Mark Zuckerberg thôi giản dị, bắt đầu sắm đồ xa xỉ?

Theo Business Insider, kể từ năm 2005 – khi Mark Zuckerberg bỏ học tại Đại học Harvard để dành toàn bộ thời gian cho Facebook, ông luôn xuất hiện cùng áo phông và hoodie trơn. Quần jean của ông trải dài từ màu sáng đến màu tối, nhưng hầu như luôn kết hợp cùng áo hoodie và áo phông màu đen hoặc màu xám cùng một đôi giày thể thao thoải mái.

Ông chủ Meta nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2014: “Tôi thực sự muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình để càng ít phải đưa ra quyết định càng tốt. Tôi cảm thấy mình không làm tốt công việc nếu dành năng lượng cho những điều phù phiếm”.

Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay, Zuckerberg liên tục thay đổi gu mặc cũng như xuất hiện cùng các loại phụ kiện, trang sức đủ kích cỡ, kiểu dáng. Business Insider cho rằng phong cách thời trang đã phản ánh phần nào sự giàu có ngày càng tăng của CEO Meta. Với những sự kiện yêu cầu trang phục trang trọng, giờ đây Zuckerberg không ngại diện đồ xa xỉ. Trong lễ đám cưới vào tháng 3 của gia đình Ambani giàu nhất Ấn Độ, Zuckerberg và vợ ông đã mặc trang phục được thiết kế bởi Alexander McQueen, với những điểm nhấn đặc biệt như chuồn chuồn vàng và hoa màu vàng đậm.

Theo Vogue, thiết kế có điểm nhấn chuồn chuồn vàng của Zuckerberg trị giá 7.000 USD (gần 173 triệu đồng). Trong khi đó, chiếc váy dài chạm sàn của Chan có điểm nhấn hoa màu vàng đậm trị giá 15.000 USD (370 triệu đồng). Từ sau sự kiện này, ông chủ mạng xã hội Facebook đã thể hiện sự tập trung hơn vào ngoại hình và cách ăn mặc, dường như nhằm mục đích khiến ông trông dễ gần hơn. Khi đi nghỉ cùng vợ ở Tây Ban Nha tháng 6, ông mặc áo Balmain 1.150 USD (28,3 triệu đồng), kết hợp cùng một chiếc kính gương thời trang.

Bộ trang phục ông chủ Facebook trong bữa tiệc sinh nhật 40 tuổi hồi tháng 5 lại càng chứng minh kỷ nguyên mới của Zuckerberg trong phong cách cá nhân. Tại buổi tiệc, tỷ phú người Mỹ đeo dây chuyền vàng và mặc áo phông ngoại cỡ màu đen. Chỉ một tuần sau đó, vào ngày 18/4, Mark Zuckerberg cũng có lựa chọn thời trang tương tự khi công bố các sản phẩm AI mới nhất của Meta Platforms. Lần này, ông kết hợp chiếc vòng cổ dạng chuỗi của mình với áo phông màu xanh hải quân.

Phong cách thời trang thay đổi của Mark Zuckerberg dường như là một phần của xu hướng mới trong các giám đốc điều hành doanh nghiệp là ăn mặc hào nhoáng hơn. Nhìn chung, ông chủ Meta đã dần chuyển hướng lựa chọn các nhãn hiệu hiện đại và “loud luxury” (xa xỉ ồn ào) thay vì trung thành với các trang phục tối giản như trước kia. Bên cạnh đó, ông liên tiếp xuất hiện trước công chúng với những chiếc đồng hồ xa xỉ, đến từ các thương hiệu trứ danh.

Đầu tháng 9, khi đăng ảnh selfie cùng vợ, Zuckerberg cũng khéo léo khoe chiếc Patek Philippe. Một số người hỏi CEO Meta về tên mẫu đồng hồ và ông trả lời "5236P", ám chỉ chiếc Patek Philippe Grand Complications In-Line Perpetual Calendar 5236P-001, giá 141.400 USD.

