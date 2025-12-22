Việt Nam - Mercosur khởi động đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi

Giá vàng trong nước và thế giới
Hiệp định Thương mại ưu đãi Việt Nam – Mercosur được kỳ vọng sau khi đàm phán và ký kết sẽ tăng khả năng cạnh tranh, tạo cú hích cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước Mercosur nói chung và khu vực Nam Mỹ nói riêng...
Thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), tối 20/12/2025 (giờ Việt Nam), tại Hội nghị Thượng định lần thứ 67 của Mercosur diễn ra tại thành phố Foz de Iguazu, Brazil, các quốc gia thành viên Khối Thị trường chung Nam Mỹ - MERCOSUR (gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay) đã đưa ra Tuyên bố chung về việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi Việt Nam – Mercosur (PTA Việt Nam – Mercosur).
Hội nghị Thượng đỉnh có sự tham dự của Tổng thống các nước thành viên Mercosur gồm Tổng thống Argentina Javier Milei, Tổng thống Brazil Luiz Ignácio Lula da Silva, Tổng thống Paraguay Santiago Peña và Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi.
Ngay sau tuyên bố khai mạc của Tổng thống Brazil Lula da Silva, trong bản báo cáo kết quả nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Mercosur của Brazil vào 6 tháng cuối năm 2025, Ngoại trưởng Brazil Maurio Viera đã tuyên bố Mercosur và Việt Nam chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi trong thời gian tới, khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Khối Mercosur.
Hiệp định tương lai này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại giữa MERCOSUR và Việt Nam, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và khối Nam Mỹ.
Bộ Công Thương nhận định đây là kết quả tốt đẹp mà các bên đạt được sau nhiều nỗ lực thúc đẩy đàm phán thỏa thuận thương mại, tập trung vào việc đàm phán cắt giảm các dòng thuế nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho các bên tham gia.
Trước đó vào tháng 9/2025, Bộ Công Thương Việt Nam và đoàn đàm phán các nước Mercosur đã có những phiên họp và trao đổi tích cực nhằm thống nhất phương hướng, cách tiếp cận và lộ trình triển khai đàm phán Hiệp định tương lai.
Hiện tại, các bên đang hoàn thiện Điều khoản tham chiếu làm cơ sở cho phiên đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra trong những tháng đầu năm 2026.
Đại diện của Bộ Ngoại giao Brazil cho biết Tuyên bố chung về việc khởi động đàm phán PTA Việt Nam – Mercosur được công bố trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Brazil thể hiện sự trân trọng của quốc gia Nam Mỹ đối với quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước cùng những nỗ lực thúc đẩy và mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhà lãnh đạo hai bên.
Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 11 năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Khối Mercosur đạt 11,46 tỷ USD, xấp xỉ cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Mercosur đạt 3,59 tỷ USD (tăng 15,9%); nhập khẩu từ Mercosur đạt 7,87 tỷ USD (giảm 4,8%). Hiệp định Thương mại ưu đãi Việt Nam – Mercosur được kỳ vọng sau khi đàm phán và ký kết sẽ tăng khả năng cạnh tranh, tạo cú hích cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước Mercosur nói chung và khu vực Nam Mỹ nói riêng.
