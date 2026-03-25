Masteri Grand Coast ra mắt The Sand - Không gian sống tự tại
Khánh Huyền
25/03/2026, 14:51
Masteri Grand Coast vừa chính thức giới thiệu phân khu The Sand tại Ocean Park 2, Ocean City. Với quy mô 4 tòa căn hộ cao tầng tọa lạc tại vị trí ôm trọn biển hồ Wonder Wave Park, phân khu khẳng định vị thế “Miền kết tinh tự tại dành riêng” – một không gian sống tinh lọc theo thời gian, dành riêng những chủ nhân trân quý phong cách sống tự do.
THE SAND - “MIỀN KẾT TINH TỰ TẠI DÀNH RIÊNG” NƠI TÂM ĐIỂM MASTERI GRAND COAST
Tiếp nối hành trình của Masteri Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, The Sand hiện diện như dải cát dài bất tận nơi chân trời phía Đông, mở ra không gian sống cân bằng giữa nhịp sống năng động của đại đô thị và khoảng riêng tĩnh tại, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do trọn vẹn.
Phân khu được thiết kế với 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao mạnh mẽ, ôm trọn chiều ngang rộng mở của biển hồ Wonder Wave Park. Vị thế độc bản nằm trực diện hồ tạo sóng lớn nhất Ocean City không chỉ mở ra tầm nhìn khoáng đạt với những sắc xanh bất tận của mặt nước, cỏ cây mà còn khơi mở nhịp sống quốc tế giữa thành phố biển hồ.
The Sand thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Masteri Collection của Masteri Grand Coast. Hơn 180 tiện ích trải dài được quy hoạch thành 4 công viên nội khu, đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận động, thư giãn và kết nối cộng đồng của cư dân. Bộ sưu tập tiện ích được bố trí hài hòa, đan cài giữa cảnh quan nước và mảng xanh thiên nhiên để mỗi bước chân qua là một nhịp tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Tại đây, trẻ nhỏ thỏa sức vun đắp trí sáng tạo và thể chất tại hệ thống khu vui chơi trẻ em ngoài trời đa chủ đề, công viên trượt ván, bể bơi trẻ em, sân chơi nước chủ đề Đại dương,... Người trẻ được tiếp thêm năng lượng căng tràn tại hồ bơi tiêu chuẩn Olympic dài 50m, bể bơi vô cực cùng tổ hợp thể thao đa năng bóng rổ, bóng bàn, Pickleball, hay lựa chọn khoảng lặng thư giãn giữa vườn dạo bốn mùa và hồ sen an nhiên.
Bên cạnh hệ tiện ích ngoài trời đa dạng, cư dân còn được tận hưởng chuỗi tiện ích trong nhà cao cấp như Business Lounge thông tầng độc đáo, thư viện, phòng gym và yoga hiện đại, khu sinh hoạt cộng đồng cùng không gian vui chơi trẻ em an toàn. Mỗi tòa nhà đều sở hữu hệ tiện ích riêng biệt, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng, tối ưu không gian mở với hệ kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên.
Nổi bật tại trái tim Masteri Grand Coast, tòa Z2 - phân khu The Sand là tâm điểm của miền sống tự tại dành riêng. Từ đây, mọi tiện ích đều hiện diện trong tầm tay, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn giữa không gian đa tầng sóng nước. Vị trí độc bản này giúp cư dân dễ dàng kết nối tới hệ sinh thái tiện ích phong phú, nơi nhịp sống năng động được cân bằng tinh tế với những khoảng lặng thư thái, an yên.
Đặc biệt, từ ban công căn hộ Z2, một tầm nhìn hiếm có mở ra với ba tầng mặt nước cùng hòa quyện: từ biển hồ tạo sóng lam ngọc trải dài tới chân trời, nối tiếp là hồ bơi Olympic 50m và hồ bơi vô cực xanh trong nội khu, tạo nên bức tranh sống động của thiên nhiên và kiến trúc. Sự giao hoà giữa sóng nước và khoảng trời rộng lớn không chỉ mang đến cảm giác khoáng đạt, mà còn tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho những chủ nhân tại tâm điểm dự án.
DẤU ẤN KẾT TINH HÀNH TRÌNH MASTERI COLLECTION TẠI OCEAN CITY
Là dấu ấn kết tinh hành trình Masteri Collection tại Ocean City, The Sand là nơi các giá trị được tinh tuyển và hoàn thiện, kế thừa trọn vẹn hệ giá trị từ Masteri Grand Coast cùng bộ sưu tập Masteri đa sắc diện.
Phân khu The Sand mang tới đa dạng loại hình căn hộ, từ Studio, căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ đến các căn hộ diện tích lớn, với quy mô từ khoảng 32 m2 đến hơn 130 m2. Không gian được thiết kế với đường nét nội thất tinh giản, kết hợp gam màu nâu ấm và ánh sáng tự nhiên, khắc họa một tổ ấm tinh tế dẫn lối cảm xúc tự tại lan tỏa trong từng khoảnh khắc thường nhật.
Đặc biệt, căn hộ tại phân khu The Sand được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp của dòng Masteri Collection với hệ vật liệu và thiết bị được tuyển chọn từ các thương hiệu quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ và chất lượng hoàn thiện.
Nối tiếp thành công trong hành trình tiên phong áp dụng chuẩn mực toàn cầu vào phát triển và quản lý bất động sản, dự án Masteri Grand Coast được quản lý và vận hành bởi Masterise Property Management. Sự chuyên nghiệp, tận tâm trong từng điểm chạm giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh và môi trường sống ổn định, để mỗi cư dân ung dung tận hưởng sự tự tại mỗi ngày.
Sự hiện diện của The Sand không chỉ hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của Masteri Grand Coast mà còn là dấu ấn kết tinh khép lại hành trình kiến tạo Masteri Collection tại Ocean City. Sở hữu vị trí trực diện biển hồ cùng hệ tiện ích quy mô và chuẩn vận hành quốc tế, The Sand là lựa chọn giàu tiềm năng cho cộng đồng cư dân tìm kiếm không gian sống hiện đại, cân bằng giữa trải nghiệm và giá trị lâu dài tại khu Đông Hà Nội.