Mark Zuckerberg cũng đã tham gia buổi ghi podcast Acquired ở San Francisco tuần trước và khiến sân vận động Chase Center "cháy vé". Khi podcast được phát sóng ngày 18/9, nhiều người xem nhận ra ông đang đeo đồng hồ De Bethune DB25 Starry Varius Aérolite. Đây là một trong những mẫu đồng hồ xa xỉ bậc nhất, giá 260.000 USD và chỉ 5 chiếc được sản xuất mỗi năm. Mặt số làm từ thiên thạch với họa tiết dải ngân hà mạ vàng 24 carat, còn dây đeo bằng da cá sấu.

Gần hơn, trong lần xuất hiện trên podcast The Future Mark Zuckerberg Is Trying To Build của Cleo Abram được đăng tải ngày 26/9, CEO Meta đã thu hút sự chú ý với chiếc Chronomètre Souverain Havana tinh xảo trên tay. Đây là một trong những mẫu đồng hồ được yêu thích nhất của hãng xa xỉ F.P. Journe. Phiên bản "Havana" đặc biệt gây ấn tượng với mặt số màu nâu thuốc lá ấm áp, kết hợp giữa vàng và ruthenium. Cỗ máy với bộ vỏ bạch kim 40 mm và dây đeo nâu nhạt được Mark Zuckerberg lựa chọn hiện có giá khoảng 69.000 USD.

Còn trong buổi hội thảo Meta Connect ngày 25/9, bên cạnh phần chia sẻ thú vị về AI, tỷ phú công nghệ cũng nổi bật với chiếc F.P. Journe Centigraphe Sport Aluminum 42 mm. Được sản xuất năm 2011-2014, Centigraphe Sport là chiếc đồng hồ chronograph đầu tiên được chế tác hoàn toàn từ nhôm, bao gồm vỏ, mặt số, dây đeo và bộ máy, theo thông tin từ nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ. Centigraphe Sport là một mẫu đồng hồ hiếm và được săn đón bởi các nhà sưu tập. Giá bán của một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng có thể lên đến 160.000 USD.

Bộ sưu tập đồng hồ của tỷ phú công nghệ còn có thêm mẫu Master Ultra Thin Kingsman Knife Ref. 3402393 của thương hiệu Jaeger-LeCoultre, được nhìn thấy trên cổ tay CEO Meta khi ông xuất hiện trong video của The Verge vào ngày 26/9. Vỏ máy siêu mỏng 4,25 mm, mặt số trắng thanh lịch với kim feuille bằng thép xanh nung cùng bộ máy lên dây cót thủ công Calibre 849 tạo nên một cỗ máy vừa cổ điển vừa hiện đại. Mẫu đồng hồ được coi là một "sleeper hit" - thường bị bỏ qua bởi số đông nhưng lại được đánh giá cao bởi những người am hiểu, có giá bán lẻ khoảng 29.800 USD.

Đương nhiên, những phụ kiện trên chẳng là gì so với tài sản ròng của vị CEO thời điểm hiện tại. Số liệu gần đây từ Chỉ số tỉ phú của Bloomberg cho thấy, Mark Zuckerberg đã tăng tài sản cá nhân của mình lên 73,4 tỉ USD vào năm 2024, lên 201 tỉ USD. Theo đó, Tổng giám đốc điều hành Meta là người giàu thứ tư trên thế giới, gia nhập câu lạc bộ 200 tỉ USD. Hiện 3 người xếp trên Mark Zuckerberg là Elon Musk - CEO của Tesla và X (272 tỉ USD); Bezos - nhà sáng lập Amazon (211 tỉ USD); và Arnault - CEO của thương hiệu xa xỉ LVMH (207 tỉ USD).

Cổ phiếu của Meta (META) đã tăng gần 64% vào năm 2024. Tuần trước vào thứ Tư, cổ phiếu Meta tăng 0,9% để đóng cửa ở mức cao kỷ lục là 568,31 USD và giảm xuống còn 567,36 USD vào thứ Sáu. Phát biểu tại sự kiện Meta Connect 2024 vào thứ Tư, Mark Zuckerberg cho biết Meta AI đang trên đà trở thành trợ lý được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Ông cho biết: "Chúng tôi đã đạt gần 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, mặc dù còn chưa ra mắt ở một số quốc gia lớn hơn", ám chỉ các quốc gia trong Liên minh châu Âu.