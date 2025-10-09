Maia Resort Ho Tram ra mắt tòa Happy Tower và Bộ sự tập Villa đặc biệt - Dấu ấn mới trong hệ sinh thái The Grand Ho Tram

Maia Resort Ho Tram vừa chính thức giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm mới gồm tòa tháp căn hộ Happy Tower và bộ sưu tập 36 villa đặc biệt, thuộc The Grand Ho Tram - tổ hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á.

Sức hút của Happy Tower & Villa Maia nhanh chóng chiếm trọn thị trường bởi đây là dòng sản phẩm hiếm hoi hội tụ đủ yếu tố để trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả nghỉ dưỡng đẳng cấp lẫn đầu tư sinh lời bền vững.

SẢN PHẨM NGHỈ DƯỠNG "THẬT" GIỮA THIÊN NHIÊN NGUYÊN BẢN

Giữa làn sóng phát triển bùng nổ của bất động sản hiện nay, những sản phẩm thật sự tôn trọng giá trị thiên nhiên và con người đang trở nên khan hiếm. Đó cũng chính là điều khiến Maia Resort Ho Tram trở nên khác biệt: chú trọng vào chất lượng nghỉ dưỡng thực thụ, nơi thiên nhiên nguyên bản và giá trị sức khỏe là cốt lõi.

Tọa lạc tại vị trí mặt tiền biển hiếm hoi ở Hồ Tràm – nơi được CNNGo (Mỹ) vinh danh trong top 10 bãi biển nguyên sơ đẹp nhất hành tinh, và bao quanh bởi hệ sinh thái 11.000ha rừng nguyên sinh Phước Bửu, Maia như một viên kim cương giữa rừng vàng biển bạc. Tại đây, mỗi sản phẩm không chỉ là một bất động sản, mà là một không gian sống được "chế tác" để chạm đến chiều sâu cảm xúc và sức khỏe người sở hữu.

Siêu phẩm mặt tiền biển - tòa tháp Happy Tower & bộ sưu tập 36 Villa đặc biệt Siêu phẩm mặt tiền biển - tòa tháp Happy Tower & bộ sưu tập 36 Villa đặc biệt.

Tháp Happy – dòng sản phẩm mới vừa được giới thiệu, sở hữu 100% căn hộ view biển trực diện - điều hiếm có trên thị trường hiện nay. Không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn wellness toàn cầu, đề cao sự kết nối với thiên nhiên, ánh sáng, khí trời và yếu tố bản địa – tất cả nhằm tạo nên một “ngôi nhà thứ hai” đích thực cho cư dân đô thị, đặc biệt là tại các siêu đô thị như TP.HCM, ngày càng đề cao giá trị nghỉ ngơi chủ động và tái tạo năng lượng lâu dài.

Ngôi nhà bình yên giữa rừng vàng biển bạc, trong lòng tổ hợp The Grand Ho Tram Ngôi nhà bình yên giữa rừng vàng biển bạc, trong lòng tổ hợp The Grand Ho Tram.

Song hành đó là bộ sưu tập giới hạn 36 villa - lựa chọn dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên. Mỗi căn villa được xây dựng trên khuôn viên đất rộng 250 – 400m², tọa lạc ẩn mình trong các không gian xanh liền kề rừng, nhưng chỉ cách bãi biển riêng vài bước chân. Đặc biệt, với thiết kế cho phép xe hơi vào tận nhà, điều này mang đến sự tiện nghi, an toàn và riêng tư – một đặc quyền hiếm có trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển hiện nay.

HAPPY TOWER & VILLA – CƠ HỘI ĐẦU TƯ SINH LỜI BỀN VỮNG TRONG HỆ SINH THÁI TỶ ĐÔ

Là dự án thành phẩm mới nhất thuộc The Grand Ho Tram, Maia được xem như mảnh ghép nổi bật góp phần hoàn thiện “Las Vegas bên bờ biển” tại Việt Nam. Thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích quy mô và đẳng cấp quốc tế của tổ hợp, Maia không chỉ sở hữu vị trí mặt tiền biển hiếm có, mà còn được phát triển bởi hệ sinh thái đầu tư vững mạnh đến từ hai quỹ hàng đầu: Warburg Pincus (Hoa Kỳ) và VinaCapital (Việt Nam).

Dự án đóng vai trò chiến lược trong kế hoạch mở rộng của The Grand Ho Tram, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng tầm một tổ hợp vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng 4.2 tỷ USD, hướng tới trở thành điểm đến hàng đầu Châu Á.

Không khí tưng bừng của sự kiện khởi động Happy Tower & Villa ngày 8/10/2025 Không khí tưng bừng của sự kiện khởi động Happy Tower & Villa ngày 8/10/2025.

Việc ra mắt Happy Tower và bộ sưu tập Villa không chỉ bổ sung cho thị trường những sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao đúng nghĩa, mà còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững, an toàn và dài hạn – giữa lúc thị trường đang ngày càng khắt khe về hiệu suất sinh lời.

Không đơn thuần là nơi để nghỉ dưỡng, Happy Tower & Villa còn là tài sản đầu tư thông minh, được bàn giao hoàn thiện nội thất & thiết bị vận hành, quản lý và khai thác bởi Fusion Hotel Group – thương hiệu quốc tế uy tín trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng. Chủ sở hữu được chia sẻ 40% doanh thu từ hoạt động vận hành, tạo dòng tiền đều đặn và ổn định.

Đồng thời, làn sóng hạ tầng bứt phá đang tạo lực đẩy lớn cho khu vực. Với sân bay quốc tế Long Thành sắp đưa vào vận hành, chỉ cách dự án 41km, kết nối trực tiếp qua cao tốc Long Thành – Hồ Tràm, cùng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến hoạt động cuối năm nay, bất động sản tại Hồ Tràm được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới. Đặc biệt, khi các công trình hoàn thiện, Hồ Tràm sẽ trở thành điểm đến chiến lược kết nối toàn bộ đô thị TP.HCM, các tỉnh ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ, đồng thời mở ra cơ hội đón đầu lượng khách quốc tế bùng nổ lên tới 25 triệu lượt/năm – tiềm năng chưa từng có cho khai thác nghỉ dưỡng.