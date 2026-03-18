Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Bất động sản

HoREA đề xuất sửa đổi quy định để tăng nguồn cung nhà ở giá vừa phải

Phan Nam

18/03/2026, 16:09

Để thúc đẩy nguồn cung căn hộ giá vừa phải, đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa kiến nghị sửa một số điều tại Quyết định 32/2025/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh minh hoạ

Văn bản kiến nghị của HoREA (gửi UBND TP. Hồ Chí Minh và các sở liên quan) cho biết: Ngày 26/12/2025, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 32/2025/QĐ-UBND “quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn thành phố” (có hiệu lực thi hành từ ngày 09/01/2026).

Đây là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xác định quy mô dân số và số lượng căn hộ, cơ cấu căn hộ của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp “trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, giai đoạn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng)” và “trong giai đoạn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và cấp Giấy phép xây dựng”.

Tuy nhiên, sau hơn 02 tháng triển khai thực hiện Quyết định này, Hiệp hội nhận thấy đã phát sinh một số bất cập trong việc xác định quy mô dân số của nhà chung cư, dẫn đến việc xác định số lượng và cơ cấu căn hộ của dự án nhà chung cư thương mại và cả dự án chung cư nhà ở xã hội chưa hợp lý, chưa phù hợp với dự báo và thực tiễn phát triển dân số trên địa bàn thành phố và chưa đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của thị trường. Từ đó, làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp đô thị.

Cụ thể, khoản 2 Điều 4 Quyết định 32/2025/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định quy mô dân số nhà chung cư “theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng của  căn hộ tương ứng”. Theo đó, căn hộ 01 phòng ở có diện tích từ 25 - 32 m2: tính 01 người; căn hộ 01 phòng ở từ trên 32 - 56 m2: tính 02 người; căn hộ 02 phòng ở từ trên 56 - 64 m2: tính 02 người; căn hộ 02 phòng ở trên 64 - 96 m2: tính 03 người; căn hộ 03 phòng ở từ trên 96 - 128 m2: tính 04 người; căn hộ 03 phòng ở từ trên 128 - 160 m2: tính 05 người; căn hộ từ 04 phòng ở trở lên hoặc có diện tích từ trên 160 m2 trở lên thì tính 06 người.

HoREA cho rằng quy định này dẫn đến hệ quả là: đối với dự án nhà chung cư thương mại thì làm tăng số lượng căn hộ lớn (3-4 phòng ngủ có diện tích từ 85m2 trở lên), đồng thời, làm giảm số lượng căn hộ nhỏ (1 phòng ngủ có diện tích dưới  45m2) và căn hộ vừa (2 phòng ngủ có diện tích từ 45-70m2).

Còn đối với dự án nhà ở xã hội thì làm tăng số lượng căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ trên 56 - 70m2 và làm giảm số lượng căn hộ nhỏ có 1 phòng ngủ có diện tích dưới  45m2 , dẫn đến làm giảm số lượng căn hộ nhà ở xã hội của dự án.

Trong khi đó, trên thực tế, tại các dự án chung cư thương mại thì 60-70% khách hàng là người có thu nhập trung bình có nhu cầu mua căn hộ 2 phòng ngủ với giá bán khoảng 5-7 tỷ đồng/căn. Đồng thời, có khoảng 20-25% khách hàng là người thu nhập thấp có nhu cầu mua căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ có giá trên dưới 3 tỷ đồng/căn.

Chỉ khoảng 5-10% khách hàng là người có thu nhập cao có nhu cầu mua căn hộ lớn từ 3 phòng ngủ (diện tích từ 85 -120m2), giá bán khoảng 8-12 tỷ đồng/căn. Số khách hàng có nhu cầu mua căn hộ 4 phòng ngủ trở lên (diện tích trên 120m2) rất ít, kể cả tại các dự án nhà ở cao cấp, trung - cao cấp. Với các dự án “nhà ở thương mại giá phù hợp” thì đa số khách hàng chỉ có nhu cầu mua căn hộ nhỏ và căn hộ 1-2 phòng ngủ.

Bởi vậy, HoREA kiến nghị sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quyết định 32/2025/QĐ-UBND theo hướng cho phép chủ đầu tư được quyền cơ cấu loại căn hộ, tỷ lệ căn hộ  nhỏ, căn hộ vừa, căn hộ lớn của dự án nhà chung cư sau khi dự án đã được cơ quan có thẩm quyền “quyết định chủ trương đầu tư” đã “xác định quy mô dân số nhà chung cư,  nhà chung cư hỗn hợp” và chủ đầu tư phải tuân thủ quy định “đối với dự án nhà ở  thương mại, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45m2 không vượt  quá 25 % tổng số căn hộ chung cư của dự án”. 

Ngoài ra, HoREA cũng cho rằng rất cần thiết bổ sung nguyên tắc xác định quy mô dân số của nhà chung cư “phù hợp với dự báo và thực tiễn phát triển dân số trên địa bàn thành phố Hồ Chí  Minh” vào khoản 1a (mới) Điều 3 Quyết định 32/2025/QĐ-UBND để tạo điều kiện chỉnh trang, tái phát triển, tái thiết các khu vực đô thị cũ, lụp xụp như: di dời nhà trên  và ven kênh rạch, cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ...

25% nguồn cung căn hộ mới có giá trên 100 triệu đồng/m2

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương bàn giao mặt bằng nút giao thông An Phú

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

Từ khóa:

bất động sản giá nhà Horea

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Ngày 18/3, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Đề xuất cơ chế cho chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng

Đề xuất cơ chế cho chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, dự thảo Nghị định nêu nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển không phải dành một phần diện tích đất ở trong khu đô thị lấn biển để xây dựng nhà ở xã hội…

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences: Bộ sưu tập tư dinh trên không độc bản với bể bơi và sân vườn riêng

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences: Bộ sưu tập tư dinh trên không độc bản với bể bơi và sân vườn riêng

Khi tiêu chuẩn sống của giới thượng lưu ngày càng nâng cao, những không gian sống kết nối thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo riêng tư tuyệt đối trở thành tiêu chí quan trọng của bất động sản hạng sang. Tại Hà Nội, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences giới thiệu bộ sưu tập tư dinh trên không độc bản với bể bơi và sân vườn riêng cho từng căn hộ, kiến tạo trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ngay giữa lòng đô thị.

Nguồn cung căn hộ chung cư mới đóng góp tới 62% tổng nguồn cung nhà ở mới trong năm 2025, với cơ cấu dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có giá trị cao hơn. Cụ thể, khoảng 25% nguồn cung căn hộ mới năm 2025, tương đương hơn 20 nghìn căn có giá trên 100 triệu đồng/m2, gấp gần 10 lần so với năm trước…

Chiều 17/3, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng các sở ngành đã đi khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú ở cửa ngõ phía Đông…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy