Kiến nghị trợ cấp hưu trí cho người từ đủ 60 tuổi

Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét việc hỗ trợ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ đủ 60 tuổi trở lên nhằm đảm bảo an sinh xã hội…

Bộ Y tế đã có phản hồi về kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét việc hỗ trợ chính sách cho người từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng như các đối tượng khác đang hưởng chế độ theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Về nội dung trên, Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Chính phủ đã nhiều lần ban hành các văn bản hạ độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi như: Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 tiếp tục giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi.

Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, theo đó giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống còn từ đủ 80 tuổi đối với người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội của Nhà nước.

Ngày 15/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Lần gần nhất, ngày 30/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025, người cao tuổi có đủ các điều kiện sau được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bao gồm: Từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Bộ Y tế, việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội đối với người cao tuổi là nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước, trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác an sinh xã hội.

Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục theo dõi, nghiên cứu và đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách này trong quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, cũng như tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian tới.