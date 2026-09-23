MEYINPARK Hưng Yên: Khi thực tiễn vận hành 17 nhà máy được chuyển hóa thành tư duy phát triển khu công nghiệp

Hơn ba thập kỷ xây dựng và vận hành hệ thống 17 nhà máy giúp Tân Á Đại Thành tích lũy một “mã gen công nghiệp” riêng biệt. Kế thừa nền tảng đó, Meygroup đã phát triển MEYINPARK Hưng Yên - Khu công nghiệp công nghệ cao thế hệ mới, nơi tư duy kiến tạo được khởi nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp sản xuất, lựa chọn địa điểm đặt nhà máy chưa bao giờ chỉ là câu chuyện mặt bằng. Phía sau quyết định ấy là hàng loạt yêu cầu về pháp lý, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ. Chỉ một mắt xích thiếu đồng bộ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình đầu tư và duy trì sản xuất.

TỪ “DNA SẢN XUẤT” ĐƯỢC BỒI ĐẮP QUA HƠN BA THẬP KỶ

Sau hơn 33 năm phát triển từ sản xuất thiết bị ngành nước, Tân Á Đại Thành đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như sơn, ống nhựa, vật liệu xây dựng và phát triển thành tập đoàn đa ngành với 3 trụ cột: công nghiệp, công nghệ cao và bất động sản. Hiện tập đoàn sở hữu 4 tổng công ty, 45 công ty thành viên, 17 nhà máy cùng hơn 7.000 nhân sự. Quá trình hoạt động này giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm thực tế về thủ tục, hạ tầng, vận hành dây chuyền và quản trị chuỗi cung ứng.

Bồn nước Tân Á - thương hiệu “quốc dân” được người Việt tin dùng hàng chục năm qua.

Từ nền tảng kinh nghiệm vận hành sản xuất thực tế đó, Meygroup (công ty thành viên của Tân Á Đại Thành) có được lợi thế riêng biệt khi tham gia phát triển bất động sản công nghiệp, với phương pháp tiếp cận xuất phát từ nhu cầu vận hành thực tế của các nhà máy để quy hoạch không gian sản xuất.

ĐẾN TRIẾT LÝ “PURE ECOSYSTEM” ĐẶC TRƯNG

Nền tảng công nghiệp của Tân Á Đại Thành được bồi đắp trên tôn chỉ “phụng sự bằng chất lượng và sự tử tế”. Theo ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, quá trình trực tiếp tham gia sản xuất đã giúp doanh nghiệp tích lũy năng lực quản trị và hình thành tư duy tiếp cận một cách hệ thống.

Tại Meygroup, tinh thần đó được kế thừa trong triết lý “Bất động sản Tinh khiết” và vận dụng phù hợp với từng lĩnh vực. Với bất động sản công nghiệp, tư duy này được cụ thể hóa thành “Pure Ecosystem” - hệ sinh thái hướng tới đồng hành cùng nhà đầu tư xuyên suốt vòng đời của một nhà máy.

Khu công nghiệp MEYINPARK Long An đã hoàn thành và hoạt động Giai đoạn 1 quy mô 70ha từ năm 2018.

Theo đó, một khu công nghiệp không dừng ở việc cung cấp quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật, mà được tổ chức như một hệ sinh thái đồng bộ hỗ trợ sản xuất. Bên cạnh hệ thống giao thông, điện, nước, xử lý nước thải và phòng cháy chữa cháy; các giải pháp về logistics, công nghệ quản lý, tuyển dụng, đào tạo, lưu trú và tiện ích được tích hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu phát sinh trong quá trình triển khai.

Cách tiếp cận này cũng xuất phát từ năng lực quản lý hơn 7.000 lao động của Tân Á Đại Thành. Thực tiễn cho thấy, để nhà máy vận hành hiệu quả không chỉ cần dây chuyền hiện đại và hạ tầng đồng bộ, mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và tạo điều kiện để người lao động gắn bó lâu dài.

Bởi vậy, “Pure Ecosystem” kết nối các yếu tố từ sản xuất, dịch vụ đến con người và môi trường trong một tổng thể đồng bộ. Qua đó, doanh nghiệp có thể tối ưu nguồn lực và chi phí để tập trung cho hoạt động cốt lõi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

MEYINPARK HƯNG YÊN - BƯỚC TIẾN MỚI TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

Là dự án đầu tiên hiện thực hóa tiêu chuẩn “Pure Ecosystem” tại khu vực miền Bắc, MEYINPARK Hưng Yên đánh dấu cột mốc tiếp theo của Meygroup trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

Với quy mô 199ha, MEYINPARK Hưng Yên tọa lạc tại xã Nguyễn Trãi và xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Dự án nằm tại khu vực kết nối với hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thuận lợi tiếp cận các trung tâm sản xuất, đầu mối giao thông và chuỗi cung ứng lớn của miền Bắc.

Khu công nghiệp MEYINPARK Hưng Yên có tổng mức đầu tư dự kiến 2.842 tỷ đồng.

Nơi đây được định hướng trở thành Khu công nghiệp công nghệ cao với hạ tầng sản xuất an toàn, tối ưu và hiệu quả. Tại đây, những bài toán Tân Á Đại Thành từng trực tiếp trải qua trong vai trò nhà sản xuất được cụ thể hóa thành các lớp giải pháp cụ thể về hạ tầng kỹ thuật, logistics, dịch vụ và nguồn nhân lực. Đồng thời, Meygroup cung cấp giải pháp đầu tư linh hoạt cùng dịch vụ “một cửa”, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình từ thủ tục cấp phép, đăng ký đầu tư đến tư vấn thiết kế, xây dựng và quản lý tài sản.

MEYINPARK Hưng Yên vì thế không đơn thuần bổ sung thêm dự án mới vào danh mục bất động sản công nghiệp của Meygroup, mà còn cho thấy sự chuyển hóa kinh nghiệm qua hơn 33 năm phát triển thành cách tiếp cận riêng đối với lĩnh vực này. Trên nền tảng đó, một môi trường sản xuất hiện đại và linh hoạt được thiết lập giúp doanh nghiệp yên tâm hoạt động và tạo dư địa tăng trưởng bền vững.