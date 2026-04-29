Trang chủ Thế giới

Mặc đà giảm sâu, giới phân tích vẫn nâng dự báo giá vàng 2026

Điệp Vũ

29/04/2026, 19:15

Khảo sát cho thấy giới phân tích tin rằng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm xuống, giá vàng sẽ phục hồi mạnh mẽ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters đã nâng dự báo giá vàng năm 2026, trên cơ sở cho rằng các yếu tố như nhu cầu đa dạng hóa tài sản của các ngân hàng trung ương và nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro kinh tế của nhà đầu tư sẽ cân bằng lại áp lực giảm giá vàng đến từ lạm phát tăng và chính sách tiền tệ thắt chặt do cuộc xung đột ở Trung Đông.

Khảo sát cho thấy giới phân tích tin rằng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm xuống, giá vàng sẽ phục hồi mạnh mẽ.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng đang trên đà giảm sâu, lần lượt để mất các mốc chủ chốt 4.700 USD/oz và 4.600 USD/oz trong hai phiên giao dịch ngày 27-28/4.

Lúc gần 17h chiều nay (29/4) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm thêm gần 1% so với mức chốt ngày hôm trước tại Mỹ, về ngưỡng 4.550 USD/oz.

Cuộc khảo sát của Reuters có sự tham gia của 31 nhà phân tích và nhà giao dịch, được tiến hành trong thời gian 3 tuần và có kết quả được công bố hôm 27/4. Dự báo về giá vàng bình quân năm 2026 được đưa ra là 4.916 USD/oz, mức cao nhất trong cuộc khảo sát có lịch sử từ năm 2012 này. Cách đây 3 tháng, cuộc khảo sát đưa ra dự báo là giá vàng bình quân của năm 2026 sẽ đạt 4.746,5 USD/oz.

Đà tăng mạnh từ năm 2025 đã đưa giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giá vàng đến nay đã giảm gần 14% do nhiều nhà đầu tư bán vàng để đáp ứng nhu cầu tiền mặt, cộng thêm giá dầu tăng cao đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương lớn giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lạm phát.

“Nếu có một giải pháp hòa bình để kết thúc chiến tranh, giá vàng sẽ có một đợt phục hồi mạnh. Hiện vẫn đang có những yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng, nhưng mốc giá 5.500 USD/oz vẫn còn là một điều xa vời trong một thời gian nữa”, nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhận xét với Reuters.

Vai trò kênh đầu tư chống lạm phát của vàng đang bị thách thức bởi kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ phản ứng cứng rắn với giá năng lượng tăng cao. Nếu các ngân hàng trung ương giữ lãi suất ở mức cao hoặc tăng lãi suất, vàng - một tài sản không mang lãi suất - sẽ đương đầu áp lực giảm giá.

“Tình trạng hiện nay sẽ không kéo dài, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi rằng chiến tranh sẽ không có ảnh hưởng lớn và lâu dài đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ngay khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất quay trở lại, nhu cầu đầu tư vàng sẽ lại tăng”, nhà phân tích Carsten Menke của công ty quản lý tài sản Thụy Sỹ Julius Baer nhận xét.

Các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters tin rằng các yếu tố đã đưa giá vàng tăng cao trong những năm gần đây - gồm lực mua mạnh của các ngân hàng trung ương, mối lo về sự độc lập của Fed, nợ công gia tăng của Mỹ, và sự gia tăng cung tiền pháp định - sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng với địa vị một tài sản an toàn trong năm 2026.

“Động lực cho các ngân hàng trung ương mua vàng đang mạnh hơn bao giờ hết, và các sự kiện ở Trung Đông sẽ chỉ làm gia tăng cảm giác dễ bị tổn thương khi nắm giữ các tài sản USD. Nói cách khác, triển vọng của giá vàng vẫn tích cực, nhưng ở mức độ chừng mực hơn so với trước”, nhà phân tích độc lập Ross Norman nói với Reuters.

Về giá bạc, cuộc khảo sát của Reuters cho thấy dự báo giá bạc trung bình năm 2026 giảm về mức 78 USD/oz từ mức dự báo 79,5 USD/oz đưa ra trong lần khảo sát cách đây 3 tháng.

Bạc - kim loại vừa là tài sản đầu tư vừa được sử dụng trong sản xuất công nghiệp - đạt mức tăng giá kỷ lục 147% trong năm 2025. Đà tăng này duy trì trong tháng 1/2026, đưa giá bạc lên mức kỷ lục gần 122 USD/oz vào hôm 29/1. Hiện tại, giá bạc đã trượt về ngưỡng 73 USD/oz.

“Một cuộc tăng mạnh giá bạc lên vùng 100 USD/oz có thể diễn ra nếu chiến tranh kết thúc, nhưng mốc giá đó sẽ khó duy trì lâu. Thị trường bạc đang ở trong tình trạng thiếu hụt mang tính cơ cấu về nguồn cung để đáp ứng nhu cầu công nghiệp, dù nhu cầu bạc cho tấm pin mặt trời đã tăng chậm lại trong năm nay. Mức giá 80 USD/oz có thể sẽ là một mức đỉnh tương đối bền vững của bạc”, bà O’Connell nhận xét.

Giá vàng trượt khỏi mốc 4.600 USD/oz trong lúc chờ tin lãi suất Fed

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Áp lực lạm phát đang lớn, các ngân hàng trung ương lớn có thể "án binh bất động" trong tuần này

50 ngân hàng lớn nhất thế giới hiện nắm giữ khối tài sản trị giá tổng cộng 101,6 nghìn tỷ USD - con số gần tương đương quy mô nợ chính phủ toàn cầu, ước khoảng 111 nghìn tỷ USD trong năm 2025...

Câu chuyện kế nhiệm tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giờ đây phụ thuộc vào một quyết định mà chỉ Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể đưa ra…

Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, tính tới tháng 3/2026, tổng tài sản của gia đình Lee đạt khoảng 45,5 tỷ USD, tăng mạnh gấp hơn hai lần so với mức khoảng 20,1 tỷ USD một năm trước đó...

Lợi nhuận của hãng dầu khí BP đã tăng mạnh trong quý 1 năm nay, đạt mức cao nhất kể từ năm 2023 và vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích...

Vào thứ Ba (28/4), Chính phủ Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran khi công bố trừng phạt 35 tổ chức và cá nhân liên quan đến mạng lưới ngân hàng ngầm của Tehran...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

1

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tín dụng bất động sản theo loại hình, áp hạn mức phù hợp

Tài chính

2

Công đoàn nghiên cứu hoán đổi nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026

Dân sinh

3

Hà Nội: Đề xuất hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2026 - 2027

Bất động sản

4

Hà Nội: Động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng xử lý 1.600 tấn rác mỗi ngày

Dân sinh

5

50 ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản, Trung Quốc áp đảo

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy