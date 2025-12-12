MMA: “Kiến trúc sư” của hệ sinh thái Marketing toàn cầu trong kỷ nguyên tăng trưởng

Trong bối cảnh dữ liệu, tốc độ và trí tuệ nhân tạo định hình lại thế giới, Marketing toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Tại giao điểm của những xu hướng này, MMA (Liên minh Marketing & Truyền thông) tiếp tục giữ vai trò động lực trung tâm, dẫn dắt tiêu chuẩn mới và định hình chiến lược cho kỷ nguyên Marketing hiện đại.

Được thành lập từ năm 1999, MMA đã trải qua hơn hai thập kỷ đồng hành cùng sự tiến hóa của ngành Marketing toàn cầu. Từ thời kỳ Mobile Marketing sơ khai, đến giai đoạn bùng nổ của dữ liệu, Social, Martech và nay là trí tuệ nhân tạo (AI), MMA luôn giữ vai trò “kiến trúc sư” của hệ sinh thái Marketing – nơi kết nối thương hiệu, agency, nền tảng công nghệ và các nhà lãnh đạo để cùng xây dựng chuẩn mực mới cho sự tăng trưởng bền vững.

HÀNH TRÌNH MMA ĐỊNH HÌNH TIÊU CHUẨN TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG CHO NGÀNH MARKETING

“Sự bùng nổ của dữ liệu và AI mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi Marketing vận hành theo những nguyên tắc mới. Doanh nghiệp lúc này không chỉ cần công cụ, mà cần một cách tiếp cận khác. Vai trò của MMA là kết nối hệ sinh thái, chia sẻ tri thức và mô hình đã được kiểm chứng, giúp doanh nghiệp thống nhất cách hiểu – cách làm để tăng trưởng nhanh hơn và bền vững hơn.” bà Phan Bích Tâm, Country Director Vietnam, Myanmar & Cambodia; Board Member, MMA Global – APAC chia sẻ.

Bà Phan Bích Tâm chia sẻ tại sự kiện MMA IMPACT Vietnam 2025.

Trong quá trình phát triển, MMA không chỉ quan sát xu hướng mà còn định hình thị trường. Các khuôn khổ tư duy, nghiên cứu và tiêu chuẩn do MMA xây dựng đã trở thành kim chỉ nam giúp nhiều tập đoàn chuyển đổi Marketing từ trực giác sang dữ liệu, và từ chiến dịch ngắn hạn sang tăng trưởng dài hạn dựa trên hệ sinh thái bền vững.

Với mạng lưới hơn 800 thương hiệu thành viên toàn cầu, MMA tiếp tục là lực đẩy quan trọng đưa ngành Marketing bước vào kỷ nguyên mới – nơi thành công được đo lường không chỉ bằng doanh thu, mà còn bằng giá trị bền vững cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng.

Trong bối cảnh mô hình rời rạc giữa thương hiệu, agency, công nghệ và nền tảng không còn phù hợp cho tăng trưởng dài hạn, doanh nghiệp cần một hệ sinh thái có khả năng hợp lực và chuyển hóa tri thức thành hành động.

Với tầm nhìn “Powering Marketing for Growth” và dấu ấn tại MMA Impact 2025, MMA đang dẫn dắt một phong trào tư duy toàn cầu, khẳng định Marketing là động lực tăng trưởng cốt lõi dựa trên dữ liệu, công nghệ, văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Tại Việt Nam - một trong những thị trường năng động nhất của MMA - Hội đồng Quản trị quy tụ các lãnh đạo cấp cao từ những tập đoàn có ảnh hưởng lớn đến hành vi người tiêu dùng và sự phát triển ngành. Sự hội tụ này cho thấy Việt Nam đang trở thành “phòng thí nghiệm tăng trưởng” của APAC, nơi các thương hiệu chủ động đổi mới theo các chuẩn mực toàn cầu do MMA dẫn dắt.

