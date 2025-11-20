Masan Consumer duy trì lợi nhuận bền vững giữa biến động toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Masan Consumer (UPCoM: MCH) vẫn duy trì hiệu quả sinh lời vượt trội, thuộc nhóm doanh nghiệp FMCG có biên lợi nhuận cao nhất khu vực. Năm 2025, công ty được S&P Global vinh danh trong nhóm doanh nghiệp hàng tiêu dùng bền vững hàng đầu thế giới.

BỐI CẢNH KINH TẾ NHIỀU BIẾN ĐỘNG – THƯỚC ĐO BẢN LĨNH DOANH NGHIỆP VIỆT

Từ sau năm 2017, nền kinh tế toàn cầu bước vào một thập kỷ đầy biến động, đánh dấu giai đoạn thử thách năng lực thích ứng và khả năng duy trì hiệu quả của mọi doanh nghiệp.

Giai đoạn 2017–2019, thế giới trải qua nhịp tăng trưởng mạnh sau khủng hoảng tài chính 2008–2010, khi dòng vốn toàn cầu đổ mạnh vào các nền kinh tế mới nổi. Tại Việt Nam, GDP duy trì mức tăng 6,8–7%/năm, thu nhập bình quân đầu người tiệm cận mốc 2.800 USD, kéo theo sức mua hàng tiêu dùng tăng nhanh và mở ra giai đoạn phát triển sôi động cho ngành FMCG.

Giai đoạn 2020–2021, đại dịch Covid-19 gây đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí logistics tăng kỷ lục và hành vi tiêu dùng thay đổi mạnh. Trong khi nhiều tập đoàn hàng tiêu dùng toàn cầu sụt giảm lợi nhuận, Masan Consumer (UPCoM: MCH) vẫn duy trì tăng trưởng dương, nhờ danh mục sản phẩm thiết yếu và mạng lưới phân phối sâu rộng, dù chịu áp lực từ giá nguyên liệu và chi phí vận hành.

Giai đoạn 2022–2023, khi thế giới bước vào chu kỳ lạm phát cao và lãi suất tăng nhanh, chi phí đầu vào và chi phí tài chính leo thang, làm thu hẹp biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp trong khu vực. Trong bối cảnh đó, MCH vẫn duy trì biên EBITDA khoảng 26%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 10–15% của ngành FMCG, phản ánh khả năng điều hành hiệu quả và kỷ luật tài chính chặt chẽ, dù sức mua có thời điểm chững lại.

Năm 2024, khi kinh tế toàn cầu dần ổn định, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 7,09%, tiêu dùng nội địa bắt đầu phục hồi, đặc biệt trong nhóm thực phẩm và đồ uống. MCH bước vào chu kỳ tăng trưởng có lợi nhuận, củng cố nền tảng cho giai đoạn “Go Global” và kế hoạch IPO trên HOSE.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đối mặt với những thách thức dài hạn như nhu cầu tiêu dùng thay đổi nhanh, áp lực đổi mới sản phẩm, cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu quốc tế và yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững. Trải qua gần một thập kỷ đầy biến động, Masan Consumer là một trong số ít doanh nghiệp FMCG Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định và khả năng sinh lời cao, cho thấy bản lĩnh trong quản trị, tối ưu chi phí và tạo giá trị dài hạn cho cổ đông.

HIỆU QUẢ SINH LỜI VƯỢT TRỘI – NỀN TẢNG CHO TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Từ năm 2017 đến 2024, doanh thu của MCH tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 10–13%, trong khi biên EBITDA duy trì quanh mức 26%, tăng hơn 400 điểm cơ bản so với năm 2017, mức thuộc nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên 42% và ROIC vượt 200% (theo tính toán nội bộ Masan Consumer) phản ánh khả năng sử dụng vốn hiệu quả hiếm có trong ngành hàng tiêu dùng.

