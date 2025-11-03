TP. Hồ Chí Minh dự kiến thêm 6.800 ha đất công nghiệp cho thuê trong 5 năm tới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Thiên Di
03/11/2025, 13:25
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong 5 năm tới, tạo quỹ đất khoảng 6.500-6.800 ha đủ điều kiện cho thuê, đồng thời, chuyển từ "thu hút số lượng" sang "lựa chọn chất lượng" trong bối cảnh cạnh tranh về chuỗi cung ứng ngày càng gay gắt...
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) vừa có báo cáo về việc triển khai chuyển đổi hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất và định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc trong thời gian tới.
Về định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới, Ban Quản lý định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, lan tỏa mạnh như vi mạch, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu, R&D; đặc biệt là các dự án ít chịu tác động thuế quan (như dịch vụ phần mềm, trung tâm dữ liệu…).
Đồng thời, chuyển từ “thu hút số lượng” sang “lựa chọn chất lượng”, kiên định ưu tiên các dự án công nghệ cao, hiện đại, ít thâm dụng lao động, hàm lượng tri thức lớn, thân thiện môi trường và có khả năng dẫn dắt chuỗi sản xuất, đóng góp vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Thành phố sẽ áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt theo Luật 57/2024/QH15, cho phép dự án đủ điều kiện được hưởng “luồng xanh” với quy trình rút gọn, tích hợp các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy vào quy trình rút gọn. Qua đó, rút ngắn thời gian triển khai dự án, tạo cơ chế thuận lợi, cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư chiến lược.
HEPZA phấn đấu 5 năm tới tạo quỹ đất khu chế xuất, khu công nghiệp đủ điều kiện cho thuê từ 6.500 ha đến 6.800 ha để phát triển công nghiệp. Dự kiến thu hút vốn đầu tư khoảng 20 đến 21 tỷ USD, bảo đảm mỗi ha đất công nghiệp được sử dụng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế Thành phố đạt hai con số.
Theo quy hoạch, TP. Hồ Chí Minh hiện có 105 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 49.200 ha, trong đó 58/66 khu đã thành lập đang hoạt động với diện tích khoảng 22.400 ha.
Ban Quản lý khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng sản xuất xanh để nâng cao hiệu quả và bảo vệ môi trường; doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí sau khi hết hạn thuê đất sẽ phải di dời.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã phối hợp với các sở ban ngành nghiên cứu xây dựng một số chính sách đề xuất với UBND Thành phố để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu đổi mới công nghệ hoặc di dời; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động phục vụ cho việc đổi mới công nghệ; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong trường hợp doanh nghiệp di dời.
Tính đến ngày 27/10, tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố đạt 4,72 tỷ USD. Trong năm 2025, HEPZA phấn đấu thu hút đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt hơn 5 tỷ USD, vượt 13% kế hoạch năm (3,724 tỷ USD).
Lũy kế đến nay, các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố có 5.236 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 75,57 tỷ USD. Trong đó, dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 3.081 dự án, vốn đầu tư đăng ký 56,49 tỷ USD (chiếm tỷ lệ 75% tổng vốn đầu tư); dự án có vốn đầu tư trong nước là 2.155 dự án, vốn đầu tư đăng ký tương đương 19 tỷ USD (chiếm tỷ lệ 25% tổng vốn đầu tư).
