Huế cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp số
Nguyễn Thuấn
16/08/2025, 13:30
Thời gian qua, thành phố Huế đã triển khai các giải pháp rút ngắn thủ tục hành chính, hỗ trợ tài chính, tư vấn và đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp.
Chiều 14/8, thành phố Huế tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển bền vững.
Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Huế đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ liên ngành đã được thành lập kịp thời; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình hành động, kế hoạch chuyển đổi số năm 2025.
100% đơn vị, ban, sở, ngành cấp thành phố đã có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo tiến độ. Công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng, đa dạng hình thức.
Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết trong giai đoạn 2020–2025, UBND thành phố đã phê duyệt 72 nhiệm vụ khoa học – công nghệ trên 349 đề xuất; nghiệm thu 54 nhiệm vụ, trong đó 29 nhiệm vụ đã được đưa vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống.
Thành phố cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học – công nghệ hoặc doanh nghiệp số. Giai đoạn 2020–2025, thông qua các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, đã thành lập 130 doanh nghiệp số. Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và tạo lập tài sản trí tuệ được chú trọng với 4 chỉ dẫn địa lý, 10 nhãn hiệu chứng nhận và hơn 80 nhãn hiệu tập thể đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Chỉ số chuyển đổi số của thành phố Huế luôn nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu. Dịch vụ công trực tuyến thông qua mô hình chính quyền hai cấp được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tỷ lệ người dân có danh tính số hoặc tài khoản định danh điện tử đạt 88,36%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch ngân hàng đạt 80,63%.
Triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố Huế đã ban hành kế hoạch cụ thể, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng chuyển đổi số để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật.
100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thực hiện trực tuyến, thông suốt, minh bạch. Thành phố đang khẩn trương hoàn thành dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, ươm tạo và chuyển giao công nghệ.
Theo Sở Tài chính, đến nay đã vận động hơn 50 hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Trên 2.000 hộ kinh doanh được hướng dẫn trực tiếp các quy định mới về thuế, phí; doanh nghiệp thành lập mới được hỗ trợ miễn phí 1 năm chữ ký số công cộng, hóa đơn điện tử và chi phí thuê kế toán trong 2 năm đầu. Các khóa đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp cũng được tổ chức thường xuyên.
Các đại biểu dự hội nghị thống nhất cần rà soát điểm nghẽn phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư lớn, ưu tiên phát triển nghiên cứu khoa học gắn với mô hình “ba nhà”: Nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp. Hoạt động nghiên cứu cần bám sát thực tiễn, phục vụ giải quyết vấn đề cụ thể của địa phương.
Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Nghị quyết 57 là “chìa khóa” hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Huế thành trung tâm lớn về khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo chất lượng cao; Nghị quyết 68 tạo nền tảng chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân làm chủ công nghệ.
Bí thư đề nghị các ngành thực hiện nhất quán chỉ đạo của Trung ương, đồng thời sáng tạo trong cách làm, xây dựng đề án cụ thể cho từng lĩnh vực. Sở Tài chính được giao soạn thảo Đề án kinh tế tư nhân, đánh giá rào cản, cơ chế chính sách, hạ tầng và đào tạo nhân lực. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường để bảo đảm Nghị quyết đi vào thực chất, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội thành phố.
Việt Nam vừa bước sang trang mới với lĩnh vực tài sản số. Từ chỗ từng “lửng lơ” trong khoảng xám pháp lý, nay tài sản số không chỉ được công nhận, mà còn được đưa vào nhóm công nghệ chiến lược – một động thái mà ông Bình Trần, Quản lý đối tác tại AVV Ventures, ví như “tín hiệu đèn xanh” mà các nhà sáng lập và nhà đầu tư chờ đợi bấy lâu từ Việt Nam…
Cựu lãnh đạo OpenAI làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh
Bà Jade Leung, từng giữ vị trí lãnh đạo về quản trị tại OpenAI, vừa được bổ nhiệm làm cố vấn AI cho Thủ tướng Anh Keir Starmer, thay thế ông Matt Clifford đã rời vai trò này cách đây không lâu…
Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi
Chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập theo hợp đồng lao động. Họ cũng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại trong thời gian làm chuyên gia, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…
InnoEx 2025: Diễn đàn và Triển lãm về đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á
Với chủ đề “Innovation for Profit - Biến dữ liệu, AI và insight khách hàng thành lợi nhuận thực tế”, InnoEx 2025 không chỉ là một diễn đàn chia sẻ, mà là một nền tảng hành động để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà đầu tư cùng thực thi, tìm kiếm cơ hội bứt phá.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: