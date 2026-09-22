TP. Hồ Chí Minh sẽ công bố quy hoạch tổng thể, khởi công 3 tuyến metro mới

Sau 1,5 ngày (từ sáng 21 đến trưa 22/9/2026) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ năm HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua một loạt nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).
Đây là phương thức tổ chức phát triển mới, lấy hệ thống đường sắt đô thị và các đầu mối giao thông công cộng làm trục dẫn dắt tổ chức không gian, phân bố dân cư, việc làm và dịch vụ.
Theo đó, giá trị cốt lõi của TOD không chỉ nằm ở việc khai thác hiệu quả quỹ đất quanh nhà ga, mà còn ở việc tổ chức lại mối quan hệ giữa giao thông và sử dụng đất. Điều này giúp đô thị phát triển với mật độ phù hợp, đa chức năng, kết nối tốt, đồng thời tăng không gian công cộng, khuyến khích đi bộ và giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.
Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất phân chia khu vực TOD thành hai vùng: vùng lõi và vùng tiếp cận. Thay vì áp dụng đồng nhất bán kính 1.000m từ tâm nhà ga, việc phân chia này sẽ phù hợp hơn với đặc điểm phát triển đô thị và khả năng tiếp cận giao thông công cộng. Vùng lõi sẽ có mật độ xây dựng cao hơn, trong khi vùng tiếp cận sẽ có mật độ thấp hơn, tạo điều kiện cho việc bố trí công viên và bãi đỗ xe.
Cùng với quy hoạch TOD, TP. Hồ Chí Minh cũng dự kiến sẽ khởi công ba tuyến metro mới vào quý IV năm nay. Các tuyến này bao gồm Metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn, Tân Sơn Nhất - Phú Hữu và Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 254.000 tỷ đồng. Ba tuyến này có tổng chiều dài gần 90 km và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Trong đó, tuyến Metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn có quy mô lớn nhất, dài hơn 33 km với 24 ga, bao gồm 11 ga trên cao và 13 ga ngầm. Tuyến Tân Sơn Nhất - Phú Hữu dài khoảng 23 km, có 17 ga; và tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài gần 31 km, dự kiến có 17 nhà ga.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc triển khai các tuyến metro mới không chỉ giúp nâng cao năng lực vận tải công cộng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các khu vực đô thị mới theo mô hình TOD. Khi hoàn thành, các tuyến metro này sẽ kết nối các khu vực quan trọng của thành phố, từ trung tâm đến các vùng ngoại ô, đồng thời tạo ra hành lang vận tải khối lượng lớn giữa các sân bay và các khu đô thị mới. Những nỗ lực này hứa hẹn sẽ đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành một siêu đô thị đa cực, hiện đại và có sức cạnh tranh quốc tế.
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