Doanh nghiệp tăng lương, nâng đãi ngộ để "hút" lao động

Các doanh nghiệp hiện nay không chỉ tập trung vào việc nâng cao mức lương, mà còn chú trọng đến các chính sách phúc lợi và tiêu chuẩn tuyển dụng để thu hút lao động…

Doanh nghiệp trao đổi với ứng viên khi tìm việc. Ảnh: Thu Hằng.

Trong bối cảnh thị trường lao động sôi động vào những tháng cuối năm 2026, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực nâng cao đãi ngộ và đặt ra các tiêu chuẩn tuyển dụng cụ thể nhằm thu hút nhân sự chất lượng.

LỘ TRÌNH NGHỀ NGHIỆP RÕ RÀNG

Tham gia tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm cuối tuần qua tại Hà Nội, ông Vũ Hữu Cương, Quản lý tuyển dụng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (Bus Liên Ninh), cho biết hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng liên tục vị trí liên quan đến tài xế và hướng dẫn viên (phụ xe).

Với vị trí tài xế, công ty yêu cầu cần có giấy phép lái xe hạng E, hạng D (theo quy định mới là hạng D và D2). Mức lương cho tài xế có giấy phép lái xe hạng E trung bình khoảng 14,5 triệu đồng/tháng trở lên, nhỉnh hơn so với hạng D. Ngoài ra, tài xế có hộ khẩu thường trú ngoài Hà Nội, còn được hỗ trợ chi phí nhà trọ và chỗ ở.

Với vị trí phụ xe, yêu cầu tối thiểu cần tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Mức thu nhập trung bình từ trên 10 triệu đồng/tháng.

Để khuyến khích nhân viên giới thiệu ứng viên mới, công ty áp dụng chính sách thưởng 4 triệu đồng cho mỗi tài xế và 2 triệu đồng cho mỗi phụ xe được giới thiệu thành công. Các tài xế và phụ xe mới gia nhập, sau khi hoàn thành khóa đào tạo và nhận việc, sẽ được thưởng lần lượt 12 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Tại Công ty TNHH Green Chicken (thuộc tập đoàn De Heus của Hà Lan), ông Nguyễn Chí Thanh, Phụ trách tuyển dụng, cho biết quý 4 là giai đoạn nước rút đối với các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, do vậy doanh nghiệp này cũng đang có hai vị trí cần tuyển dụng rất trọng điểm là công nhân sản xuất liên quan đến ngành thực phẩm và công nhân vệ sinh công nghiệp.

Mức thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng trở lên, cùng với các chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… theo quy định của pháp luật; nghỉ phép 16 ngày trong năm; thưởng tháng 13. Ngoài ra, người lao động sẽ được tham gia thêm bảo hiểm Generali về sức khỏe.

Đặc biệt, đối với người lao động mới gia nhập công ty mà có con nhỏ dưới 6 tuổi, doanh nghiệp sẽ tặng thưởng cho mỗi người 1 triệu đồng. Mỗi người chỉ được nhận một lần duy nhất khi gia nhập công ty. Green Chicken cũng có chính sách thưởng tối đa 2 triệu đồng cho người lao động giới thiệu thêm nhân sự từ bên ngoài.

Theo ông Thanh, thực phẩm là một lĩnh vực đặc thù, do đó, với những người lao động mới gia nhập, thay vì yêu cầu giấy khám sức khỏe, công ty sẽ trực tiếp cho họ đi khám sức khỏe. “Do yêu cầu chuyên biệt của một số công việc, việc khám sức khỏe ngay từ đầu loại trừ những lao động mắc viêm gan A, viêm gan E hoặc lao phổi…, giúp công ty xác định ứng viên có đủ tiêu chuẩn hay không”, ông Thanh lý giải.

Ngoài ra, công ty còn tổ chức các khóa đào tạo về an toàn thực phẩm và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, giúp người lao động có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như tổ trưởng, trưởng chuyền, giám sát.

