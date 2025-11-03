Thứ Hai, 03/11/2025

Bất động sản

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện Bảng giá đất áp dụng từ năm 2026

Hoàng Bách

03/11/2025, 16:35

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang tập trung rà soát và hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất để kịp thời ban hành và áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất trong quản lý đất đai, tính tiền sử dụng đất, thuế, phí và bồi thường thiệt hại…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ Thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bảng giá đất lần đầu, dự kiến công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đối với khu vực thành phố Đà Nẵng cũ).

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Bảng giá đất lần đầu cho toàn bộ 15 xã, phường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ). Dự thảo lần này quy định cụ thể giá của 14 loại đất, bao gồm: đất trồng cây hàng năm và lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất ở nông thôn và đô thị, đất thương mại dịch vụ, đất khu công nghiệp – cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất khoáng sản, đất tôn giáo – tín ngưỡng, đất công cộng, đất sông suối – mặt nước chuyên dùng và đất chưa sử dụng.

Về phân loại, đất nông nghiệp được chia thành hai khu vực: Khu vực I gồm 13 phường có khả năng sinh lợi cao như: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Xuân...; Khu vực II gồm 3 xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến. Đối với đất phi nông nghiệp, giá đất được xác định theo từng tuyến, đoạn đường và áp dụng hệ số điều chỉnh tùy theo vị trí, khoảng cách, chiều sâu thửa đất và yếu tố đặc biệt như ngã ba, ngã tư, đất có nhiều mặt tiền hoặc thửa đất bị che khuất mặt tiền.

Riêng đất ở nông thôn, dự thảo quy định hệ số theo loại đường: đường bê tông hoặc nhựa được tính 100% giá; đường đá, sỏi giảm 10%; đường đất giảm 20%; đường có vỉa hè hai bên được cộng thêm 20%. Ngoài ra, các thửa đất gần các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hoặc trục đường lớn được áp dụng hệ số tăng từ 1,05 – 1,2, tùy theo khoảng cách dưới 200m.

Tương tự, tại tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đang khẩn trương hoàn tất việc tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương đối với Bảng giá đất năm 2026. Bảng giá đất này sẽ là căn cứ để thực hiện 12 nhiệm vụ khác nhau như: tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; xác định giá khởi điểm khi đấu giá; tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; và xử phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng đất…

Theo đơn vị tư vấn xây dựng Bảng giá đất tỉnh, doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp so sánh, hệ số điều chỉnh giá đất và thu nhập để xây dựng bảng giá cụ thể cho từng khu vực. Đến thời điểm hiện tại, dự thảo Bảng giá đất năm 2026 của tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành, trong đó, hai nhóm đất nông nghiệp và đất ở ghi nhận nhiều biến động đáng kể so với hiện hành.

Cùng thời điểm, tại tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai công tác xây dựng Bảng giá đất mới để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên toàn địa bàn. Đồng thời, ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường tỉnh – đơn vị tư vấn để tổ chức điều tra, khảo sát giá đất thực tế. Trên cơ sở kết quả khảo sát và nguyên tắc điều chỉnh, đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp, xây dựng Bảng giá đất thống nhất toàn tỉnh.

Cụ thể, đối với đất phi nông nghiệp, việc điều tra được thực hiện theo từng tuyến đường và vị trí tại mỗi địa phương, đảm bảo phù hợp với thực tế, tập trung vào những khu vực có biến động, tuyến đường mới xây dựng, nâng cấp hoặc các khu vực có quy hoạch dân cư, đô thị và hạ tầng mới. Đối với đất nông nghiệp, đơn vị tư vấn tiến hành xác định vị trí theo từng địa phương, kết hợp với phương pháp so sánh và phương pháp thu nhập, nhằm đảm bảo giá trị phù hợp với tình hình thị trường hiện nay...

Từ khóa:

bảng giá đất bất động sản hoàn thiện Bảng giá đất áp dụng từ năm 2026