Ban điều hành của MMA Vietnam gồm nhà lãnh đạo từ các thương hiệu hàng đầu.

Bà Phan Bích Tâm chia sẻ thêm: “Tại Việt Nam, tôi thấy rõ tinh thần học hỏi và thử nghiệm mạnh mẽ của doanh nghiệp. Khi tiếp cận các mô hình quốc tế, họ luôn tìm được cách điều chỉnh phù hợp với bối cảnh riêng. Vì vậy, MMA nỗ lực xây dựng hệ sinh thái tri thức giúp doanh nghiệp chuyển đổi vững chắc và phù hợp hơn với thực tế thị trường.”

KHI MMA KẾT NỐI TRI THỨC – CÔNG NGHỆ – CON NGƯỜI ĐỂ TẠO TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

MMA không chỉ đưa ra tầm nhìn mà còn xây dựng nền tảng hành động. Thành công của MMA Impact 2025 cho thấy Marketer hôm nay không chỉ là người kể chuyện thương hiệu, mà là kiến trúc sư tăng trưởng. Những chia sẻ tại sự kiện khẳng định một thực tế: Marketing đã trở thành động cơ tăng trưởng của doanh nghiệp, không còn dừng ở vai trò hỗ trợ.

Phần chia sẻ của ông Rohit Dadwal, CEO, MMA APAC | Global Head of SMARTIES WW and BOD Asia Pacific tại MMA IMPACT Vietnam 2025.

MMA Innovate 2025 là “phòng thử nghiệm” của ngành, quy tụ hơn 3.000 lãnh đạo, 50 diễn giả và hơn 40 gian hàng công nghệ, nơi AI, dữ liệu và trải nghiệm người dùng trở thành trọng tâm. Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ tại Việt Nam, giá trị cốt lõi của MMA không nằm ở quy mô sự kiện mà ở khả năng kiến tạo một hệ sinh thái Marketing toàn cầu.

Thông qua các sáng kiến như Think Tanks, Growth Frameworks và giải thưởng SMARTIES, MMA góp phần định hình tư duy Marketing hiện đại: dữ liệu được dùng có chủ đích, công nghệ tạo giá trị thực, và Marketing gắn với trách nhiệm xã hội. Tại Việt Nam, tác động của MMA thể hiện rõ qua sự chuyển dịch mạnh mẽ: doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu, thương hiệu ứng dụng AI bài bản, marketer trẻ tiếp cận tri thức quốc tế, và nhiều tiêu chuẩn toàn cầu được nội địa hóa.

Như một “kiến trúc sư hệ sinh thái”, MMA đang đưa ngành Marketing từ mô hình rời rạc sang mô hình hợp lực, nơi giá trị đến từ mạng lưới kết nối toàn cầu. Sự kết nối này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng thương hiệu, mà còn nuôi dưỡng thế hệ marketer tư duy sâu, hành động có trách nhiệm và sáng tạo dựa trên giá trị thật — mở ra chương mới cho ngành trong kỷ nguyên tăng trưởng bền vững.

Về Liên minh Marketing và Truyền thông (MMA)

Liên minh Marketing và Truyền thông (MMA) quy tụ toàn bộ hệ sinh thái Marketing - từ CMO, MarTech, AdTech đến các nền tảng truyền thông và doanh nghiệp - cùng hợp tác kiến tạo tương lai ngành và thúc đẩy tăng trưởng hiện tại.

Dưới sự dẫn dắt của các CMO, MMA tiên phong thúc đẩy đổi mới bằng cách giải quyết những câu hỏi chưa có lời đáp và thách thức các giả định cũ. Thông qua hợp tác trong cộng đồng, MMA giúp doanh nghiệp nhanh chóng ứng dụng các thực tiễn đã được kiểm chứng, đồng thời trao quyền cho Marketer để định hình tương lai Marketing và tăng trưởng doanh nghiệp toàn cầu.