NHIỀU LĨNH VỰC "KHÁT" LAO ĐỘNG

Tình trạng “khát” lao động cũng xảy ra ở lĩnh vực xây dựng – khi nhiều dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, kéo theo cầu tuyển dụng lao động phổ thông và kỹ sư xây dựng tiếp tục tăng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Bộ phận thi công của Công ty Vincon, cho biết do yêu cầu thi công các dự án trọng điểm cùng lúc, nổi bật là sân vận động Vinfast - Trống Đồng, nên công ty đang cần tuyển dụng số lượng nhân sự khoảng 200.000 người trên phạm vi toàn quốc. Riêng tại dự án sân vận động Vinfast - Trống Đồng, đang cần tuyển dụng thêm từ 10.000 - 12.000 người.

Cơ cấu nhân sự trải rộng từ kỹ sư xây dựng, cán bộ giám sát, vị trí có kỹ năng chuyên môn, cho đến lực lượng lớn công nhân lao động phổ thông, thợ tay nghề các mảng xây, trát, sơn bả, thạch cao, cốt thép, cốp pha, bê tông.

Nhiều dự án hạ tầng đang thi công kéo theo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực xây dựng tăng cao. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Theo ông Hoàng, để thu hút được lực lượng lao động lớn như trên, VinCons áp dụng khung đãi ngộ cạnh tranh, với thu nhập tối thiểu từ 14 triệu đồng/tháng cho lao động phổ thông với 26 ngày công; từ 16 - 26 triệu đồng/tháng cho thợ bậc trung, và từ 41 đến trên 50 triệu đồng/tháng cho tổ trưởng và vị trí quản lý.

Bên cạnh đó, công ty cũng hỗ trợ chỗ ở tập trung, chi trả lương hai lần mỗi tháng, bao trọn ba bữa ăn mỗi ngày và tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ; cấp gói bảo hiểm tai nạn lao động 24/7 ngay từ ngày đầu tiên làm việc. Đặc biệt, công nhân mới còn được hỗ trợ chi phí đi lại lần đầu tiên đến công trường. Đồng thời, áp dụng chế độ thưởng cho người lao động khi giới thiệu thêm nhân sự tham gia vào dự án.

Từ góc độ đơn vị kết nối tuyển dụng lao động, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết thị trường lao động Hà Nội đang ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ nhu cầu lao động ở khu vực xây dựng, do sự tăng tốc thi công đồng loạt của các đại dự án hạ tầng trọng điểm, như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự án Vành đai 2.5, hệ thống cầu vượt sông Hồng, cùng các dự án đại đô thị lớn.

Để thu hút và giữ chân lao động, nhiều nhà thầu đã cải thiện mức đãi ngộ thực tế với kỹ sư xây dựng, giám sát đạt 15-35 triệu đồng/tháng; công nhân kỹ thuật và thợ vận hành máy móc chuyên nghiệp có mức lương dao động 10-20 triệu đồng/tháng tùy tay nghề.

Theo ông Thành, qua hoạt động tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn, cho thấy thị trường lao động Hà Nội trong 8 tháng qua tương đối sôi động. Các điểm tiếp nhận của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tại sàn chính và các sàn vệ tinh ghi nhận hàng nghìn doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, và đăng ký tham gia các phiên giao dịch việc làm.

“Nhu cầu tuyển dụng hết sức đa dạng, trải rộng ở nhiều vị trí ngành nghề, nhiều phân khúc, trình độ khác nhau, từ lao động phổ thông giản đơn, đến đại học trở lên với mức lương rất hấp dẫn”, ông Thành thông tin.

Qua công tác tổng hợp và phân tích, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận thấy nhu cầu tuyển dụng lớn chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực như: Công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ. Nhóm ngành này chiếm hơn 50% chỉ tiêu tuyển dụng trên thị trường. Tiếp đến là nhóm ngành xây dựng, cơ khí, giao thông, với chỉ tiêu tiếp tục tăng, nhờ việc triển khai các đại dự án hạ tầng của thành phố.

Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng trong một số lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, bán lẻ, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tiếp tục duy trì ổn định và đang có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng thông tin thêm, để tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân lực phục vụ các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, vừa qua, Sở Nội vụ Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã trực tiếp làm việc với các Ban quản lý dự án, nhà thầu.

Đại diện các Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công phản ánh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng kỹ sư, thợ kỹ thuật, đặc biệt là công nhân vận hành máy công trình chuyên dụng.

Vì vậy, Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị đánh giá khách quan nhu cầu tuyển dụng thực tế của các nhà thầu. Từ đó, đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực đặc thù như xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.