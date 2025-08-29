Thứ Sáu, 29/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Masterise Group ghi dấu ấn tại Triển lãm Thành tựu Quốc gia 2025

Tuấn Sơn

29/08/2025, 14:52

Tại Triển lãm “80 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội” vừa khai mạc sáng 28/8/2025, hệ sinh thái bất động sản quốc tế Masterise Group gây ấn tượng với không gian trưng bày hiện đại, lan tỏa hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế, nâng tầm cuộc sống người Việt và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội), Triển lãm “80 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội” đã chính thức khai mạc trong không khí trang trọng.

Với quy mô 230 gian hàng trong nhà và ngoài trời, sự kiện được ghi nhận là một trong 10 triển lãm lớn nhất thế giới năm 2025, quy tụ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tiêu biểu nhằm giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước trên hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Ngập tràn sắc đỏ tự hào tại không gian trưng bày của Masterise Group.
Ngập tràn sắc đỏ tự hào tại không gian trưng bày của Masterise Group.

Hiện diện tại phân khu “Đầu tàu kinh tế”, không gian trưng bày của Masterise Group nhanh chóng thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ ngày khai mạc. Gian hàng được thiết kế hiện đại, mang tính tương tác cao, tái hiện hành trình hơn một thập kỷ hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Điểm nhấn đầu tiên là khu vực chụp hình với vách nghệ thuật “Yêu nước” khổng lồ. Nhiều khách tham quan đã dừng lại check-in, lưu giữ những bức ảnh ấn tượng và chia sẻ tinh thần tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm đặc biệt cùng Masterise Group.

Tiếp nối là “Con đường Thương hiệu”, nơi kể lại câu chuyện phát triển của Masterise Group thông qua các dấu ấn tiên phong trong bất động sản hàng hiệu, cùng những thành tựu đã và đang nâng tầm chất lượng cuộc sống tại Việt Nam. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu thêm thông tin về các dự án mới nhất mà Masterise Homes vừa ra mắt.

Nhiều khách tham quan hứng thú với “Con đường Thương hiệu” của doanh nghiệp.
Nhiều khách tham quan hứng thú với “Con đường Thương hiệu” của doanh nghiệp.

Tại trung tâm gian hàng, màn hình LED cong cỡ lớn liên tục trình chiếu TVC cùng những hình ảnh sống động về ba thương hiệu trụ cột trong hệ sinh thái bất động sản quốc tế của Masterise Group, gồm:

Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế;

Masterise Property Management – Nhà quản lý và vận hành bất động sản;

Masterise Hospitality & Entertainment – Nhà vận hành dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế.

Bên cạnh đó, Masterise Group còn định hướng mở rộng năng lực kết nối và liên kết vùng thông qua phát triển hạ tầng và logistics. Hiệu ứng hình ảnh – âm thanh hiện đại tạo nên trải nghiệm thị giác, thính giác ấn tượng, khẳng định vị thế tiên phong của Masterise Group, đồng thời thể hiện hình ảnh một doanh nghiệp tư nhân không ngừng mở rộng năng lực, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia.

Khu vực trải nghiệm LED tương tác là điểm nhấn ấn tượng của khu trưng bày.
Khu vực trải nghiệm LED tương tác là điểm nhấn ấn tượng của khu trưng bày.

Đặc biệt, khu vực LED tương tác công nghệ cao mang đến trải nghiệm mới mẻ, cho phép khách tham quan chủ động khám phá thông tin về các dự án và sản phẩm nổi bật của Masterise Group chỉ với vài thao tác đơn giản.

Triển lãm Thành tựu Quốc gia 2025 sẽ kéo dài đến hết ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội).

Masterise Group chào đón quý khách đến tham quan, trải nghiệm và cùng lan tỏa khát vọng cùng Việt Nam kiến tạo tương lai bền vững trong kỷ nguyên vươn tầm.

Từ khóa:

Masterise Group Vneconomy

Đọc thêm

Phó Thủ tướng giao hai bộ xem xét hỗ trợ vốn cho dự án hạ tầng tại Đồng Nai

Phó Thủ tướng giao hai bộ xem xét hỗ trợ vốn cho dự án hạ tầng tại Đồng Nai

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành xem xét đề xuất của tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ vốn cho các dự án giao thông liên kết vùng và kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến quốc lộ xuống cấp…

Việt Nam vẫn thu hút mạnh vốn đầu tư bất động sản

Việt Nam vẫn thu hút mạnh vốn đầu tư bất động sản

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản.

Grand Marina, Saigon - Di sản thời đại mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Grand Marina, Saigon - Di sản thời đại mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Gắn liền với dòng chảy của sông Sài Gòn, Ba Son là một trong những di tích lâu đời và mang ý nghĩa bậc nhất trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn - TP.HCM.

Sức hút đầu tư của Flamingo Golden Hill từ sự lựa chọn của cộng đồng chuyên gia quốc tế

Sức hút đầu tư của Flamingo Golden Hill từ sự lựa chọn của cộng đồng chuyên gia quốc tế

Không chỉ là một sự thay đổi về bản đồ hành chính, “Ninh Bình mới” đang định hình một hành lang kinh tế - du lịch - công nghiệp trọng điểm phía Nam Hà Nội. Với chính sách cam kết dòng tiền ổn định, Flamingo Golden Hill đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn đầu tư.

TP.HCM tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

TP.HCM tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

Các xã, phường, đặc khu tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Mưa bão khiến hơn 14.000 hộ dân Thanh Hoá phải sơ tán, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, hạ tầng

Dân sinh

2

Giá bán vàng miếng mấp mé 129 triệu đồng mỗi lượng

Tài chính

3

Ba cảng biển Việt Nam lọt nhóm đầu cảng xử lý hàng container lớn nhất thế giới

Đầu tư

4

Dự báo top 5 cổ phiếu trong hai chỉ số sắp ra mắt

Chứng khoán

5

Tesla ngày càng đuối trong cuộc cạnh tranh với xe điện Trung Quốc ở châu Âu

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: