Xu thế dòng tiền: Đột phá thành công 1900 điểm, phía trước sẽ là bầu trời?
Nguyễn Hoàng
01/03/2026, 10:22
Thị trường có tuần khai xuân Bính Ngọ khá tích cực khi VN-Index tăng 3,1%, nối dài chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp với biên độ 7,1% va chạm vào vùng đỉnh lịch sử 1900 điểm. Tuy nhiên áp lực chốt lời đã xuất hiện cuối tuần qua, xác nhận vùng cản quan trọng vẫn không dễ dàng đột phá.
Theo các chuyên gia, hoạt động chốt lời là bình thường khi
nhịp tăng ngắn hạn đã khá tốt, nhiều cổ phiếu thậm chí tăng nóng. Mặc dù các
chuyên gia không quan sát VN-Index để giao dịch nhưng cũng khuyến cáo thực hiện
chiến lược chốt lời từng phần linh hoạt, nhất là với các cổ phiếu tăng giá
nhanh.
Các chuyên gia cũng đã giá đây chỉ là nhịp “thay máu” bình
thường ngắn hạn, mang tính tích lũy thay vì là tín hiệu đảo chiều tiêu cực. Nhà
đầu tư không cần phải bán toàn bộ danh mục mà chỉ nên tái cơ cấu lại, thậm chí
vẫn có thể mua thêm các cổ phiếu có tích lũy tốt.
Về cơ hội cho thị trường bùng nổ vượt vùng đỉnh lịch sử 1900
điểm, các chuyên gia kỳ vọng trong tháng 3, khi có thêm các thông tin hỗ trợ tốt
hơn, bao gồm kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1/2026 và đợt đánh giá giữa kỳ của
FTSE.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
VN-Index có tuần khai xuân tăng khá tích cực, tiến vào vùng
đỉnh lịch sử quanh 1900 điểm và chững đà trong 2 phiên cuối tuần. Anh chị đánh
giá áp lực chốt lời quanh vùng đỉnh cũ như thế nào?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Việc VN-Index chững đà tại vùng 1900 điểm sau tuần khai xuân
là diễn biến tâm lý hoàn toàn dễ hiểu. Đây không chỉ là ngưỡng kháng cự kỹ thuật
thuần túy mà còn là tâm lý cực mạnh khi thị trường tiệm cận đỉnh lịch sử. Áp lực
chốt lời xuất hiện chủ yếu từ nhóm nhà đầu tư đã có lợi nhuận tốt trong giai đoạn
sát Tết và những vị thế kẹp hàng cũ tại vùng đỉnh này. Tuy nhiên, điểm tích cực
là dòng tiền hấp thụ vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy đây là một nhịp “thay máu”
cần thiết để tạo nền giá mới vững chắc hơn. Tôi đánh giá áp lực này mang tính
chất tích lũy để bứt phá thay vì là tín hiệu đảo chiều tiêu cực, trong bối cảnh
vĩ mô đầu năm 2026 đang ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Theo quan sát của tôi, diễn biến chững lại quanh vùng 1900
điểm phản ánh khá rõ sự mất cân bằng cung – cầu tại khu vực đỉnh cũ. Thanh khoản
trong các phiên cuối tuần không cải thiện tương xứng, trong khi độ rộng thị trường
thu hẹp cho thấy áp lực bán gia tăng nhưng lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ.
Ở giai đoạn đầu của nhịp tăng sau Tết, các nhóm ngành có sự
đồng thuận tương đối tốt, giúp chỉ số tiến nhanh lên vùng đỉnh. Tuy nhiên, càng
tiến sát mốc 1900 điểm, thị trường bắt đầu phân hóa mạnh và dòng tiền chỉ tập
trung cục bộ, điển hình như ở nhóm Dầu khí, thay vì lan tỏa rộng. Điều này cho
thấy lực cung tại vùng đỉnh vẫn còn lớn và tâm lý chốt lời chiếm ưu thế khi thiếu
sự đồng thuận từ các nhóm dẫn dắt khác.
Tôi cho rằng để vượt qua vùng đỉnh lịch sử một cách thuyết
phục, thị trường cần một động lực đủ mạnh — có thể là sự trở lại của dòng tiền
vào nhóm trụ lớn hoặc sự hình thành một nhóm ngành dẫn dắt mới có tính lan tỏa
tốt hơn.
Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng
khoán Rồng Việt
VN-Index tăng mạnh đầu tuần, tiến vào vùng đỉnh lịch sử 1900
điểm, sau đó giảm tốc và chững lại ở 2 phiên cuối tuần. Điều này chứng tỏ tâm
lý thị trường là tích cực, nhưng gặp áp lực kỹ thuật mạnh tại vùng đỉnh cũ. Do đó
đối với các cổ phiếu tăng nhanh, khi gặp lực cản tại vùng này, nhà đầu tư có thể
cân nhắc chốt lời. Còn đối với chiều mua, nhà đầu tư có thể canh các cổ phiếu
có nền tảng cơ bản tốt, và chờ đợi nhịp điều chỉnh hoặc quanh vùng tích lũy nền
tốt để vào lệnh.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Mặc dù đợt kiểm định lại vùng 1900 điểm này có yếu tố kéo trụ
khá rõ nhưng mức tăng ngắn hạn ở cổ phiếu nhìn chung cũng khá tốt. Thống kê khoảng
20% số cổ phiếu trong hai tuần gần nhất đạt biên độ tăng tương đương hoặc mạnh
hơn chỉ số (trên 7%). Anh chị đánh giá cơ hội vượt vùng kháng cự này trong
tháng 3 như thế nào? Yếu tố hỗ trợ nào có thể giúp thị trường đột phá một cách
thực chất?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Theo tôi, việc khoảng 20% số cổ phiếu có hiệu suất tốt trong
hai tuần gần đây cho thấy dòng tiền không hoàn toàn thụ động mà vẫn có sự chọn
lọc và tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh kiểm định vùng đỉnh
1900 điểm, con số này chưa đủ để tạo nên sự bứt phá mang tính lan tỏa. Độ rộng
chưa thực sự cải thiện bền vững và xu hướng vẫn thiếu đồng thuận tại nhóm vốn
hóa lớn. Cơ hội vượt kháng cự trong tháng 3 là có, nhưng điều kiện cần là dòng
tiền phải quay trở lại nhóm trụ cột một cách rõ ràng, thay vì chỉ tập trung ở
các nhịp kéo kỹ thuật cục bộ.
Yếu tố hỗ trợ có thể đến từ các khía cạnh: (1) cải thiện
thanh khoản cho thấy sự nhập cuộc thực chất của dòng tiền; (2) thông tin vĩ mô
tích cực như ổn định lãi suất, tỷ giá hoặc chính sách hỗ trợ tăng trưởng; (3) kỳ
vọng kết quả kinh doanh quý 1/2026 đủ tốt để củng cố định giá, đặc biệt khi thuế
đối ứng từ chính quyền Trump được đánh giá lại; và (4) việc tiến gần đến kỳ “review”
nâng hạng của FTSE trong tháng 3 đóng vai trò hỗ trợ tâm lý, thu hút dòng tiền
đón đầu.
Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng
khoán Rồng Việt
Theo tôi VN-Index có cơ hội vượt 1900 trong tháng 3 nhưng cần
thêm xác nhận về thanh khoản và độ rộng thị trường.
Các yếu tố hỗ trợ có thể giúp thị trường đột phá một cách thực
chất, nếu có sự đồng thuận cộng hưởng: dòng tiền mới đi vào thị trường (margin
gia tăng, dòng tiền nhà đầu tư mới tham gia thị trường, quỹ quay lại mua ròng…;
dòng vốn ngoại quay lại mua ròng ổn định; sự ủng hộ của vĩ mô (hạ lãi suất, kết
quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực,…) , … thì tâm lý thị trường tích cực hơn,
cơ hội vượt vùng cản sẽ cao hơn.
Việc 20% cổ phiếu tăng trên 7% cho thấy dòng tiền đã lan tỏa,
song vẫn chưa đủ mạnh để tạo đột phá bền vững. Để vượt kháng cự thực chất, cần
sự đồng thuận của nhóm dẫn dắt (ngân hàng, chứng khoán, bất động sản) cùng
thanh khoản cải thiện rõ rệt. Tôi cho rằng kịch bản tích cực là tích lũy ngắn hạn
rồi bứt phá vào nửa cuối tháng 3.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Tôi đánh giá cơ hội vượt mốc 1900 điểm trong tháng 3 là khoảng
65-70%. Mặc dù yếu tố kéo trụ đang hiện hữu, nhưng sự lan tỏa ở 20% nhóm cổ phiếu
dẫn dắt cho thấy nội lực thị trường đã cải thiện đáng kể. Để thực sự đột phá một
cách thực chất, thị trường cần sự đồng thuận của nhóm Ngân hàng và sự trở lại của
dòng vốn nội sau kỳ nghỉ dài.
Yếu tố hỗ trợ then chốt sẽ đến từ các thông tin rà soát
nâng hạng của FTSE vào giữa tháng 3. Nếu thuận lợi, VN-Index sẽ có đủ động lực
để thoát khỏi vùng đỉnh 1900 điểm và hướng tới các cột mốc xa hơn như 2000-2100
điểm.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Giao dịch của khối ngoại tuần trước Tết khá tích cực với mức
mua ròng toàn thị trường hơn 3.100 tỷ, nhưng tuần sau Tết lại bán ròng với quy
mô còn lớn hơn. Tuần này cũng xuất hiện một số giao dịch bán ròng đột biến của
khối ngoại tập trung vào FPT, VNM. Đây là các giao dịch ngắn hạn hay tái cơ cấu
danh mục? Nếu kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3 tới có kết quả tích cực, dòng vốn ngoại
có thay đổi sớm hay phải chờ đến sau khi có quyết định nâng hạng chính thức vào
tháng 10?
Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng
khoán Rồng Việt
Việc bán ròng ở FPT nhiều khả năng là tái cơ cấu tỷ trọng và
giảm “exposure” công nghệ trong bối cảnh toàn cầu còn thận trọng. Giao dịch tập
trung ở vài blue-chips lớn như Vinamilk cho thấy tính chất kỹ thuật hơn là rút
vốn chiến lược khỏi Việt Nam.
Theo tôi nếu kỳ đánh giá tháng 3 tích cực, dòng vốn chủ động
có thể quay lại sớm. Tuy nhiên, dòng tiền thụ động quy mô lớn thường chỉ vào mạnh
khi có quyết định nâng hạng chính thức (tháng 10).
Chúng ta có thể phân làm 2 giai đoạn: Giai đoạn kỳ vọng
(pre-upgrade). Nếu kết quả giữa kỳ tích cực → dòng vốn chủ động (active funds)
có thể quay lại sớm để đón đầu. ETF theo chỉ số nâng hạng thường vào trước 1–3
tháng để chuẩn bị tái cơ cấu.
Giai đoạn chính thức (tháng 10): Dòng tiền thụ động quy mô lớn
(passive funds) thường chỉ giải ngân mạnh khi quyết định nâng hạng được xác nhận.
Tác động thực sự về quy mô vốn thường đến sau thông báo chính thức.
Tóm lại, hiện tượng bán ròng hiện tại nghiêng về cơ cấu ngắn
hạn và chốt lời kỹ thuật, chưa phải tín hiệu đảo chiều xu hướng vốn ngoại dài hạn.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Hoạt động bán ròng đột biến tại FPT hay VNM tuần qua mang đậm
tính chất tái cơ cấu danh mục định kỳ của các quỹ và nghiệp vụ hiện thực hóa lợi
nhuận ngắn hạn hơn là tháo chạy khỏi thị trường. Thực tế, dòng vốn ngoại thường
có xu hướng vận động trước các quyết định chính thức khoảng 3-6 tháng. Do đó, nếu
kết quả đánh giá tháng 3 tích cực, chúng ta sẽ thấy sự xoay trục của dòng vốn
ngoại từ bán ròng sang mua gom mạnh mẽ ngay trong quý 2, thay vì chờ đến tháng
10. Các cổ phiếu đầu ngành có quản trị tốt và tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn dư địa
sẽ là đích đến trọng điểm của dòng vốn này để đón đầu làn sóng nâng hạng chính
thức.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Theo tôi, diễn biến mua ròng mạnh trước Tết và đảo chiều bán
ròng ngay sau đó phản ánh yếu tố cơ cấu ngắn hạn và cân đối danh mục, hơn là một
sự thay đổi chiến lược dài hạn của dòng vốn ngoại. Các giao dịch bán ròng đột
biến tập trung vào FPT và Vinamilk phần nào mang tính kỹ thuật, có thể liên
quan đến hoạt động tái cơ cấu, chốt lời hoặc phân bổ lại tỷ trọng.
Về câu chuyện nâng hạng, kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3 của
FTSE Russell nếu có tín hiệu tích cực sẽ có tác động trước hết về mặt tâm lý và
kỳ vọng, qua đó có thể kích hoạt dòng tiền đón đầu. Tuy nhiên, dòng vốn quy mô
lớn và mang tính hệ thống thường chỉ giải ngân mạnh khi có quyết định nâng hạng
chính thức và lộ trình thực thi rõ ràng. Tôi cho rằng trong ngắn hạn có thể xuất
hiện các nhịp vào – ra mang tính kỹ thuật, còn xu hướng vốn ngoại bền vững sẽ
phụ thuộc nhiều hơn vào mốc quyết định chính thức và mức độ cải thiện thực chất
của thị trường.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Diễn biến điều chỉnh trên diện rộng ở cổ phiếu trong 2 phiên
cuối tuần cho thấy nhà đầu tư có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn.
