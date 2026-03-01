Chủ Nhật, 01/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội VN-Index vượt mốc 1900 điểm?

Hà Anh

01/03/2026, 08:39

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 2-6/3/2026.

Theo VCBS, VN-Index kết phiên với nến Spinning Top, cho thấy áp lực kiểm định cung cầu khi thị trường tiến đến vùng kháng cự quanh đỉnh cũ.
Theo VCBS, VN-Index kết phiên với nến Spinning Top, cho thấy áp lực kiểm định cung cầu khi thị trường tiến đến vùng kháng cự quanh đỉnh cũ.

Trong tuần, VN-Index tăng 56,24 điểm, tương đương 3,08% lên 1.880,33 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 6,44 điểm, tương đương 2,51% lên 262,82 điểm.

VN-Index cần thời gian tích lũy thêm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiến tới thử thách vùng kháng cự quanh 1900 điểm nhưng chưa thành công. Chỉ số có thể sẽ cần thêm thời gian tích lũy bên dưới vùng kháng cự này trước khi có thể bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ này.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và chủ động chốt lời các vị thế ngắn hạn đạt kỳ vọng khi VN-Index tiếp cận vùng đỉnh cũ 1900-1920 điểm.

Đối với hoạt động mua trading nên ưu tiên T+ hoặc mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng. Tập trung ở các cổ phiếu có yếu tố nhà nước, cổ phiếu thuộc các hệ sinh thái tư nhân lớn và các cổ phiếu liên quan nâng hạng thị trường như chứng khoán và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài”.

Thị trường đang dao động mạnh trước ngưỡng tâm lý 1.900, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.863 – 1.900 trước khi đóng cửa tại mốc 1.880,33 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bảo hiểm giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Truyền thông. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí, Công nghệ thông tin, Hàng & dịch vụ công nghiệp tăng trên 2%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Thị trường đang dao động mạnh trước ngưỡng tâm lý 1.900, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng".

Dựa trên tín hiệu hiện tại, áp lực bán đang có khuynh hướng lấn át

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, áp lực bán đang có khuynh hướng lấn át khi VN-Index tiếp cận vùng trên của biên độ 1.870-1.900 (+/5) điểm. Tuy nhiên, hoạt động cung chưa gia tăng trên diện rộng và lực mua trong ngày vẫn áp đảo trên nhiều nhóm ngành. Do đó, khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục dao động trong biên độ nêu trên trong phiên 02/03. Nếu cận dưới biên độ (1.870 điểm) bị vi phạm, tín hiệu sẽ nghiêng về phía xuất hiện giai đoạn điều chỉnh về vùng 1.800-1.830 điểm. Khuyến nghị giảm tỷ trọng các vị thế ngắn hạn nếu VN-Index vi phạm ngưỡng 1.870 điểm”.

Quá trình giằng co có thể tiếp diễn trước khi chỉ số hình thành chuyển biến mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index cho thấy trạng thái lưỡng lự khi tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920; trong bối cảnh độ rộng tiếp tục suy yếu và chưa ghi nhận tín hiệu đồng thuận đáng kể. Quá trình giằng co có thể tiếp diễn trước khi chỉ số hình thành chuyển biến mới. Các nhịp rung lắc tiềm năng sẽ được theo dõi quanh vùng hỗ trợ gần 1.850 – 1.860”.

VN-Index có thể tích lũy trong khoảng 1.850 - 1.900 để hấp thụ lực bán trong một số phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index tăng 0,7 điểm (+0%), đóng cửa tại mức 1.880 điểm. Chỉ số tăng điểm lên vùng 1.900 trong phiên sáng với sự dẫn dắt của các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM). Tuy nhiên, lực bán mạnh tại vùng này ở nhiều nhóm ngành đã kéo chỉ số giảm điểm về mốc tham chiếu khi kết phiên giao dịch hôm nay.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể tích lũy trong khoảng 1.850 - 1.900 để hấp thụ lực bán trong một số phiên tới. Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu ảnh hưởng từ sự suy yếu của các nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng, Bất động sản, từ đó hạn chế đà tăng của chỉ số. Về kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy vùng 1.900 - 1.920 là kháng cự mạnh, đồng thời là đỉnh lịch sử của VN-Index. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và theo dõi thêm diễn biến của thị trường trong các phiên tới”.

