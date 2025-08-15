Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Dự đoán xu hướng túi xách mùa thu 2025

Minh Anh

15/08/2025, 18:49

Hãy quên đi những chiếc túi siêu nhỏ hay các thiết kế quá khổ chỉ để gây chú ý - mùa Thu 2025 đánh dấu sự trở lại của những mẫu túi thực sự hữu dụng…

Hãy cùng dự đoán xu hướng túi xách mùa thu năm nay.
Hãy cùng dự đoán xu hướng túi xách mùa thu năm nay.

Với bất kỳ chiếc túi nào, đặc biệt là chiếc túi đắt tiền mà bạn phải chắt chiu mới mua được và dự định sử dụng đến tận khi “mòn vải rách quai”, sự cân bằng giữa kiểu dáng và công năng luôn là yếu tố then chốt. Xu hướng túi xách của mùa thu 2025 đã chạm đến đúng điểm vàng ấy: vừa đẹp mắt, vừa phục vụ tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Nếu những mùa trước, xu hướng túi xách thiên về những mẫu túi siêu nhỏ đến mức không chứa nổi một chiếc chìa khóa, hay túi khổng lồ chỉ hợp để “lên hình” Instagram, thì mùa thu này là thời của những thiết kế tạo dấu ấn mạnh mẽ nhưng vẫn hòa nhập trọn vẹn vào nhịp sống thường nhật.

Thật dễ hình dung những chiếc túi tote da màu hạt dẻ của The Row hay Miu Miu sẽ vắt trên vai bạn suốt nhiều mùa tới — vừa cổ điển, vừa linh hoạt, đủ để không bao giờ “lạc quẻ” với bất kỳ bộ trang phục nào và luôn bắt nhịp với dòng chảy thời trang.

Các nhà mốt năm nay cũng đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm di chuyển gọn nhẹ. Gucci và Louis Vuitton đã giới thiệu những chiếc túi duffel có thể gấp gọn, lý tưởng cho chuyến đi cuối tuần, trong khi Victoria Beckham và Hermès trình làng các túi hộp vanity nhỏ gọn vừa khít vali, lại có thể biến thành clutch sang trọng cho buổi tối - đủ chỗ cho thỏi son và gói kẹo cao su.

Nếu muốn chiêm ngưỡng kỹ hơn, dưới đây là những thiết kế dẫn đầu xu hướng túi xách mùa Thu này. Và yên tâm rằng, dù quyết định lựa chọn mẫu túi nào, bạn cũng sẽ nhận được gấp đôi giá trị: phong cách và tính ứng dụng.

NÂU LÀ MÀU ĐEN KIỂU MỚI

Túi xách màu nâu vốn không phải là xu hướng mới. Nhưng điểm đáng chú ý của mùa Thu 2025 là chúng đang dần thay thế “chuẩn mực” lâu nay của ngành thời trang - và cũng là lựa chọn yêu thích của mọi tín đồ sành mốt bận rộn - chiếc túi xách màu đen.

Được chế tác từ chất liệu da lộn chải mịn hay da grosgrain chuyển sắc, những mẫu túi nâu mùa này - từ túi tote quai cầm tay đến túi đeo chéo - đặc biệt hấp dẫn những tín đồ theo phong  tối giản, những người muốn làm mới phong cách nhưng không cần thay đổi hoàn toàn bảng màu trang phục của mình.

HOẠ TIẾT DA RẮN

Như đã thấy trong các xu hướng giày Thu 2025, da rắn đã vươn lên trở thành họa tiết động vật dẫn đầu mùa này, thay thế cho họa tiết da báo vốn thống trị suốt một năm qua. Dù là tông màu tự nhiên như xám đá, nâu chocolate hay sắc vàng bơ nhạt mang hơi hướng thời thượng, thì mùa thu này, không có cách nào là “sai” khi bạn diện họa tiết da rắn trên túi xách.

