Mastercard: Tiên phong trong kỷ nguyên mới của bảo mật thanh toán số

ĐẢM BẢO AN NINH MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Khi ngày càng nhiều hoạt động thanh toán và doanh nghiệp chuyển sang lĩnh vực kỹ thuật số, việc bảo vệ mọi sản phẩm hoặc giải pháp kỹ thuật số trở nên vô cùng quan trọng. Ngành ngân hàng và tài chính là “xương sống” của nền kinh tế, khiến việc bảo mật dữ liệu của khách hàng và ngân hàng trở nên thiết yếu đối với tất cả các đơn vị trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, tội phạm mạng không ngừng thích ứng và khai thác các đổi mới kỹ thuật số để xâm nhập hệ thống, bất chấp các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt hơn. Mastercard đã nỗ lực giải quyết các mối đe dọa này bằng chiến lược bảo mật nhiều lớp, kiểm tra kỹ lưỡng các giao dịch để phát hiện các thói quen, sở thích và địa điểm bất thường, hỗ trợ xác định, phát hiện và ngăn chặn tội phạm mạng.

Cụ thể, Mastercard đã tận dụng công nghệ tiên tiến như NuDetect, sử dụng kết hợp phân tích hành vi và sinh trắc học thụ động để phân biệt chính xác giữa người dùng thật và kẻ lừa đảo tiềm ẩn. Công nghệ này hoạt động với độ chính xác đáng kể lên tới hơn 99%, tăng cường bảo mật mà không làm người dùng phải mất thời gian thực hiện thêm các bước xác thực.

AI cũng đã được áp dụng và trở thành một bước tiến trong việc phát hiện gian lận của Mastercard. Bằng cách tận dụng AI tạo sinh (generative AI), Mastercard đã tăng gấp đôi tốc độ xác định thẻ bị xâm phạm và tăng cường bảo mật. Giải pháp này giúp giảm 200% số lần báo động sai trong phát hiện gian lận và tăng tốc 300% việc xác định các đơn vị chấp nhận thẻ có nguy cơ, góp phần quan trọng trong việc chống gian lận và tội phạm mạng tinh vi.

MASTERCARD: ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY CHO THANH TOÁN SỐ AN TOÀN

Với tổng đầu tư hơn 7 tỷ USD vào an ninh mạng trong năm năm qua, ra mắt hơn 20 công ty khởi nghiệp về an ninh mạng và hỗ trợ hơn 140 tỷ giao dịch mỗi năm, Mastercard đã thể hiện cam kết của một đối tác công nghệ trong bảo mật thanh toán số. Riêng tại Việt Nam, gần đây nhất, Mastercard đã tham gia sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2024 với mong muốn góp phần vào mục tiêu hướng đến một nền kinh tế không tiền mặt của chính phủ Việt Nam, cũng như nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về bảo mật trong thanh toán số tại Việt Nam.

Trong hội thảo “Nâng cao an toàn và bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt”, bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh và bảo mật đối với toàn ngành, cả ở Việt Nam và trên toàn cầu, cũng như khẳng định rằng Mastercard luôn dành nhiều nguồn lực cho những sang kiến đảm bảo an toàn giao dịch và hợp tác với các bên liên quan để triển khai các công nghệ bảo mật phù hợp.

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia chia sẻ tại sự kiện.

Bên cạnh đó, Mastercard cũng mang đến những giải pháp thiết thực cho chủ thẻ. Đối với thẻ vật lý, Mastercard khuyên chủ thẻ nên bảo vệ thông tin thẻ của mình và không chia sẻ số thẻ của mình. Họ hợp tác với các đối tác để cho ra mắt “thẻ không số” (thẻ được thiết kế không có số thẻ) bảo vệ thông tin người dùng và cho phép chủ thẻ chủ động kiểm soát trạng thái thẻ của mình. Với thẻ kỹ thuật số, Mastercard mã hóa số thẻ, chỉ chia sẻ mã thông báo giữa người dùng và nhà cung cấp dịch vụ. Phương thức mã hóa này đảm bảo việc bảo vệ thông tin thẻ.

Cam kết về sự tin cậy của Mastercard được phản ánh trong cách tiếp cận xử lý dữ liệu của họ, tập trung vào quyền riêng tư cá nhân và tuân thủ bốn nguyên tắc chính: quyền sở hữu của khách hàng, kiểm soát, lợi ích và bảo vệ thông tin cá nhân. Là đối tác đáng tin cậy về an toàn và bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt, Mastercard luôn tận tâm chia sẻ kiến thức toàn cầu, chuyên môn công nghệ và nguồn lực để hỗ trợ khách hàng và đối tác tại Việt Nam, góp phần vào một tương lai nơi thanh toán số không chỉ thuận tiện mà còn an toàn và đáng tin cậy.

Hưởng ứng chương trình Tháng khuyến mại tập trung - Shopping season trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội, Công ty công nghệ thanh toán toàn cầu Mastercard phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) khởi động chương trình khuyến mãi toàn quốc “Chạm tinh tế - Sống phong cách” dành cho chủ thẻ NAPAS và Mastercard đến cuối năm 2024.

Chương trình có tổng ngân sách lên đến 15 tỷ đồng, với sự tham gia của gần 40 đối tác lớn trong nhiều lĩnh vực, thông qua hệ thống hơn 6.000 điểm bán hàng thuộc mạng lưới chấp nhận thanh toán của Payoo trên toàn quốc.

Cụ thể:

Giảm ngay 20.000đ khi thanh toán đơn hàng từ 40.000đ khi khách hàng mua sắm tại chuỗi cửa hàng tiện lợi B's Mart.

Tại chuỗi trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông, Long Biên, Hải Phòng, Bình Tân, Tân Phú và Bình Dương, giảm ngay 15% tối đa 100.000đ cho mỗi đơn hàng trong dịp tựu trường và chào đón Quốc khánh 2/9.

Thưởng thức Trà sữa Koi Thé, Trung Nguyên Legends và Trung Nguyên E-coffee, khách mua hàng được giảm ngay 20.000đ cho mỗi đơn hàng từ 40.000đ.

Tặng 15% giá trị đơn hàng, tối đa 200.000đ tại FPT Shop, Hoàng Hà Mobile.

Ưu đãi giảm 15% tối đa 100.000đ tại chuỗi cửa hàng mỹ phẩm thương hiệu Innisfree, các cửa hàng của Beauty Box và The Face Shop; giảm 15% tối đa 200.000đ với thương hiệu mỹ phẩm Laneige.

Mua vé xem phim tại cụm rạp Galaxy Cinema ưu đãi 15% tối đa 100.000đ.

* Thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi đang được áp dụng và các chương trình mới tại: https://payoo.vn/tin-tuc/