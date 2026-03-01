Công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội VN-Index vượt mốc 1900 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 2-6/3/2026.

Trong tuần, VN-Index tăng 56,24 điểm, tương đương 3,08% lên 1.880,33 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 6,44 điểm, tương đương 2,51% lên 262,82 điểm.

VN-Index cần thời gian tích lũy thêm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiến tới thử thách vùng kháng cự quanh 1900 điểm nhưng chưa thành công. Chỉ số có thể sẽ cần thêm thời gian tích lũy bên dưới vùng kháng cự này trước khi có thể bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ này.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và chủ động chốt lời các vị thế ngắn hạn đạt kỳ vọng khi VN-Index tiếp cận vùng đỉnh cũ 1900-1920 điểm.

Đối với hoạt động mua trading nên ưu tiên T+ hoặc mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng. Tập trung ở các cổ phiếu có yếu tố nhà nước, cổ phiếu thuộc các hệ sinh thái tư nhân lớn và các cổ phiếu liên quan nâng hạng thị trường như chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài”.

Thị trường đang dao động mạnh trước ngưỡng tâm lý 1.900, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.863 – 1.900 trước khi đóng cửa tại mốc 1.880,33 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bảo hiểm giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Truyền thông. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí, Công nghệ thông tin, Hàng & dịch vụ công nghiệp tăng trên 2%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Thị trường đang dao động mạnh trước ngưỡng tâm lý 1.900, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng".

Dựa trên tín hiệu hiện tại, áp lực bán đang có khuynh hướng lấn át

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, áp lực bán đang có khuynh hướng lấn át khi VN-Index tiếp cận vùng trên của biên độ 1.870-1.900 (+/5) điểm. Tuy nhiên, hoạt động cung chưa gia tăng trên diện rộng và lực mua trong ngày vẫn áp đảo trên nhiều nhóm ngành. Do đó, khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục dao động trong biên độ nêu trên trong phiên 02/03. Nếu cận dưới biên độ (1.870 điểm) bị vi phạm, tín hiệu sẽ nghiêng về phía xuất hiện giai đoạn điều chỉnh về vùng 1.800-1.830 điểm. Khuyến nghị giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn nếu VN-Index vi phạm ngưỡng 1.870 điểm”.

Quá trình giằng co có thể tiếp diễn trước khi chỉ số hình thành chuyển biến mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index cho thấy trạng thái lưỡng lự khi tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920; trong bối cảnh độ rộng tiếp tục suy yếu và chưa ghi nhận tín hiệu đồng thuận đáng kể. Quá trình giằng co có thể tiếp diễn trước khi chỉ số hình thành chuyển biến mới. Các nhịp rung lắc tiềm năng sẽ được theo dõi quanh vùng hỗ trợ gần 1.850 – 1.860”.

VN-Index có thể tích lũy trong khoảng 1.850 - 1.900 để hấp thụ lực bán trong một số phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index tăng 0,7 điểm (+0%), đóng cửa tại mức 1.880 điểm. Chỉ số tăng điểm lên vùng 1.900 trong phiên sáng với sự dẫn dắt của các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM). Tuy nhiên, lực bán mạnh tại vùng này ở nhiều nhóm ngành đã kéo chỉ số giảm điểm về mốc tham chiếu khi kết phiên giao dịch hôm nay.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể tích lũy trong khoảng 1.850 - 1.900 để hấp thụ lực bán trong một số phiên tới. Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu ảnh hưởng từ sự suy yếu của các nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng, Bất động sản, từ đó hạn chế đà tăng của chỉ số. Về kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy vùng 1.900 - 1.920 là kháng cự mạnh, đồng thời là đỉnh lịch sử của VN-Index. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và theo dõi thêm diễn biến của thị trường trong các phiên tới”.

Thị trường đang kiểm định lại cung cầu quanh mốc điểm 1.880 trước khi cho những tín hiệu mới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning Top, cho thấy áp lực kiểm định cung cầu khi thị trường tiến đến vùng kháng cự quanh đỉnh cũ.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động giằng co trong biên độ hẹp nhằm kiểm tra cung cầu quanh vùng 1.875–1.885 điểm. Đà đi lên của các chỉ báo kỹ thuật có tín hiệu giảm tốc ở vùng cao nhưng chưa đảo chiều hoàn toàn nên vùng kháng cự trước mắt của chỉ số sẽ là tại đỉnh cũ quanh 1920 điểm, trong khi vùng hỗ trợ ngắn hạn sẽ nằm quanh vùng 1.850 - 1.860 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc tại vùng biên trên của dải Bollinger Bands. Đồng thời, chỉ báo RSI điều chỉnh giảm từ vùng quá mua xuống cho thấy thị trường đang kiểm định lại cung cầu quanh mốc điểm 1.880 trước khi cho những tín hiệu mới.

VN-Index kết phiên ở trên mốc 1.880 cho thấy nỗ lực duy trì chỉ số ở vùng cao của thị trường tiếp tục được củng cố, mặc dù đà đi lên đã có sự giảm tốc nhất định. Ngoài một số cổ phiếu điều chỉnh giảm nhẹ sau khi đã ghi nhận mức tăng đột biến so với chỉ số chung trong giai đoạn vừa qua thì phần lớn thị trường chung vẫn đang trong diễn biến đi lên hoặc đi ngang. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; đồng thời nên

chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.