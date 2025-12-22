Thứ Hai, 22/12/2025

Bộ Y tế phản hồi về việc nâng lương khởi điểm cho bác sĩ

Thu Hằng

22/12/2025, 18:28

Theo Bộ Y tế, việc cụ thể hóa mức hệ số lương khởi điểm, bao gồm phương án tương đương hệ số 2,67 đối với bác sĩ đào tạo 6 năm, sẽ được xem xét trên cơ sở tổng thể chính sách tiền lương, khả năng cân đối ngân sách và lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế nhận được kiến nghị của cử tri gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, trong đó có nội dung về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân lực y tế.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Thái Nguyên, nhóm ngành sức khỏe là đặc thù, yêu cầu đầu vào cao, khối lượng kiến thức, thực hành, thời gian đào tạo để trở thành bác sĩ và rèn luyện để được hành nghề tối thiểu là 8 năm.

Trong khi hiện nay, mức lương bác sĩ học 6 năm (đại học chính quy) mới ra trường, hưởng hệ số lương 2,34 đang ngang với các ngành nghề khác học chỉ 4 năm.

Do vậy, cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm sớm ban hành chính sách, chế độ phù hợp về tiền lương, phụ cấp với đối với cán bộ ngành y. Việc này để khuyến khích, động viên sinh viên học tập, cán bộ đang công tác. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ, thu hút sinh viên ngành y, dược; áp dụng hệ số lương khởi điểm từ 2,67 đối với bác sĩ học 6 năm (đại học chính quy) mới ra trường.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho biết ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nghị quyết xác định rõ nghề y là nghề đặc biệt, cần được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ theo cơ chế đặc thù. Đồng thời quy định bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp khi tuyển dụng, thay cho bậc 1 như trước đây.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế. Trong đó có nội dung về mức lương khởi điểm, phụ cấp ưu đãi nghề và các chính sách thu hút, giữ chân sinh viên ngành y, dược và đội ngũ cán bộ y tế.

Việc cụ thể hóa mức hệ số lương khởi điểm, bao gồm phương án tương đương hệ số 2,67 đối với bác sĩ đào tạo 6 năm, sẽ được xem xét trên cơ sở tổng thể chính sách tiền lương, khả năng cân đối ngân sách và lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước.

Bác sĩ, dược sĩ được tăng lương khởi điểm ngay khi tuyển dụng

10:45, 17/09/2025

10:45, 17/09/2025

Bác sĩ, dược sĩ được tăng lương khởi điểm ngay khi tuyển dụng

Bộ Y tế sẽ luân phiên, điều động bác sĩ về tuyến xã

08:44, 03/09/2025

08:44, 03/09/2025

Bộ Y tế sẽ luân phiên, điều động bác sĩ về tuyến xã

Dự kiến tăng hệ số lương nhiều chức danh nghề nghiệp với bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

10:26, 26/05/2025

10:26, 26/05/2025

Dự kiến tăng hệ số lương nhiều chức danh nghề nghiệp với bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

Từ khóa:

Bác sĩ chế độ lương bác sĩ lương khởi điểm tiền lương ngành y

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Kiến nghị trợ cấp hưu trí cho người từ đủ 60 tuổi

Kiến nghị trợ cấp hưu trí cho người từ đủ 60 tuổi

Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét việc hỗ trợ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ đủ 60 tuổi trở lên nhằm đảm bảo an sinh xã hội…

Vinh danh những gương mặt trẻ dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Vinh danh những gương mặt trẻ dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Chiều ngày 22/12, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025...

Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra nhiều "khoảng trống" pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm.

Vụ án Phúc Sơn: Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 15 bị cáo

Vụ án Phúc Sơn: Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 15 bị cáo

Nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) được giảm án từ 14 năm tù còn 11 năm 6 tháng tù; Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) từ 12 năm tù được giảm án còn 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ...

Tự lực vươn lên trong hành trình giảm nghèo ở Lạng Sơn

Tự lực vươn lên trong hành trình giảm nghèo ở Lạng Sơn

Trong hành trình giảm nghèo bền vững, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, thì chính tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân được xác định là yếu tố mang tính quyết định và bền vững nhất. Thực tiễn tại tỉnh miền núi, biên giới Lạng Sơn đã minh chứng sinh động cho nhận định đó...

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

1

Khi những trải nghiệm số làm nên mùa lễ hội trọn vẹn

Tài chính

2

Cổ phiếu ào ạt tăng giá, thị trường tưng bừng tuần cuối năm

Chứng khoán

3

Xuất khẩu rau quả đạt 8,2 tỷ USD tính đến giữa tháng 12, tăng gần 20% so với năm 2024

Thị trường

4

Năm Du lịch quốc gia 2025: Huế tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế dịch vụ

Du lịch

5

Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Dân sinh

