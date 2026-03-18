Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn, tạo chuyển biến rõ ràng, thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Sáng 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp, thảo luận và cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì và phát biểu kết luận cuộc họp.

Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25/12/2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

QUYẾT LIỆT HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, BỀN VỮNG HƠN TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG “GIẶC NỘI XÂM”

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, do đó công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu, với yêu cầu cao hơn về hiệu quả và tính bền vững.

Tinh thần chung được Tổng Bí thư nêu rõ là nói ít làm nhiều, làm đến cùng; mỗi việc đều phải có kết quả cụ thể; sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo phải tạo được những chuyển biến rõ ràng, thực chất để nhân dân thấy, nhân dân tin và nhân dân ủng hộ.

Tổng Bí thư khẳng định yêu cầu kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Cuộc đấu tranh này phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển đất nước, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và bảo đảm ổn định xã hội.

Một trọng tâm lớn được Tổng Bí thư nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, cần tập trung xây dựng nghị quyết trung ương về tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với chương trình hành động cụ thể, khẳng định rõ thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo hoàn thành việc trình Quốc hội ban hành các nghị quyết đặc thù trong thời gian sớm nhất để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý vi phạm pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn.

Song song với đó, các cơ quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, coi đây là giải pháp căn cơ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa.

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NGAY TRONG VẬN HÀNH, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VỤ VIỆC LỚN

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong bối cảnh tổ chức và vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát cần được chuyển mạnh sang mục tiêu phòng ngừa, tiến hành giám sát ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và của địa phương; kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành, kịp thời phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan, địa phương trong vận hành bộ máy chính quyền hai cấp; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình xử lý.

Tổng Bí thư yêu cầu gắn công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới; đồng thời đổi mới cách làm theo hướng giao cho địa phương chủ động hơn trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội, đi đôi với tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông để thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử, qua đó hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.

Trước yêu cầu mới, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm; tăng cường phân cấp, giao quyền gắn với nâng cao trách nhiệm, nhằm giải quyết hiệu quả các yêu cầu vừa phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.