Manfusi Solar ký kết chiến lược với Huawei tại "Vietnam Installer Summit 2025"
Tuấn Sơn
30/09/2025, 17:15
Ngày 27/9/2025, trong khuôn khổ Hội thảo" Vietnam Installer Summit 2025", Manfusi Solar và Huawei đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy giải pháp điện mặt trời thông minh và bền vững tại thị trường Việt Nam.
Sự kiện ký kết giữa Manfusi Solar và Huawei được xem là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội tiếp cận các giải pháp năng lượng mặt trời toàn diện, ưu việt về cả hiệu suất, an toàn nhiều lớp, khả năng vận hành thông minh và tiêu chuẩn thi công thẩm mỹ cho nhà ở hiện đại.
GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN, NÂNG TẦM PHONG CÁCH SỐNG XANH
Điểm nhấn của sự hợp tác này là việc đưa bộ giải pháp Huawei FusionSolar đến gần hơn với người dùng Việt. Hệ sinh thái này bao gồm ba thành phần cốt lõi: Bộ Biến tần chuỗi thông minh, Hệ thống Lưu trữ năng lượng chuỗi thông minh & Hệ thống quản lý năng lượng thông minh.
Sự kết hợp này mang lại lợi ích kép: Huawei đảm bảo chất lượng thiết bị hàng đầu thế giới, trong khi Manfusi Solar, với lợi thế am hiểu thị trường và đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, sẽ tối ưu hóa toàn bộ quy trình từ tư vấn, thi công đến vận hành và hậu mãi.
Đối với người dùng cuối, điều này có nghĩa là hệ thống điện mặt trời trên mái nhà giờ đây không chỉ là một giải pháp tiết kiệm chi phí, mà còn là một biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp, bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng cho gia đình.
SỨC MẠNH CỘNG HƯỞNG TỪ NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Khắc Hoàng, Phó Tổng giám đốc Manfusi Group chia sẻ: “Sự hợp tác giữa Manfusi Solar và Huawei là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện các gói sản phẩm của Manfusi, giúp kiến tạo tương lai xanh cho những không gian sống hiện đại”. Ông nhấn mạnh vai trò của Manfusi là cầu nối đưa công nghệ tiên tiến của Huawei đến với khách hàng Việt một cách hiệu quả nhất.
Về phía Huawei, ông Jason Wu - Tổng giám đốc Huawei Digital Power khu vực Đông Nam Á, khẳng định chiến lược của Huawei trong hành trình đồng hành cùng Việt Nam xây dựng tương lai năng lượng sạch. Ông cho biết đơn vị sẽ tích hợp các công nghệ kỹ thuật số và điện tử công suất tiên tiến để phát triển các giải pháp điện mặt trời với hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi và tạo lưới thông minh. Huawei Digital Power đã khẳng định vị thế khi dẫn đầu toàn cầu về bộ biến tần trong 10 năm liên tiếp từ 2015.
GÓP PHẦN VÀO MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA
Sự kiện ký kết không chỉ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong các dự án dân dụng mà còn hướng tới các quy mô lớn hơn như thương mại và công nghiệp.
Quan trọng hơn, đây cũng là nền tảng để Manfusi Solar và Huawei cùng góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi năng lượng mà Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy, hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon và phát triển bền vững cho đất nước.
