M Riverside Danang chính thức ra quân tại Miền Bắc

Sự kiện kick-off kinh doanh dự án M Riverside Danang vừa được tổ chức tại Tổ hợp sự kiện - văn phòng - trải nghiệm Elite Business Center, với sự tham gia của hơn 400 chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị phân phối trên thị trường.

Các đơn vị tham gia gồm: INDOCHINE, Đất Xanh Miền Bắc, NOV Nhật Tân, Đông Tây Land Miền Bắc, BĐS Duyên Hải và MSH Group. Sự kiện đánh dấu việc khởi động giai đoạn giới thiệu dự án M Riverside Danang ra thị trường.

Tại sự kiện, đại diện đơn vị phát triển giới thiệu tổng quan dự án, định vị sản phẩm và chiến lược tiếp cận thị trường trong bối cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có sự phân hóa giữa các phân khúc và sản phẩm.

Bên cạnh nội dung kinh doanh, chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật, qua đó giới thiệu định hướng phát triển không gian sống kết hợp giữa yếu tố đô thị và nghỉ dưỡng của dự án.

Toàn cảnh sự kiện kick-off M Riverside Danang sáng ngày 21/9/2026.

Đánh giá về sản phẩm, bà Vũ Thị Như Mai, Tổng giám đốc Sao Mai Việt, đơn vị phát triển dự án, cho biết: “Trong bối cảnh thị trường thận trọng với sản phẩm nghỉ dưỡng do những rào cản về pháp lý và bài toán công suất khai thác mang tính thời vụ, M Riverside Danang có lợi thế nhờ vị trí bên sông Hàn, mô hình Work - Live - Resort và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú.

Dự án có pháp lý minh bạch, đã được cấp giấy phép xây dựng và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, qua đó tạo cơ sở cho kỳ vọng về khả năng khai thác dòng tiền của sản phẩm trong thời gian tới”.

Đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ về ý tưởng phát triển theo mô hình Work-Live-Resort độc đáo của M Riverside Danang.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh INDOCHINE, cho biết trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng các sản phẩm có giá trị sử dụng và khả năng khai thác thực tế, M Riverside Danang nhận được sự quan tâm nhờ vị trí trung tâm, mô hình căn hộ đa chức năng và khả năng khai thác cho thuê linh hoạt.

Theo ông, một số khách hàng trong tệp khách hàng hiện hữu của đơn vị phân phối đã quan tâm đến dự án ngay từ giai đoạn đầu.

M Riverside Danang tọa lạc bên sông Hàn, với ba mặt tiền đường 2/9, Bình Hiên và Đào Tấn. Vị trí dự án nằm trong khu vực trung tâm của Đà Nẵng, đồng thời có khả năng tiếp cận không gian sông nước và các khu vực ven biển.

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận một số điểm đến và tiện ích của thành phố như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, công viên APEC, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, tuyến phố Bạch Đằng, Cầu Tình yêu, tượng Cá chép hóa Rồng và bãi biển Mỹ Khê trong khoảng 5-10 phút di chuyển.

Phối cảnh M Riverside Danang với vị trí đắc địa ngay tại sông Hàn - thành phố Đà Nẵng.

Dự án có quy mô 1.853,25 m2, cao 25 tầng, với 312 căn hộ thương mại dịch vụ đa năng. Các căn hộ được giới thiệu với tầm nhìn trực diện sông Hàn, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu ở, lưu trú và khai thác cho thuê tại Đà Nẵng. Sản phẩm dự kiến có giá từ 3,5 tỷ đồng.

Theo định hướng phát triển, M Riverside Danang được xây dựng theo mô hình Work - Live - Resort, tích hợp không gian làm việc, sinh hoạt và nghỉ dưỡng trong cùng một dự án.

Các tiện ích làm việc được bố trí trong nội khu, cùng hệ thống căn hộ studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ, hướng tới nhu cầu lưu trú dài hạn của khách hàng trong nước và quốc tế.

Yếu tố nghỉ dưỡng được thể hiện qua hệ thống tiện ích gồm hồ bơi, phòng gym, spa, rooftop lounge, nhà hàng và các không gian giải trí, thư giãn đa chức năng.

Theo đơn vị phát triển, mô hình này hướng tới nhiều nhóm khách hàng, trong đó có người dân địa phương, chuyên gia và khách lưu trú, đồng thời tạo thêm phương án khai thác cho thuê đối với chủ sở hữu.

M Riverside Danang được phát triển bởi Kyoritsu Maintenance Việt Nam, đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành khách sạn và dịch vụ lưu trú, cùng Sao Mai Việt trong vai trò đơn vị phát triển dự án.

Sự kiện kick-off đánh dấu bước triển khai bán hàng của M Riverside Danang trên thị trường. Dự án được giới thiệu trong bối cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng đang chú trọng hơn đến các sản phẩm có vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế và có khả năng khai thác linh hoạt.

Thông tin chi tiết:

M Riverside Danang

Địa chỉ : số 6 đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng

Website: https://mriverside.vn/