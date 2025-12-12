Cắt giảm, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong 11 lĩnh vực Công thương

Việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương là một bước tiến lớn, mang tính đột phá trong việc tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu chi phí và thời gian tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp trong 11 lĩnh vực trọng điểm…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2671/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (lần 2).

Quyết định số 2671 sửa đổi, bổ sung phần I, II, III Phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 31/7/2025.

Theo Quyết định 2671, Thủ tướng Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa một số TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương gồm: sản xuất, kinh doanh rượu; an toàn thực phẩm; thuốc lá; kinh doanh khí; xuất, nhập khẩu; bán hàng đa cấp; thương mại điện tử; thương mại quốc tế; vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; điện lực; hóa chất.

Đồng thời, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong 12 ngành nghề sau: Sản xuất, kinh doanh rượu; kinh doanh thuốc lá; kinh doanh khí; kinh doanh xăng dầu; thương mại điện tử; kinh doanh theo phương thức đa cấp; xuất nhập khẩu; hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam; hoạt động điện lực; vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo; kinh doanh hóa chất.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong 3 lĩnh vực: Dầu khí; thương mại biên giới; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với lĩnh vực kinh doanh rượu, Chính phủ quyết định giảm 50% phí thẩm định điều kiện kinh doanh và phí thẩm định hoạt động kinh doanh. Nhiều loại giấy tờ như bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay bản liệt kê nhãn hàng hóa được bãi bỏ. Thời gian cấp Giấy phép phân phối rượu từ 15 ngày làm việc xuống 10 ngày; bán lẻ rượu từ 10 ngày làm việc xuống 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đặc biệt, các rào cản về hệ thống phân phối (yêu cầu địa bàn hoạt động tại ít nhất 2 tỉnh, số lượng thương nhân bán buôn/bán lẻ tối thiểu) và các loại "giấy phép con" như văn bản giới thiệu, hợp đồng nguyên tắc đều chính thức được gỡ bỏ.

Trong lĩnh vực năng lượng và khí, thời gian giải quyết TTHC cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân mua bán LNG, CNG; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG và LPG mini cũng được rút ngắn từ 15 ngày làm việc còn 10 ngày làm việc.

Đối với ngành thuốc lá, các điều kiện về việc doanh nghiệp phải "được thành lập theo quy định pháp luật" hay các yêu cầu trùng lặp về địa điểm kinh doanh, văn bản giới thiệu từ nhà cung cấp cũng được bãi bỏ.

Trong kinh doanh xăng dầu, gánh nặng chi phí đào tạo được giảm tải khi bãi bỏ điều kiện cấp phép yêu cầu nhân viên phải có chứng chỉ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường (việc tuân thủ sẽ thực hiện theo pháp luật chuyên ngành). Thời gian cấp Giấy xác nhận thương nhân phân phối xăng dầu cũng giảm từ 30 xuống còn 22 ngày làm việc.

Với mặt hàng lúa gạo, thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo giảm từ 15 xuống 10 ngày làm việc; cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo từ 10 ngày làm việc còn 7 ngày làm việc

Ở lĩnh vực bán hàng đa cấp, theo phương án được phê duyệt, các doanh nghiệp muốn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không cần phải đáp ứng 2 điều kiện sau: Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên; có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Đáng chú ý, lĩnh vực tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh được “cởi trói” về điều kiện kho, bãi. Các quy định như: sức chứa tối thiểu là 100 container lạnh loại 40 feet, diện tích tối thiểu là 1.500m2, hàng rào cứng chiều cao tối thiểu là 2,5m, hay yêu cầu kho bãi phải thuộc sở hữu/quy hoạch đều được bãi bỏ. Thủ tục vận đơn cũng được đơn giản hóa tối đa.