Trang chủ Dân sinh

Kiến nghị trợ cấp hưu trí cho người từ đủ 60 tuổi

Nhật Dương

22/12/2025, 18:29

Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét việc hỗ trợ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ đủ 60 tuổi trở lên nhằm đảm bảo an sinh xã hội…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế đã có phản hồi về kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét việc hỗ trợ chính sách cho người từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng như các đối tượng khác đang hưởng chế độ theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Về nội dung trên, Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Chính phủ đã nhiều lần ban hành các văn bản hạ độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi như: Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 tiếp tục giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi.

Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi, theo đó giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống còn từ đủ 80 tuổi đối với người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội của Nhà nước.

Ngày 15/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Lần gần nhất, ngày 30/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025, người cao tuổi có đủ các điều kiện sau được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bao gồm: Từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Bộ Y tế, việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội đối với người cao tuổi là nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước, trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác an sinh xã hội.

Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục theo dõi, nghiên cứu và đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách này trong quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, cũng như tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian tới.

Người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

13:39, 11/12/2025

Người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Bộ Nội vụ đề xuất giao Bộ Y tế xây dựng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội

10:27, 20/11/2025

Bộ Nội vụ đề xuất giao Bộ Y tế xây dựng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội

Cử tri kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, Bộ Nội vụ nói gì?

12:10, 13/10/2025

Cử tri kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, Bộ Nội vụ nói gì?

Bộ Y tế Người cao tuổi trợ cấp hưu trí xã hội

Bộ Y tế phản hồi về việc nâng lương khởi điểm cho bác sĩ

Bộ Y tế phản hồi về việc nâng lương khởi điểm cho bác sĩ

Theo Bộ Y tế, việc cụ thể hóa mức hệ số lương khởi điểm, bao gồm phương án tương đương hệ số 2,67 đối với bác sĩ đào tạo 6 năm, sẽ được xem xét trên cơ sở tổng thể chính sách tiền lương, khả năng cân đối ngân sách và lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước…

Vinh danh những gương mặt trẻ dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Vinh danh những gương mặt trẻ dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Chiều ngày 22/12, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025...

Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra nhiều "khoảng trống" pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm.

Vụ án Phúc Sơn: Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 15 bị cáo

Vụ án Phúc Sơn: Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 15 bị cáo

Nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) được giảm án từ 14 năm tù còn 11 năm 6 tháng tù; Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) từ 12 năm tù được giảm án còn 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ...

Tự lực vươn lên trong hành trình giảm nghèo ở Lạng Sơn

Tự lực vươn lên trong hành trình giảm nghèo ở Lạng Sơn

Trong hành trình giảm nghèo bền vững, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, thì chính tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân được xác định là yếu tố mang tính quyết định và bền vững nhất. Thực tiễn tại tỉnh miền núi, biên giới Lạng Sơn đã minh chứng sinh động cho nhận định đó...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

1

Khi những trải nghiệm số làm nên mùa lễ hội trọn vẹn

Tài chính

2

Cổ phiếu ào ạt tăng giá, thị trường tưng bừng tuần cuối năm

Chứng khoán

3

Xuất khẩu rau quả đạt 8,2 tỷ USD tính đến giữa tháng 12, tăng gần 20% so với năm 2024

Thị trường

4

Năm Du lịch quốc gia 2025: Huế tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế dịch vụ

Du lịch

5

Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Dân sinh