Ngay cả trong những năm khó khăn nhất như 2021, khi giá nguyên liệu và chi phí vận chuyển tăng phi mã, MCH vẫn duy trì biên lợi nhuận hoạt động trên 25%, nhờ mô hình sản xuất – phân phối khép kín và danh mục thương hiệu thiết yếu có sức cầu ổn định. Tuy nhiên, biên lợi nhuận cao cũng đi cùng áp lực duy trì đổi mới liên tục để bảo vệ vị thế dẫn đầu trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh và chi phí lao động, năng lượng gia tăng.

Chiến lược “Fewer – Bigger – Faster” (Tập trung cốt lõi – Tối đa giá trị) được xem là động lực then chốt góp phần giúp MCH vượt qua chu kỳ khó khăn, tập trung nguồn lực cho các thương hiệu chủ lực, tối ưu quy mô vận hành và rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm. Kết quả là, doanh nghiệp không chỉ phục hồi nhanh sau khủng hoảng mà còn duy trì tăng trưởng hiệu quả và vững chắc.

“Tiền trong két chỉ là kết quả của câu chuyện kỷ luật quản trị mỗi ngày của chúng tôi. Masan Consumer chủ động quản trị toàn bộ quá trình, từ sản phẩm, kế hoạch đến tài chính, để tạo ra giá trị thật và bền vững cho cổ đông.” Ông Phạm Đình Toại, Phó Tổng giám đốc Masan Consumer, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây.

ĐƯỢC S&P GLOBAL VINH DANH - KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ BỀN VỮNG TOÀN CẦU

Năm 2025, Masan Consumer được S&P Global vinh danh trong nhóm doanh nghiệp FMCG phát triển bền vững hàng đầu thế giới, xếp trên 85% doanh nghiệp cùng ngành được đánh giá nhờ khả năng cân bằng giữa hiệu quả tài chính, minh bạch và trách nhiệm xã hội.

Theo S&P Global, MCH đạt điểm cao ở các tiêu chí về quản trị rủi ro, chuỗi cung ứng xanh, quản lý năng lượng và đổi mới sản phẩm, thể hiện sự chuyển dịch từ “tăng trưởng bằng quy mô” sang “tăng trưởng bằng giá trị và bền vững”.

Nước mắm Nam Ngư chính thức có mặt tại các quốc gia lớn như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc.

Hiệu quả sinh lời ấn tượng của MCH được củng cố bởi nền tảng thương hiệu mạnh và mạng lưới phân phối sâu rộng. Doanh nghiệp hiện dẫn đầu gần 80% danh mục hàng tiêu dùng thiết yếu tại Việt Nam, với sản phẩm có mặt trong 98% hộ gia đình (theo Kantar 2024). Các thương hiệu như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247 không chỉ chiếm lĩnh thị phần nội địa mà còn xuất hiện tại 26 quốc gia, trong đó có các chuỗi bán lẻ hàng đầu như Costco (Mỹ, Hàn Quốc) và Woolworths (Úc).

Đặc biệt, MCH có những thương hiệu mới như nước giặt Chanté đang được đón nhận tích cực tại thị trường nội địa, dẫn đầu ngành hàng nước giặt trong mùa sale 11.11 của Lazada vừa qua và dẫn đầu trong ngành hàng tại hệ thống phân phối WinMart/WinMart+/WiN.

Cùng với đó, hệ thống hơn 345.000 điểm bán trên toàn quốc và năng lực sản xuất đạt chuẩn ISO, FSSC, HACCP, BRCGS giúp MCH kiểm soát tốt chất lượng, tối ưu chi phí và duy trì khả năng cạnh tranh dài hạn.

Trải qua gần một thập kỷ nhiều biến động, Masan Consumer đã chứng minh sức bền và năng lực thích ứng của một doanh nghiệp Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Với người tiêu dùng, MCH là thương hiệu gắn liền với chất lượng và niềm tin. Với nhà đầu tư, MCH là cổ phiếu tiêu biểu cho chiến lược tăng trưởng có lợi nhuận và phát triển bền vững, minh chứng cho một thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.