Theo anh chị nhà đầu tư có nên chốt lời và chờ VN-Index vượt 1900 điểm rồi mua
lại? Hành động của anh chị như thế nào, tỷ trọng cổ phiếu còn lại là bao nhiêu?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Trong giai đoạn thị trường tiệm cận đỉnh lịch sử với sự phân
hóa mạnh, việc chốt lời từng phần để bảo vệ thành quả là hành động quản trị rủi
ro sáng suốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên bán hết mà nên duy trì một tỷ trọng
cổ phiếu chiến lược để tránh mất vị thế khi thị trường bứt phá đột ngột.
Cá nhân tôi đã chủ động hạ tỷ trọng margin và hiện đang nắm
giữ khoảng 65-70% cổ phiếu, tập trung vào nhóm, Bán lẻ và Bất động sản khu công
nghiệp. Tôi ưu tiên quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng 1880-1900 điểm, nếu
thanh khoản bùng nổ vượt ngưỡng này, tôi sẽ sẵn sàng gia tăng lại tỷ trọng lên
mức tối đa để đón đầu sóng tăng trưởng mới.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Theo tôi ghi nhận, hai phiên điều chỉnh cuối tuần cho thấy bức
tranh phân hóa đang quay trở lại rõ nét hơn. Cấu trúc thị trường có dấu hiệu
suy yếu khi độ rộng thu hẹp và áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành, tuy
nhiên chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận đảo chiều. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân
nhắc chốt lời một phần ở các vị thế đã đạt kỳ vọng, thay vì bán toàn bộ. Việc
chờ VN-Index vượt hẳn 1900 điểm rồi mới mua không phải lựa chọn tối ưu, bởi
dòng tiền đang phân hóa và việc hành động theo chỉ số không phản ánh chính xác.
Cách tiếp cận phù hợp hơn là quản trị theo từng cổ phiếu: những
mã đã tăng nóng, mất nền giá hoặc suy yếu về dòng tiền có thể hạ bớt tỷ trọng,
trong khi các cổ phiếu vẫn giữ được xu hướng, kiểm định tốt tại hỗ trợ có thể
tiếp tục nắm giữ hoặc tăng thêm tỷ trọng nếu tín hiệu đủ xác nhận.
Với cá nhân tôi, tỷ trọng hiện duy trì ở mức trung bình. Tôi
ưu tiên giữ vị thế ở các cổ phiếu còn cấu trúc giá tốt. Giai đoạn này nên thiên
về linh hoạt và kiểm soát rủi ro hơn là hành động cứng nhắc theo một kịch bản.
Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng
khoán Rồng Việt
Tôi không ủng hộ chiến lược “bán hết – chờ breakout rồi mua
lại” vì vùng 1900 là kháng cự mạnh, nhưng thị trường thường rung lắc – tích lũy
– vượt dần, không phải lúc nào cũng cho điểm mua lại đẹp. Nếu chờ vượt hẳn mới
mua, rủi ro là mua giá cao hơn 3–5% trong khi cổ phiếu tốt có thể đã chạy trước
chỉ số.
Điều chỉnh 2 phiên cuối tuần mang tính hiện thực hóa lợi nhuận
ngắn hạn, chưa có dấu hiệu phân phối diện rộng kéo dài. Điều này nghĩa là chưa
đủ cơ sở để chuyển sang trạng thái phòng thủ hoàn toàn.
Chiến lược hiện tại theo tôi là chốt lời từng phần ở cổ phiếu
đã đạt mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn (đặc biệt nhóm tăng nóng >10–15%); Giữ lại
cổ phiếu có nền tích lũy tốt, dòng tiền còn duy trì; Không mua đuổi sát 1900,
nhưng cũng không bán tháo khi chưa có tín hiệu gãy xu hướng.
Tóm lại, tôi không khuyến nghị bán hết và chờ vượt 1900 mới
mua lại, mà ưu tiên chốt lời từng phần các cổ phiếu tăng nóng và giữ tỷ trọng cổ
phiếu ở mức 70%. Nếu thị trường tích lũy tốt và thanh khoản cải thiện, khả năng
bứt phá vẫn được duy trì trong tháng 3.
