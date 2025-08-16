Huế cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp số

Thời gian qua, thành phố Huế đã triển khai các giải pháp rút ngắn thủ tục hành chính, hỗ trợ tài chính, tư vấn và đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chiều 14/8, thành phố Huế tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển bền vững.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Huế đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ liên ngành đã được thành lập kịp thời; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình hành động, kế hoạch chuyển đổi số năm 2025.

100% đơn vị, ban, sở, ngành cấp thành phố đã có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo tiến độ. Công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng, đa dạng hình thức.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết trong giai đoạn 2020–2025, UBND thành phố đã phê duyệt 72 nhiệm vụ khoa học – công nghệ trên 349 đề xuất; nghiệm thu 54 nhiệm vụ, trong đó 29 nhiệm vụ đã được đưa vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống.

Thành phố cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học – công nghệ hoặc doanh nghiệp số. Giai đoạn 2020–2025, thông qua các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, đã thành lập 130 doanh nghiệp số. Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và tạo lập tài sản trí tuệ được chú trọng với 4 chỉ dẫn địa lý, 10 nhãn hiệu chứng nhận và hơn 80 nhãn hiệu tập thể đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Chỉ số chuyển đổi số của thành phố Huế luôn nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu. Dịch vụ công trực tuyến thông qua mô hình chính quyền hai cấp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tỷ lệ người dân có danh tính số hoặc tài khoản định danh điện tử đạt 88,36%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch ngân hàng đạt 80,63%.

Triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố Huế đã ban hành kế hoạch cụ thể, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng chuyển đổi số để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thực hiện trực tuyến, thông suốt, minh bạch. Thành phố đang khẩn trương hoàn thành dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, ươm tạo và chuyển giao công nghệ.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn ĐQQH thành phố Lê Trường Lưu đã chủ trì Hội nghị

Theo Sở Tài chính, đến nay đã vận động hơn 50 hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Trên 2.000 hộ kinh doanh được hướng dẫn trực tiếp các quy định mới về thuế, phí; doanh nghiệp thành lập mới được hỗ trợ miễn phí 1 năm chữ ký số công cộng, hóa đơn điện tử và chi phí thuê kế toán trong 2 năm đầu. Các khóa đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp cũng được tổ chức thường xuyên.

Các đại biểu dự hội nghị thống nhất cần rà soát điểm nghẽn phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư lớn, ưu tiên phát triển nghiên cứu khoa học gắn với mô hình “ba nhà”: Nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp. Hoạt động nghiên cứu cần bám sát thực tiễn, phục vụ giải quyết vấn đề cụ thể của địa phương.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Nghị quyết 57 là “chìa khóa” hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Huế thành trung tâm lớn về khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo chất lượng cao; Nghị quyết 68 tạo nền tảng chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân làm chủ công nghệ.

Bí thư đề nghị các ngành thực hiện nhất quán chỉ đạo của Trung ương, đồng thời sáng tạo trong cách làm, xây dựng đề án cụ thể cho từng lĩnh vực. Sở Tài chính được giao soạn thảo Đề án kinh tế tư nhân, đánh giá rào cản, cơ chế chính sách, hạ tầng và đào tạo nhân lực. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường để bảo đảm Nghị quyết đi vào thực chất, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội thành phố.