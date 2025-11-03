Các địa phương khẩn trương hoàn thiện Bảng giá đất áp dụng từ năm 2026

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Hoàng Bách
03/11/2025, 16:35
Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang tập trung rà soát và hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất để kịp thời ban hành và áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất trong quản lý đất đai, tính tiền sử dụng đất, thuế, phí và bồi thường thiệt hại…
Thông tin từ Thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bảng giá đất lần đầu, dự kiến công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đối với khu vực thành phố Đà Nẵng cũ).
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Bảng giá đất lần đầu cho toàn bộ 15 xã, phường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ). Dự thảo lần này quy định cụ thể giá của 14 loại đất, bao gồm: đất trồng cây hàng năm và lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất ở nông thôn và đô thị, đất thương mại dịch vụ, đất khu công nghiệp – cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất khoáng sản, đất tôn giáo – tín ngưỡng, đất công cộng, đất sông suối – mặt nước chuyên dùng và đất chưa sử dụng.
Về phân loại, đất nông nghiệp được chia thành hai khu vực: Khu vực I gồm 13 phường có khả năng sinh lợi cao như: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân...; Khu vực II gồm 3 xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến. Đối với đất phi nông nghiệp, giá đất được xác định theo từng tuyến, đoạn đường và áp dụng hệ số điều chỉnh tùy theo vị trí, khoảng cách, chiều sâu thửa đất và yếu tố đặc biệt như ngã ba, ngã tư, đất có nhiều mặt tiền hoặc thửa đất bị che khuất mặt tiền.
Riêng đất ở nông thôn, dự thảo quy định hệ số theo loại đường: đường bê tông hoặc nhựa được tính 100% giá; đường đá, sỏi giảm 10%; đường đất giảm 20%; đường có vỉa hè hai bên được cộng thêm 20%. Ngoài ra, các thửa đất gần các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hoặc trục đường lớn được áp dụng hệ số tăng từ 1,05 – 1,2, tùy theo khoảng cách dưới 200m.
Tương tự, tại tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đang khẩn trương hoàn tất việc tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương đối với Bảng giá đất năm 2026. Bảng giá đất này sẽ là căn cứ để thực hiện 12 nhiệm vụ khác nhau như: tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; xác định giá khởi điểm khi đấu giá; tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; và xử phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng đất…
Theo đơn vị tư vấn xây dựng Bảng giá đất tỉnh, doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp so sánh, hệ số điều chỉnh giá đất và thu nhập để xây dựng bảng giá cụ thể cho từng khu vực. Đến thời điểm hiện tại, dự thảo Bảng giá đất năm 2026 của tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành, trong đó, hai nhóm đất nông nghiệp và đất ở ghi nhận nhiều biến động đáng kể so với hiện hành.
Cùng thời điểm, tại tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai công tác xây dựng Bảng giá đất mới để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên toàn địa bàn. Đồng thời, ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường tỉnh – đơn vị tư vấn để tổ chức điều tra, khảo sát giá đất thực tế. Trên cơ sở kết quả khảo sát và nguyên tắc điều chỉnh, đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp, xây dựng Bảng giá đất thống nhất toàn tỉnh.
Cụ thể, đối với đất phi nông nghiệp, việc điều tra được thực hiện theo từng tuyến đường và vị trí tại mỗi địa phương, đảm bảo phù hợp với thực tế, tập trung vào những khu vực có biến động, tuyến đường mới xây dựng, nâng cấp hoặc các khu vực có quy hoạch dân cư, đô thị và hạ tầng mới. Đối với đất nông nghiệp, đơn vị tư vấn tiến hành xác định vị trí theo từng địa phương, kết hợp với phương pháp so sánh và phương pháp thu nhập, nhằm đảm bảo giá trị phù hợp với tình hình thị trường hiện nay...
15:05, 15/10/2025
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong 5 năm tới, tạo quỹ đất khoảng 6.500-6.800 ha đủ điều kiện cho thuê, đồng thời, chuyển từ "thu hút số lượng" sang "lựa chọn chất lượng" trong bối cảnh cạnh tranh về chuỗi cung ứng ngày càng gay gắt...
Năm 2025 tiếp tục ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản Hà Nội nhờ sự cải thiện về hạ tầng, quy hoạch và niềm tin của người mua được củng cố. Hầu hết các phân khúc đều ghi nhận diễn biến tích cực…
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, định mức xây dựng, đơn giá nhân công,…
Các vật liệu xanh như kính tiết kiệm năng lượng, xi măng phát thải thấp, gạch không nung, tấm xi măng nhẹ, vật liệu cách nhiệt, sơn thân thiện môi trường hay các sản phẩm có hàm lượng tái chế cao, đang được khuyến khích sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại. Việc ứng dụng những vật liệu này vừa giúp giảm tiêu thụ năng lượng, vừa hạn chế phát thải khí nhà kính, tăng độ bền công trình, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện chất lượng không gian sống…
Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức lựa chọn các cá nhân, tổ chức thuê nhiều khu, lô đất thuộc quỹ đất công trong thời gian ngắn hạn, vừa tránh bỏ hoang, lãng phí nguồn đất đai, vừa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: