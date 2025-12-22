Bộ Y tế phản hồi về việc nâng lương khởi điểm cho bác sĩ

Theo Bộ Y tế, việc cụ thể hóa mức hệ số lương khởi điểm, bao gồm phương án tương đương hệ số 2,67 đối với bác sĩ đào tạo 6 năm, sẽ được xem xét trên cơ sở tổng thể chính sách tiền lương, khả năng cân đối ngân sách và lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước…

Bộ Y tế nhận được kiến nghị của cử tri gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, trong đó có nội dung về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân lực y tế.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Thái Nguyên, nhóm ngành sức khỏe là đặc thù, yêu cầu đầu vào cao, khối lượng kiến thức, thực hành, thời gian đào tạo để trở thành bác sĩ và rèn luyện để được hành nghề tối thiểu là 8 năm.

Trong khi hiện nay, mức lương bác sĩ học 6 năm (đại học chính quy) mới ra trường, hưởng hệ số lương 2,34 đang ngang với các ngành nghề khác học chỉ 4 năm.

Do vậy, cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm sớm ban hành chính sách, chế độ phù hợp về tiền lương, phụ cấp với đối với cán bộ ngành y. Việc này để khuyến khích, động viên sinh viên học tập, cán bộ đang công tác. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ, thu hút sinh viên ngành y, dược; áp dụng hệ số lương khởi điểm từ 2,67 đối với bác sĩ học 6 năm (đại học chính quy) mới ra trường.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho biết ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nghị quyết xác định rõ nghề y là nghề đặc biệt, cần được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ theo cơ chế đặc thù. Đồng thời quy định bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp khi tuyển dụng, thay cho bậc 1 như trước đây.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế. Trong đó có nội dung về mức lương khởi điểm, phụ cấp ưu đãi nghề và các chính sách thu hút, giữ chân sinh viên ngành y, dược và đội ngũ cán bộ y tế.

Việc cụ thể hóa mức hệ số lương khởi điểm, bao gồm phương án tương đương hệ số 2,67 đối với bác sĩ đào tạo 6 năm, sẽ được xem xét trên cơ sở tổng thể chính sách tiền lương, khả năng cân đối ngân sách và lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước.