ

Tọa lạc tại tâm điểm Global Gate, mỗi bước chân qua thềm nhà đưa cư dân hòa vào dòng chảy rực rỡ của một trung tâm giao thương quốc tế sôi động. Sở hữu tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn mặt hồ trung tâm 32ha và sông Hồng lịch sử, LUMIÈRE Essence Peak mở ra một khoảng trời riêng gìn giữ sự thanh tao.

Bên cạnh đó, vị thế trực diện Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), trung tâm hội nghị quốc tế và Bảo tàng Mỹ thuật không chỉ giúp cư dân đón đầu các sự kiện giao thương - văn hóa tầm cỡ, mà còn bảo chứng cho giá trị tài sản gia tăng bền vững. Cộng hưởng cùng sự xuất hiện của khách sạn Marriott, TTTM Mega Mall sầm uất, công viên giải trí Wonderland cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế, dự án kiến tạo một môi trường sống toàn cầu, cho phép cư dân thụ hưởng mọi nhu cầu giáo dục - y tế - giải trí chất lượng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ.

Dành trọn tâm huyết để trau chuốt từng điểm chạm, Masterise Homes cam kết mang đến trải nghiệm xứng tầm cho cộng đồng cư dân tinh anh trong hành trình kiến tạo những giá trị sống tốt đẹp hơn. Minh chứng tại LUMIÈRE Essence Peak, mỗi ngày trôi qua là nghệ thuật làm chủ nhịp điệu sống cân bằng, nơi phẩm vị cá nhân được tôn vinh trong từng khoảnh khắc - Tựa đóa sen bừng nở từ tâm, khởi sinh giá trị sống trọn vẹn.