Dự đoán xu hướng túi xách mùa thu 2025

Hãy quên đi những chiếc túi siêu nhỏ hay các thiết kế quá khổ chỉ để gây chú ý - mùa Thu 2025 đánh dấu sự trở lại của những mẫu túi thực sự hữu dụng…

Với bất kỳ chiếc túi nào, đặc biệt là chiếc túi đắt tiền mà bạn phải chắt chiu mới mua được và dự định sử dụng đến tận khi “mòn vải rách quai”, sự cân bằng giữa kiểu dáng và công năng luôn là yếu tố then chốt. Xu hướng túi xách của mùa thu 2025 đã chạm đến đúng điểm vàng ấy: vừa đẹp mắt, vừa phục vụ tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Nếu những mùa trước, xu hướng túi xách thiên về những mẫu túi siêu nhỏ đến mức không chứa nổi một chiếc chìa khóa, hay túi khổng lồ chỉ hợp để “lên hình” Instagram, thì mùa thu này là thời của những thiết kế tạo dấu ấn mạnh mẽ nhưng vẫn hòa nhập trọn vẹn vào nhịp sống thường nhật.

Thật dễ hình dung những chiếc túi tote da màu hạt dẻ của The Row hay Miu Miu sẽ vắt trên vai bạn suốt nhiều mùa tới — vừa cổ điển, vừa linh hoạt, đủ để không bao giờ “lạc quẻ” với bất kỳ bộ trang phục nào và luôn bắt nhịp với dòng chảy thời trang.

Các nhà mốt năm nay cũng đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm di chuyển gọn nhẹ. Gucci và Louis Vuitton đã giới thiệu những chiếc túi duffel có thể gấp gọn, lý tưởng cho chuyến đi cuối tuần, trong khi Victoria Beckham và Hermès trình làng các túi hộp vanity nhỏ gọn vừa khít vali, lại có thể biến thành clutch sang trọng cho buổi tối - đủ chỗ cho thỏi son và gói kẹo cao su.

Nếu muốn chiêm ngưỡng kỹ hơn, dưới đây là những thiết kế dẫn đầu xu hướng túi xách mùa Thu này. Và yên tâm rằng, dù quyết định lựa chọn mẫu túi nào, bạn cũng sẽ nhận được gấp đôi giá trị: phong cách và tính ứng dụng.

NÂU LÀ MÀU ĐEN KIỂU MỚI

Túi xách màu nâu vốn không phải là xu hướng mới. Nhưng điểm đáng chú ý của mùa Thu 2025 là chúng đang dần thay thế “chuẩn mực” lâu nay của ngành thời trang - và cũng là lựa chọn yêu thích của mọi tín đồ sành mốt bận rộn - chiếc túi xách màu đen.

Được chế tác từ chất liệu da lộn chải mịn hay da grosgrain chuyển sắc, những mẫu túi nâu mùa này - từ túi tote quai cầm tay đến túi đeo chéo - đặc biệt hấp dẫn những tín đồ theo phong tối giản, những người muốn làm mới phong cách nhưng không cần thay đổi hoàn toàn bảng màu trang phục của mình.

HOẠ TIẾT DA RẮN

Như đã thấy trong các xu hướng giày Thu 2025, da rắn đã vươn lên trở thành họa tiết động vật dẫn đầu mùa này, thay thế cho họa tiết da báo vốn thống trị suốt một năm qua. Dù là tông màu tự nhiên như xám đá, nâu chocolate hay sắc vàng bơ nhạt mang hơi hướng thời thượng, thì mùa thu này, không có cách nào là “sai” khi bạn diện họa tiết da rắn trên túi xách.

RỘNG RÃI CHO KỲ NGHỈ CUỐI TUẦN

Những chiếc túi duffle rộng rãi nhưng vẫn đầy phong cách được dự đoán sẽ trở nên thịnh hành hơn trong mùa thu này - và đây có thể là “tín hiệu” bạn chờ đợi để chọn một cuối tuần, xếp đồ và bắt đầu chuyến khám phá của mình. Các mẫu túi weekender làm từ da lộn và da dập nổi, sẵn sàng đồng hành trên mọi chuyến đi, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự giao thoa giữa thời trang và tính tiện dụng trong mùa này, với sự góp mặt nổi bật từ Gucci, Louis Vuitton, Burberry và nhiều thương hiệu khác.

CHẦN BÔNG VÀ ĐỆM PHỒNG

Tinh thần trân trọng kỹ thuật chế tác thủ công được thể hiện rõ nét trong các bộ sưu tập Thu 2025 qua những mẫu túi xách chần bông. Jil Sander và Fendi mang đến các thiết kế túi đeo vai viền nổi, phồng mềm, trong khi Balmain và Miu Miu lại giới thiệu những mẫu túi hình lưỡi liềm độc đáo, với cách xử lý da tạo hiệu ứng thị giác nổi bật và phồng ấn tượng.

TÚI VANITY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN THỜI THƯỢNG

Mùa thu tiếp nối tinh thần dịch chuyển của xu hướng túi xách mùa Hè với những mẫu túi vanity hình chữ nhật, nhỏ gọn và thân thiện khi di chuyển, dễ dàng xếp gọn trong hành lý.

Từ thiết kế dạng rương mang dấu ấn Louis Vuitton, đến những chiếc hộp gọn gàng, khóa bấm tinh tế của Victoria Beckham và Hermès, xu hướng túi độc đáo này mang đến phiên bản thực dụng hơn của trào lưu túi siêu nhỏ, nhưng vẫn giữ nguyên sức hút “gây bão” trên Instagram.