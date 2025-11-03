Lượng giao dịch nhà thổ cư tại Hà Nội giảm mạnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trong quý 3/2025, số lượng giao dịch nhà thổ cư tại Hà Nội đã giảm tới 39% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do giá bán thổ cư tiếp tục tăng cao, làm hạn chế khả năng tiếp cận của người mua…
Báo cáo mới nhất của Tập đoàn One Mount cho thấy sau khi tăng nhanh trong quý 2/2025, giao dịch nhà thổ cư trên thị trường bất động sản Hà Nội đã sụt giảm mạnh tại tất cả các khu vực. Cụ thể, tổng giao dịch đạt xấp xỉ 6.100 căn, giảm 35% so với quý trước và 39% so với cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch trung bình theo quý trong năm nay đã quay về mức tương đương của năm 2023.
Giao dịch tập trung chủ yếu tại 4 phường thuộc khu vực phía Đông, 3 phường thuộc khu phía Tây và 5 phường thuộc khu trung tâm và nội thành Hà Nội. Số lượng sản phẩm đã bán được ở các phường này chiếm khoảng 50% tổng giao dịch toàn Thành phố.
Theo đó, khu phía Tây vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về thị phần (34%) và lượng giao dịch, đạt khoảng 2.100 giao dịch, giảm 36% theo quý và 44% theo năm. Các phường Yên Nghĩa và Hà Đông ghi nhận nhiều giao dịch nhất do có mức giá hợp lý và hưởng lợi từ các dự án thúc đẩy giao thông trong khu vực.
Đứng thứ hai là khu vực phía Đông khi chiếm 26% lượng giao dịch toàn thị trường, đạt khoảng 1.600 giao dịch, giảm 38% theo quý và 49% theo năm. Tại khu Đông, phường Bồ Đề và phường Long Biên chiếm số lượng bán cao nhất thị trường, đạt lần lượt 400 và 360 giao dịch do đây là khu vực hưởng lợi trực tiếp từ các dự án cơ sở hạ tầng khởi công trong quý 3 vừa qua và có hệ thống tiện ích phát triển.
Khu trung tâm và nội thành đạt khoảng1.200 giao dịch và có mức giảm ít nhất theo năm (giảm 29%). Khu vực này ghi nhận số lượng bán tích cực hơn các địa phương khác do hưởng lợi từ lực cầu tốt nhờ tâm lý sở hữu đất lõi đô thị và nhu cầu ở thực cao.
“Nhìn chung trên toàn thị trường nhà thổ cư Hà Nội, số lượng giao dịch thành công đã giảm tại tất cả các khu vực so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do giá vẫn tiếp tục tăng, với mức tăng trung bình 28% theo năm, khiến loại hình này ngày càng khó tiếp cận đối với người mua”, đại diện Tập đoàn One Mount nhận định.
Dự báo về thị trường nhà thổ cư Hà Nội trong năm 2026, đơn vị này cho biết giá bán vẫn tiếp tục tăng, song lãi suất duy trì thấp sẽ thúc đẩy nhu cầu vay vốn của người mua nhà. Dự kiến giao dịch sẽ tăng khoảng 9% so với năm 2025.
Năm 2025 tiếp tục ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản Hà Nội nhờ sự cải thiện về hạ tầng, quy hoạch và niềm tin của người mua được củng cố. Hầu hết các phân khúc đều ghi nhận diễn biến tích cực…
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, định mức xây dựng, đơn giá nhân công,…
Các vật liệu xanh như kính tiết kiệm năng lượng, xi măng phát thải thấp, gạch không nung, tấm xi măng nhẹ, vật liệu cách nhiệt, sơn thân thiện môi trường hay các sản phẩm có hàm lượng tái chế cao, đang được khuyến khích sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại. Việc ứng dụng những vật liệu này vừa giúp giảm tiêu thụ năng lượng, vừa hạn chế phát thải khí nhà kính, tăng độ bền công trình, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện chất lượng không gian sống…
Tính đến thời điểm hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đã phát triển khoảng 14 triệu m2 diện tích sàn nhà ở, gồm nhà ở tự xây, dự án thương mại và nhà ở xã hội, đạt 94% kế hoạch năm 2025. Thành phố đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, tăng cường siết chặt tình trạng đặt cọc giữ chỗ tại nhiều dự án.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: