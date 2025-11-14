Maia Resort Ho Tram: Khi tầm nhìn quốc tế gặp gỡ thiên nhiên Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Tuấn Sơn
14/11/2025, 08:04
Giữa bãi biển Hồ Tràm đẹp tự nhiên, nơi sóng biển hòa cùng rừng nguyên sinh, Maia Resort Ho Tram nổi bật như một biểu tượng chuẩn nghỉ dưỡng toàn cầu.
Điều làm dự án này thực sự khác biệt chính là tầm vóc quốc tế của đội ngũ kiến tạo. Từ nhà phát triển toàn cầu, thiết kế kiến trúc nổi tiếng thế giới, cho tới tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu châu Á – mỗi cái tên đều mang đến giá trị riêng, chăm chút Maia Resort Ho Tram thành ngôi nhà nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa sang trọng vừa là khoản đầu tư bền vững.
Mỗi sản phẩm tại Maia Resort Ho Tram đều mang dấu ấn của Dewan Architects, tập đoàn thiết kế quốc tế nổi tiếng có trụ sở tại Abu Dhabi và hiện diện trên toàn cầu từ Trung Đông, châu Âu đến châu Á. Với Dewan, Maia Resort Ho Tram không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, mà là một tác phẩm kiến trúc lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên rừng biển Việt Nam.
Họ áp dụng phong cách “fusion living”, kết hợp giữa hiện đại và thiên nhiên nguyên bản. Căn hộ sở hữu ban công hướng biển, không gian biệt thự giao hòa cùng thiên nhiên – tất cả được thiết kế để tối ưu trải nghiệm nghỉ dưỡng và nâng tầm chất lượng sống. Chủ sở hữu không chỉ sở hữu không gian nghỉ dưỡng tinh tế, mà còn có thể tận hưởng những khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn ngay tại căn nhà, trải nghiệm thư giãn giữa rừng biển Hồ Tràm chuẩn resort quốc tế.
Dewan còn chú trọng đến từng chi tiết nội thất, vật liệu thân thiện môi trường và bố trí không gian mở thông minh, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và kết nối với thiên nhiên. Đây là lý do Maia Resort Ho Tram không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà là nơi mỗi chủ nhân tìm thấy sức khỏe và tái tạo năng lượng, dù chỉ vài ngày “trốn phố thị”.
Điều khiến Maia Resort Ho Tram khác biệt hơn cả là sự kết hợp giữa các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới, các nhà phát triển quốc tế lẫn trong nước, đảm bảo dự án vừa có tầm nhìn toàn cầu, vừa phù hợp với thị trường Việt Nam.
Warburg Pincus là quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất và là quỹ đầu tư tăng trưởng hàng đầu thế giới với hơn 120 tỷ USD đầu tư vào hơn 1.000 công ty tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một trong năm điểm đến đầu tư hàng đầu trên toàn cầu và là điểm đến đầu tư lớn thứ ba ở châu Á của Warburg Pincus.
Lodgis Hospitality Holdings là liên doanh giữa hai tập đoàn đầu tư lớn Warburg Pincus và VinaCapital - nắm giữ vị thế hàng đầu trên thị trường khách sạn Đông Nam Á với hơn 30 khách sạn, gần 6.000 phòng gồm các thương hiệu nổi tiếng như Metropole Hanoi, Raffles Siem Reap & Phnom Penh, InterContinental, Holiday Inn Resort, Fusion.
VinaLiving là nhà phát triển sở hữu bộ sưu tập hơn 20 bất động sản nhà ở & nghỉ dưỡng biển trải dài khắp Việt Nam.
Nhờ sự phối hợp này, Maia Resort Ho Tram không chỉ là một khu nghỉ dưỡng, mà là một tài sản đầu tư bền vững, nơi chủ sở hữu vừa được tận hưởng kỳ nghỉ đẳng cấp, vừa tối ưu hóa lợi nhuận từ việc khai thác bán phòng, gia tăng giá trị tài sản theo thời gian – điều mà ít dự án nghỉ dưỡng nào tại Việt Nam có thể làm được.
Trong bức tranh thành công của Maia Resort Ho Tram, Fusion là mảnh ghép hoàn thiện trải nghiệm và bảo chứng cho hiệu quả khai thác. Là tập đoàn quản lý khách sạn – nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, Fusion hiện vận hành hơn 20 khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao tại Việt Nam và Thái Lan.
Điều làm nên tên tuổi của Fusion không chỉ là năng lực vận hành, mà còn là triết lý “wellness hospitality” – lấy sức khỏe và trải nghiệm trọn vẹn của khách hàng làm trung tâm. Với đội ngũ quản lý quốc tế giàu kinh nghiệm và mạng lưới đối tác phân phối phòng toàn cầu, Fusion giúp chủ sở hữu Maia Resort Ho Tram khai thác hiệu quả công suất lưu trú quanh năm, tối ưu doanh thu từ hoạt động bán phòng.
Mô hình “sở hữu – nghỉ dưỡng – sinh lời” tại Maia Resort Ho Tram vì thế trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết: căn nhà luôn được chăm sóc, duy trì ở tình trạng tốt nhất, đồng thời mang lại dòng tiền thụ động ổn định cho chủ nhân.
Sự hiện diện của Fusion không chỉ nâng tầm giá trị dự án mà còn củng cố niềm tin đầu tư dài hạn – khi mỗi căn nhà tại Maia Resort Ho Tram được đặt trong hệ sinh thái vận hành quốc tế chuyên nghiệp, được quảng bá, phân phối và khai thác bởi một thương hiệu đã khẳng định vị thế trong ngành khách sạn cao cấp khu vực.
Không chỉ được kiến tạo bởi những thương hiệu quốc tế, Maia Resort Ho Tram còn tọa lạc ngay trung tâm của tổ hợp tỷ đô “Las Vegas thu nhỏ giữa lòng Việt Nam” - The Grand Ho Tram – điểm đến vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực.
The Grand Ho Tram là một trong những dự án hiếm hoi tại Việt Nam được phát triển theo mô hình “tổ hợp tích hợp” (Integrated Resort) vốn đã làm nên tên tuổi cho nhiều thủ phủ du lịch hàng đầu thế giới, do đội ngũ quốc tế từng tham gia vận hành nhiều khu phức hợp nghỉ dưỡng trên toàn cầu đảm nhiệm.
Việc tọa lạc trong quần thể giải trí – nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất khu vực như tại The Grand Ho Tram giúp Maia Resort Ho Tram không chỉ có giá trị nghỉ dưỡng cao, mà còn là “con gà đẻ trứng vàng” về lợi nhuận cho chủ sở hữu, khi vừa được tận hưởng thiên nhiên nguyên bản, vừa khai thác triệt để tiềm năng kinh tế du lịch đang bùng nổ tại Hồ Tràm.
