Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục dù cổ phiếu Oracle giảm 11%, giá dầu sụt hơn 1%

Bình Minh

12/12/2025, 08:09

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12), với hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng thiết lập kỷ lục mới nhờ động lực từ động thái giảm lãi suất trước đó một ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Giá dầu thô giảm gần 1 USD mỗi thùng trong lúc nhà đầu tư đánh giá tình hình Ukraine và Venezuela.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 646,26 điểm, tương đương tăng 1,34%, đạt 48.704,01 điểm, cao chưa từng thấy từ trước đến nay.

Chỉ số blue-chip gồm 30 cổ phiếu thành viên cũng lập một kỷ lục nội phiên, với sự hỗ trợ của cổ phiếu Visa. Mã này tăng 6,1% sau khi được ngân hàng Bank of America nâng khuyến nghị.

S&P 500 tăng 0,21%, đóng cửa ở mức kỷ lục 6.901 điểm. Trái lại, chỉ số Nasdaq giảm 0,26%, còn 23.593,86 điểm.

Gây áp lực giảm lên Nasdaq phiên này là cổ phiếu Oracle với mức giảm gần 11% sau khi hãng phần mềm công bố doanh thu quý gây thất vọng và nâng dự báo về chi tiêu.

Báo cáo của Oracle một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại vốn đã âm ỉ của giới đầu tư ở Phố Wall về quy mô khổng lồ của hoạt động đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là khi các công ty như Oracle vay nợ ồ ạt trong thời gian gần đây để rót vào lĩnh vực này. Kết quả doanh thu của Oracle đã làm nóng cuộc tranh luận về việc đến bao giờ các công ty công nghệ mới có thể có lợi nhuận từ việc đầu tư vào AI.

Việc Fed hạ lãi suất kết hợp với mối lo bong bóng AI đã thúc đẩy nhà đầu tư ở Phố Wall dịch chuyển khỏi các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và mua các nhóm cổ phiếu được cho là sẽ hưởng lợi khi nền kinh tế được thúc đẩy bởi lãi suất thấp hơn. Sự xoay chiều của dòng vốn khiến các cổ phiếu như Nvidia và Broadcom đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ, trong khi những cổ phiếu mang tính chu kỳ như Home Depot tăng cao hơn.

Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia Steve Sosnick của công ty Interactives Brokers nhận định: “Thị trường đang lo lắng về Oracle và giao dịch AI nói chung. Hàng nghìn tỷ USD vốn đầu tư đã được cam kết, và rất khó để xác định các khoản đầu tư này sẽ đi về đâu… Thị trường hiện tại đang dịch chuyển khỏi các cổ phiếu AI”.

Ông Sosnick cho rằng gần như chắc chắn thị trường đang bước vào vào một đợt tăng mùa Giáng sinh (Santa Claus rally) và S&P 500 có thể vượt ngưỡng 7000 điểm. Dù vậy, ông dự báo áp lực giảm đối với thị trường sẽ gia tăng trong năm 2026 và S&P 500 có thể kết thúc năm ở mức 6.500 điểm do những bất lợi về AI, việc thay Chủ tịch Fed và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,93 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, đóng cửa ở mức 61,28 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại London giảm 0,86 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, còn 57,6 USD/thùng.

Hôm thứ Tư, giá dầu tăng sau khi Mỹ tuyên bố bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela - động thái làm dấy lên mối lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, vụ việc gần như chưa có tác động gì lớn đến thị trường.

Ngoài ra, giá dầu trong phiên ngày thứ Năm còn đương đầu áp lực giảm khi có một vài chuyển động nhỏ trong cuộc đàm phán nhằm đi đến một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói chuyến thăm Moscow trong tháng 11 này của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã giải quyết được những mối hiểu lầm giữa hai nước. Ông Lavrov cũng nói Nga đã chuyển tới Mỹ các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh tập thể.

Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày thứ Năm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2026 và giảm nhẹ dự báo về tăng trưởng nguồn cung dầu. Sự điều chỉnh này đồng nghĩa mức độ thừa dầu của thế giới trong năm tới sẽ ít hơn so với kỳ vọng trước đó.

Theo báo cáo, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng 2,4 triệu thùng/ngày trong năm tới, ít hơn so với mức dự báo tăng 2,5 triệu thùng/ngày đưa ra vào tháng trước. Nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu được dự báo tăng 860.000 thùng/ngày, nhiều hơn 90.000 thùng/ngày so với dự báo của tháng trước.

Cũng theo IEA, thế giới sẽ thừa 3,84 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm tới, ít hơn mức thừa 4,09 triệu thùng/ngày đưa ra trong báo cáo tháng 11. Số dầu thừa này tương đương khoảng 4% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu mỗi ngày.

