Masan tích cực triển khai nhiều chiến lược mang lại lợi ích cho người tiêu dùng trong năm 2023

WINCOMMERCE TRIỂN KHAI CÁC CHIẾN LƯỢC VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Được biết đến nhiều năm nay với chất lượng “Tươi Ngon Thượng Hạng!”, năm 2023, WinCommerce (thành viên của Masan Group), đã triển khai hàng loạt hoạt động nâng cấp, đổi mới cửa hàng trên phạm vi toàn quốc để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo đó, tại mỗi điểm bán, WinCommerce áp dụng các mô hình khác nhau, phù hợp với nhu cầu đa dạng tại từng địa phương. Đơn vị này liên tục triển khai mở mới hoặc nâng cấp các điểm bán hiện có sang các mô hình gồm siêu thị cao cấp (diện tích sàn trung bình 500-800m2), thành thị (diện tích sàn trung bình 1000-2000m2), cửa hàng đa tiện ích WIN ở thành thị, cửa hàng WinMart+ thành thị và vùng ven tỉnh thành (diện tích sàn trung bình 100-120m2).

Hiện số lượng siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WIN trên cả nước đã được nâng lên con số trên 3.600, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với hơn 32 triệu lượt khách hàng mỗi tháng. Riêng trong tháng 12 này, WinCommerce đã tăng tốc mở mới và nâng cấp 120 siêu thị và cửa hàng (trong đó, nâng cấp 102, mở mới 18), đi cùng với các hoạt động khuyến mại, kích cầu tiêu dùng hấp dẫn.

Một động thái khác trong nỗ lực đồng hành cùng người tiêu dùng của Masan Group là chiến lược “giá tốt”, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Cụ thể, WinCommerce đã đưa công ty logistics nội bộ Supra có ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào vận hành, giúp cắt giảm 13% chi phí, góp phần giảm giá hàng hóa. Ngoài ra, hệ thống bán lẻ này còn thực hiện các chương trình khuyến mại định kỳ 2 lần mỗi tháng; kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp uy tín; phát triển các nhãn hàng riêng… nhằm bình ổn giá cả cho khách hàng.

Những nỗ lực trên đã được ghi nhận tại Lễ trao giải Asia Fruit Awards 2023 vừa qua, WinCommerce vinh dự đạt hạng mục giải “Nhà bán lẻ của năm”.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM.

KHÁCH HÀNG VIỆT "TIN DÙNG"

Một thành viên khác trong hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ giúp Masan Group “ghi điểm” trong mắt người tiêu dùng là Masan MEATlife. Đây cũng là đơn vị tiên phong trong việc mang thịt mát công nghệ châu Âu đến với các khách hàng Việt Nam, với ưu điểm về chất lượng tươi ngon, an toàn thực phẩm và thời gian bảo quản có thể lên đến 9 ngày.

Kể từ khi ra mắt đến nay, MEATDeli (Thương hiệu chủ lực của Masan MEATlife) đã 4 năm liên tiếp lọt Top 10 thương hiệu – dịch vụ Tin và Dùng của VnEconomy, giải thưởng thường niên có uy tín do người tiêu dùng cả nước bình chọn.

Gần đây nhất, tại Lễ Công bố và Vinh danh ngày 21/12 vừa qua với chủ đề là “Thiết yếu, thiết thực, tiên phong đột phá”, MEATDeli lại một lần nữa được vinh danh sản phẩm Top 10 Tin Dùng Việt Nam 2023 nhóm ngành Nông sản, Thực phẩm, Đồ uống; khẳng định vị trí được yêu mến trong lòng người tiêu dùng Việt.

Hạt nêm CHIN-SU với sự kết hợp hoàn hảo từ nấm shiitake tảo bẹ kombu bán song hành tại thị trường trong nước và Nhật Bản.

Tiếp nối hoạt động san sẻ cùng người tiêu dùng là chương trình hội viên WIN. Cụ thể, trong cả năm 2023, khi đăng ký tham gia chương trình Hội viên WIN của hệ thống WinCommerce, người tiêu dùng sẽ được tiết kiệm 20% khi mua thịt mát MEATDeli và rau sạch WinEco. Được biết, số lượng Hội viên WIN trên toàn quốc hiện đã đạt con số 7 triệu vào tháng 10 năm nay và sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc tăng trưởng mới.

Với những sáng kiến và chiến lược hiệu quả vì lợi ích người tiêu dùng, Masan Group còn góp phần giữ vững thị phần của doanh nghiệp nội trong thị trường bán lẻ đầy cạnh tranh.

Theo báo cáo mới đây của Tổng Cục thống kê, sức mua trên thị trường đã có sự phục hồi tốt so với năm 2022, hoạt động thương mại dịch vụ sôi động và duy trì mức tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 4/2023 tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6% so với năm 2022. Đây là tiền đề tốt để Masan Group bứt phá, tăng tốc từ nay đến Tết Nguyên và cả năm 2024 trên hành trình phụng sự người tiêu dùng.