RỘNG RÃI CHO KỲ NGHỈ CUỐI TUẦN

Những chiếc túi duffle rộng rãi nhưng vẫn đầy phong cách được dự đoán sẽ trở nên thịnh hành hơn trong mùa thu này - và đây có thể là “tín hiệu” bạn chờ đợi để chọn một cuối tuần, xếp đồ và bắt đầu chuyến khám phá của mình. Các mẫu túi weekender làm từ da lộn và da dập nổi, sẵn sàng đồng hành trên mọi chuyến đi, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự giao thoa giữa thời trang và tính tiện dụng trong mùa này, với sự góp mặt nổi bật từ Gucci, Louis Vuitton, Burberry và nhiều thương hiệu khác.

CHẦN BÔNG VÀ ĐỆM PHỒNG

Tinh thần trân trọng kỹ thuật chế tác thủ công được thể hiện rõ nét trong các bộ sưu tập Thu 2025 qua những mẫu túi xách chần bông. Jil Sander và Fendi mang đến các thiết kế túi đeo vai viền nổi, phồng mềm, trong khi Balmain và Miu Miu lại giới thiệu những mẫu túi hình lưỡi liềm độc đáo, với cách xử lý da tạo hiệu ứng thị giác nổi bật và phồng ấn tượng.

TÚI VANITY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN THỜI THƯỢNG

Mùa thu tiếp nối tinh thần dịch chuyển của xu hướng túi xách mùa Hè với những mẫu túi vanity hình chữ nhật, nhỏ gọn và thân thiện khi di chuyển, dễ dàng xếp gọn trong hành lý.

Từ thiết kế dạng rương mang dấu ấn Louis Vuitton, đến những chiếc hộp gọn gàng, khóa bấm tinh tế của Victoria Beckham và Hermès, xu hướng túi độc đáo này mang đến phiên bản thực dụng hơn của trào lưu túi siêu nhỏ, nhưng vẫn giữ nguyên sức hút “gây bão” trên Instagram.

Từ khóa:

thời trang tiêu dùng túi xách Vneconomy xu hướng

Đọc thêm

Tảo biển có thể là chất liệu thời trang kiểu mới

Tảo biển có thể là chất liệu thời trang kiểu mới

Các bãi biển ở Mỹ Latinh đang tràn ngập một loài tảo biển xâm lấn có tên là sargassum, và biến đổi khí hậu chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Một làn sóng các nhà sáng tạo trong ngành thời trang cho rằng họ có thể giải quyết vấn đề này…

Robot xã hội trong thời đại già hóa dân số

Robot xã hội trong thời đại già hóa dân số

Giữa bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng và thiếu hụt lao động trong ngành chăm sóc sức khỏe, nhiều quốc gia đang tích cực đầu tư vào công nghệ robot như một giải pháp tiềm năng để hỗ trợ người cao tuổi tại các viện dưỡng lão và tại nhà...

Hướng đi mới cá thể hóa trong điều trị ung thư

Hướng đi mới cá thể hóa trong điều trị ung thư

Trong nhiều năm trở lại đây, ngành ung bướu tại Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt cả về chẩn đoán sớm lẫn điều trị cá thể hóa. Đối với một số loại ung thư thường gặp, tỷ lệ khỏi bệnh trên 5 năm nếu phát hiện ở giai đoạn sớm có thể vượt quá 90%...

Huế xây dựng không gian du lịch văn minh, không khói thuốc

Huế xây dựng không gian du lịch văn minh, không khói thuốc

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu tạo dựng không gian văn minh, thân thiện, an toàn cho người dân và du khách...

Doanh nghiệp bán lẻ sẵn sàng “đón sóng” dịp Quốc khánh 2/9

Doanh nghiệp bán lẻ sẵn sàng “đón sóng” dịp Quốc khánh 2/9

Ngay từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị kế hoạch kích cầu và phương án trưng bày theo chủ đề Quốc khánh cùng các hoạt động trải nghiệm đi kèm. Trong đó, nguồn hàng dự trữ tăng đến 35%, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: