Mặc đà giảm sâu, giới phân tích vẫn nâng dự báo giá vàng 2026

Khảo sát cho thấy giới phân tích tin rằng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm xuống, giá vàng sẽ phục hồi mạnh mẽ...

Các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters đã nâng dự báo giá vàng năm 2026, trên cơ sở cho rằng các yếu tố như nhu cầu đa dạng hóa tài sản của các ngân hàng trung ương và nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro kinh tế của nhà đầu tư sẽ cân bằng lại áp lực giảm giá vàng đến từ lạm phát tăng và chính sách tiền tệ thắt chặt do cuộc xung đột ở Trung Đông.

Khảo sát cho thấy giới phân tích tin rằng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm xuống, giá vàng sẽ phục hồi mạnh mẽ.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng đang trên đà giảm sâu, lần lượt để mất các mốc chủ chốt 4.700 USD/oz và 4.600 USD/oz trong hai phiên giao dịch ngày 27-28/4.

Lúc gần 17h chiều nay (29/4) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm thêm gần 1% so với mức chốt ngày hôm trước tại Mỹ, về ngưỡng 4.550 USD/oz.

Cuộc khảo sát của Reuters có sự tham gia của 31 nhà phân tích và nhà giao dịch, được tiến hành trong thời gian 3 tuần và có kết quả được công bố hôm 27/4. Dự báo về giá vàng bình quân năm 2026 được đưa ra là 4.916 USD/oz, mức cao nhất trong cuộc khảo sát có lịch sử từ năm 2012 này. Cách đây 3 tháng, cuộc khảo sát đưa ra dự báo là giá vàng bình quân của năm 2026 sẽ đạt 4.746,5 USD/oz.

Đà tăng mạnh từ năm 2025 đã đưa giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giá vàng đến nay đã giảm gần 14% do nhiều nhà đầu tư bán vàng để đáp ứng nhu cầu tiền mặt, cộng thêm giá dầu tăng cao đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương lớn giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lạm phát.

“Nếu có một giải pháp hòa bình để kết thúc chiến tranh, giá vàng sẽ có một đợt phục hồi mạnh. Hiện vẫn đang có những yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng, nhưng mốc giá 5.500 USD/oz vẫn còn là một điều xa vời trong một thời gian nữa”, nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhận xét với Reuters.

Vai trò kênh đầu tư chống lạm phát của vàng đang bị thách thức bởi kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ phản ứng cứng rắn với giá năng lượng tăng cao. Nếu các ngân hàng trung ương giữ lãi suất ở mức cao hoặc tăng lãi suất, vàng - một tài sản không mang lãi suất - sẽ đương đầu áp lực giảm giá.

“Tình trạng hiện nay sẽ không kéo dài, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi rằng chiến tranh sẽ không có ảnh hưởng lớn và lâu dài đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ngay khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất quay trở lại, nhu cầu đầu tư vàng sẽ lại tăng”, nhà phân tích Carsten Menke của công ty quản lý tài sản Thụy Sỹ Julius Baer nhận xét.

Các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters tin rằng các yếu tố đã đưa giá vàng tăng cao trong những năm gần đây - gồm lực mua mạnh của các ngân hàng trung ương, mối lo về sự độc lập của Fed, nợ công gia tăng của Mỹ, và sự gia tăng cung tiền pháp định - sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng với địa vị một tài sản an toàn trong năm 2026.

“Động lực cho các ngân hàng trung ương mua vàng đang mạnh hơn bao giờ hết, và các sự kiện ở Trung Đông sẽ chỉ làm gia tăng cảm giác dễ bị tổn thương khi nắm giữ các tài sản USD. Nói cách khác, triển vọng của giá vàng vẫn tích cực, nhưng ở mức độ chừng mực hơn so với trước”, nhà phân tích độc lập Ross Norman nói với Reuters.

Về giá bạc, cuộc khảo sát của Reuters cho thấy dự báo giá bạc trung bình năm 2026 giảm về mức 78 USD/oz từ mức dự báo 79,5 USD/oz đưa ra trong lần khảo sát cách đây 3 tháng.

Bạc - kim loại vừa là tài sản đầu tư vừa được sử dụng trong sản xuất công nghiệp - đạt mức tăng giá kỷ lục 147% trong năm 2025. Đà tăng này duy trì trong tháng 1/2026, đưa giá bạc lên mức kỷ lục gần 122 USD/oz vào hôm 29/1. Hiện tại, giá bạc đã trượt về ngưỡng 73 USD/oz.

“Một cuộc tăng mạnh giá bạc lên vùng 100 USD/oz có thể diễn ra nếu chiến tranh kết thúc, nhưng mốc giá đó sẽ khó duy trì lâu. Thị trường bạc đang ở trong tình trạng thiếu hụt mang tính cơ cấu về nguồn cung để đáp ứng nhu cầu công nghiệp, dù nhu cầu bạc cho tấm pin mặt trời đã tăng chậm lại trong năm nay. Mức giá 80 USD/oz có thể sẽ là một mức đỉnh tương đối bền vững của bạc”, bà O’Connell nhận xét.