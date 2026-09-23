Cổ phiếu KDH sắp bị loại khỏi rổ VN-Diamond?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) dự kiến công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của chỉ số VNDiamond vào ngày 19/10/2026 với ngày hiệu lực chính thức là 02/11/2026. Theo đó, các quỹ mô phỏng chỉ số này sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 đến 30/10/2026.
Mirae Asset đưa ra dự phóng KDH sẽ bị loại ra và không có cổ phiếu nào được thêm vào chỉ số VN-Diamond.
Cụ thể, dự báo KDH có thể sẽ bị loại ra khỏi rỗ chỉ số cổ phiếu thành phần do không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65% theo nguyên tắc thành lập rỗ chỉ số tại mục 3.7. Hiện tại, tỷ trọng của KDH chiếm 0,6% trong rổ chỉ số. Nếu như cổ phiếu này bị loại, chúng tôi ước tính khoảng 4,2 triệu cổ phiếu sẽ bị bán ra bởi các quỹ mô phỏng theo chỉ số này.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng khiến nhóm ứng viên tiềm năng cho rổ VNDiamond thu hẹp đáng kể. Với mục tiêu cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài khả năng tiếp cận các cổ phiếu còn ít room ngoại, chỉ số áp dụng ngưỡng FOL khá khắt khe (>95% để được thêm vào rổ). Trong khi đó, tỷ lệ FOL của các ứng viên dẫn đầu hiện chỉ quanh 60-70%, còn cách xa ngưỡng này.
Do đó, Mirae Asset dự báo rổ VNDiamond sau kỳ rà soát bán niên tháng 10 sẽ gồm 17 mã, không có mã mới. Trong danh mục này, 10 cổ phiếu ngân hàng bị giới hạn bởi trần tỷ trọng ngành 40%; FPT và MWG bị điều chỉnh về trần tỷ trọng một cổ phiếu 15%.
Ngoài ra, trong kỳ rà soát lần này, FPT đã có nhiều tháng liên tiếp với tỷ lệ FOL dưới 65%, hàm ý rủi ro bị loại khỏi rổ trong các kỳ tới. Để tiếp tục ở lại trong rổ, FPT cần đạt tỷ lệ FOL bình quân trên 71.5% trong 6 tháng tiếp theo tương đương khối ngoại cần mua thêm khoảng 138.2 triệu cổ phiếu. Đây là một rào cản không nhỏ, cho thấy rủi ro FPT tiệm cận ngưỡng bị loại đang ngày càng trở nên rõ nét hơn.
Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 17/09/2026, Mirae Asset cho rằng các cổ phiếu hiện tại vẫn đáp ứng được các tiêu chí để duy trì trong thành phần rổ chỉ số, ngoại trừ KDH. Do không có mã thêm mới, hoạt động giao dịch của các quỹ mô phỏng trong kỳ này chủ yếu là tái cân bằng tỷ trọng giữa các cổ phiếu hiện hữu và thoái toàn bộ vị thế KDH.
Về mặt giao dịch của các quỹ mô phỏng theo chỉ số VNDiamond, chiều bán ra ước tính tập trung ở MSB (6,2 triệu cổ phiếu), GMD (5,3 triệu cổ phiếu) và KDH (4,2 triệu cổ phiếu); ở chiều ngược lại, lực mua tập trung ở PNJ (6,0 triệu cổ phiếu), NLG (3,9 triệu cổ phiếu) và REE (3,4 triệu cổ phiếu).
Sau cơ cấu, FPT (15%), MWG (15%), PNJ (9,5%), TCB (8,7%), và ACB (7,7%) sẽ là top mã cổ phiếu thành phần giữ tỷ trọng cao nhất.
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