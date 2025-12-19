"Mã gen" tự do giúp nhà đầu tư Việt bình tĩnh trước biến động thị trường

Dù thị trường chứng khoán cuối năm có nhiều diễn biến khó đoán nhưng một bộ phận nhà đầu tư vẫn giữ được sự bình tĩnh khi mang trong mình “mã gen” tự do.

Tự do là một trong bốn “mã gen” của Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ, bên cạnh tự động, tự tin và tự quyết. Với “mã gen” tự do, nhà đầu tư luôn chủ động lựa chọn những gì phù hợp nhất với bản thân, từ mục tiêu tài chính, cách thức và sản phẩm đầu tư.

Sở hữu "mã gen" tự do, nhà đầu tư bình tĩnh trong bối cảnh thị trường biến động.

Tinh thần này càng nổi bật khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên số, mở ra nhiều cơ hội tài chính với danh mục sản phẩm đa dạng và nền tảng giao dịch linh hoạt, giúp nhà đầu tư mang “mã gen” tự do tiếp cận thị trường mọi lúc, mọi nơi để sớm đạt được tự do và thượng vượng tài chính.

Theo đó, dòng tiền có xu hướng chuyển dịch mạnh vào các kênh đầu tư mới, linh hoạt như chứng khoán, vượt ra ngoài những hình thức truyền thống như bất động sản, vàng bạc hay gửi tiết kiệm.

Đáp ứng nhu cầu này của Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ, nhiều công ty chứng khoán đã nhanh chóng phát triển các phương thức đầu tư phù hợp. Tiêu biểu có thể kể đến Pinetree, một công ty chứng khoán số toàn diện đến từ Hanwha Hàn Quốc.

Ngay khi đến Việt Nam, công ty này đã chú trọng xây dựng một hệ sinh thái đa dạng sản phẩm, từ cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, chứng quyền, đến danh mục đầu tư theo chủ đề để phục vụ nhiều khẩu vị khác nhau của khách hàng.

Đại diện Pinetree chia sẻ, nhờ sở hữu hệ thống core chứng khoán tự xây dựng theo chuẩn Hàn Quốc, công ty luôn chủ động phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới một cách nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cùng đó là chiến lược chứng khoán số toàn diện: Không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số, Pinetree còn tối ưu chi phí vận hành để mang đến những chính sách ưu đãi vượt trội cho nhà đầu tư, nổi bật với việc trở thành công ty chứng khoán đầu tiên triển khai chính sách miễn phí giao dịch trọn đời tại Việt Nam.

Hay như hiện tại, những ưu đãi cạnh tranh thị trường cũng đang được công ty áp dụng như: Tặng cổ phiếu có giá trị đến 1 triệu đồng/khách hàng mới; cung cấp loạt gói vay ký qũy P-margin linh hoạt với lãi suất từ 0% đến 6,8%; miễn phí giao dịch 3 tháng đầu với chứng khán phái sinh…

“Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng cùng nhiều ưu đãi vươt trội, Pinetree không chỉ giúp Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ tự do lựa chọn sản phẩm đầu tư theo khẩu vị và mục tiêu mà còn hỗ trợ họ tối ưu chi phí để sớm đạt tự do tài chính”, vị đại diện này nói.

Pinetree xây dựng hệ sinh thái đa dạng sản phẩm, giúp Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ tự do lựa chọn.

Hơn nữa, nhằm giúp nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường bất cứ lúc nào theo cách thuận tiện nhất, Pinetree đã triển khai các nền tảng đầu tư thông minh như AlphaTrading, WebTrading… Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể tự do giao dịch chứng khoán mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị khác nhau, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Đặc biệt, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ theo tinh thần tự do, công ty đã tối ưu quy trình và cho phép đặt lệnh giao dịch (cổ phiếu, phái sinh…) sau 6 giờ chiều mỗi ngày. Đồng thời, khách hàng có thể nạp/rút tiền 24/7 qua hai nền tảng giao dịch, đảm bảo linh hoạt tối đa theo nhu cầu cá nhân.

Nói về lựa chọn và kinh nghiệm đầu tư, chị Thuận An (39 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: “Thị trường biến động nhiều nên tôi chia ‘trứng’ vào nhiều giỏ. Ngoài gửi tiết kiệm và mua vàng, tôi còn đầu tư chứng khoán. Tôi chọn AlphaTrading của Pinetree vì chỉ qua một ứng dụng, tôi có thể tự do lựa chọn nhiều sản phẩm và giao dịch linh hoạt theo từng giai đoạn, giúp tối ưu chi phí và nắm bắt cơ hội thị trường”.

Suốt 6 năm đồng hành cùng Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ cùng “mã gen” tự do, Pinetree đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và nền tảng đa dạng, được đông đảo khách hàng tin tưởng. Minh chứng mới nhất, vào tháng 11/2025, công ty được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp có “Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam” do VietnamBiz trao tặng.

Không ngừng đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm cùng nền tảng đầu tư, Pinetree luôn đồng hành cùng nhà đầu tư tự chủ, giúp họ giữ bình tĩnh trước biến động thị trường và phát huy mạnh mẽ “mã gen” tự do, hướng tới tự do và thịnh vượng tài chính.

* Để trải nghiệm trọn vẹn tinh thần này và trở thành một phần của Thế hệ Nhà đầu tư Tự chủ cùng Pinetree, nhà đầu tư có thể tìm hiểu tại: https://pinetree.vn/the-he-nha-dau-tu-tu-chu/