Thị trường đang kiểm định lại cung cầu quanh mốc điểm 1.880 trước khi cho những tín hiệu mới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning Top, cho thấy áp lực kiểm định cung cầu khi thị trường tiến đến vùng kháng cự quanh đỉnh cũ.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động giằng co trong biên độ hẹp nhằm kiểm tra cung cầu quanh vùng 1.875–1.885 điểm. Đà đi lên của các chỉ báo kỹ thuật có tín hiệu giảm tốc ở vùng cao nhưng chưa đảo chiều hoàn toàn nên vùng kháng cự trước mắt của chỉ số sẽ là tại đỉnh cũ quanh 1920 điểm, trong khi vùng hỗ trợ ngắn hạn sẽ nằm quanh vùng 1.850 - 1.860 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc tại vùng biên trên của dải Bollinger Bands. Đồng thời, chỉ báo RSI điều chỉnh giảm từ vùng quá mua xuống cho thấy thị trường đang kiểm định lại cung cầu quanh mốc điểm 1.880 trước khi cho những tín hiệu mới.

VN-Index kết phiên ở trên mốc 1.880 cho thấy nỗ lực duy trì chỉ số ở vùng cao của thị trường tiếp tục được củng cố, mặc dù đà đi lên đã có sự giảm tốc nhất định. Ngoài một số cổ phiếu điều chỉnh giảm nhẹ sau khi đã ghi nhận mức tăng đột biến so với chỉ số chung trong giai đoạn vừa qua thì phần lớn thị trường chung vẫn đang trong diễn biến đi lên hoặc đi ngang. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; đồng thời nên

chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

VIC giữ sắc xanh cho VN-Index, cổ phiếu tầm trung bùng nổ, dầu khí là tâm điểm

15:47, 27/02/2026

VIC giữ sắc xanh cho VN-Index, cổ phiếu tầm trung bùng nổ, dầu khí là tâm điểm

Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vừa và nhỏ

12:02, 27/02/2026

Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vừa và nhỏ

VN-Index có khả năng hướng đến đỉnh cũ 1.900 – 1.920 điểm

23:05, 26/02/2026

Từ khóa:

chứng khoán mốc 1900 Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang đặt ra rủi ro Tehran trả đũa bằng cách chặn eo biển Hormuz - một đoạn huyết mạch của hoạt động vận tải biển toàn cầu...

Xu thế dòng tiền: Đột phá thành công 1900 điểm, phía trước sẽ là bầu trời?

Xu thế dòng tiền: Đột phá thành công 1900 điểm, phía trước sẽ là bầu trời?

Thị trường có tuần khai xuân Bính Ngọ khá tích cực khi VN-Index tăng 3,1%, nối dài chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp với biên độ 7,1% va chạm vào vùng đỉnh lịch sử 1900 điểm. Tuy nhiên áp lực chốt lời đã xuất hiện cuối tuần qua, xác nhận vùng cản quan trọng vẫn không dễ dàng đột phá.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-28/2/2026: Mỹ áp thuế quan mới, đàm phán hạt nhân “dậm chân tại chỗ”

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-28/2/2026: Mỹ áp thuế quan mới, đàm phán hạt nhân “dậm chân tại chỗ”

Trên thị trường tài chính toàn cầu, tâm lý phòng ngừa rủi ro tăng cao, thể hiện qua đà tăng của giá kim loại quý và xu thế bán mạnh cổ phiếu Mỹ...

Chứng khoán Mỹ lao dốc sau báo cáo lạm phát, giá dầu nhảy hơn 2% vì mối lo Iran

Chứng khoán Mỹ lao dốc sau báo cáo lạm phát, giá dầu nhảy hơn 2% vì mối lo Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/2), khi số liệu lạm phát nóng hơn dự báo nối dài danh sách những mối lo của nhà đầu tư ở Phố Wall trong tháng này...

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố công văn số 1474/UBCK-GSĐC về việc rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác trước rủi ro từ xung đột Trung Đông

Đầu tư

2

Đột phá có thể tạo ra con chip hoàn hảo, khép lại định luật Moore

Kinh tế số

3

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

Thế giới

4

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Thế giới

5

Xu thế dòng tiền: Đột phá thành công 1900 điểm, phía trước sẽ là bầu trời?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy