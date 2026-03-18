Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo
Hà Lê
18/03/2026, 23:51
Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn, tạo chuyển biến rõ ràng, thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV.
Sáng 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp, thảo luận và cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì và phát biểu kết luận cuộc họp.
Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25/12/2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới
1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ
án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.
QUYẾT LIỆT HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, BỀN VỮNG HƠN TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG “GIẶC NỘI XÂM”
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, do đó công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu, với yêu cầu cao hơn về hiệu quả và tính bền vững.
Tinh thần chung được Tổng Bí thư nêu rõ là nói ít làm nhiều, làm đến cùng; mỗi việc đều phải có kết quả cụ thể; sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo phải tạo được những chuyển biến rõ ràng, thực chất để nhân dân thấy, nhân dân tin và nhân dân ủng hộ.
Tổng Bí thư khẳng định yêu cầu kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Cuộc đấu tranh này phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển đất nước, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và bảo đảm ổn định xã hội.
Một trọng tâm lớn được Tổng Bí thư nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.
Trong đó, cần tập trung xây dựng nghị quyết trung ương về tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với chương trình hành động cụ thể, khẳng định rõ thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”.
Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo hoàn thành việc trình Quốc hội ban hành các nghị quyết đặc thù trong thời gian sớm nhất để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý vi phạm pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn.
Song song với đó, các cơ quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, coi đây là giải pháp căn cơ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa.
KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NGAY TRONG VẬN HÀNH, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VỤ VIỆC LỚN
Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong bối cảnh tổ chức và vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.
Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát cần được chuyển mạnh sang mục tiêu phòng ngừa, tiến hành giám sát ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và của địa phương; kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành, kịp thời phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm.
Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan, địa phương trong vận hành bộ máy chính quyền hai cấp; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ.
Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình xử lý.
Tổng Bí thư yêu cầu gắn công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới; đồng thời đổi mới cách làm theo hướng giao cho địa phương chủ động hơn trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội, đi đôi với tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông để thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử, qua đó hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.
Trước yêu cầu mới, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm; tăng cường phân cấp, giao quyền gắn với nâng cao trách nhiệm, nhằm giải quyết hiệu quả các yêu cầu vừa phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.
Tạicuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy
định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra
tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào
diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Yêu cầu làm rõ lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, coi đây là cơ sở để hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, trong bối cảnh các dự án đường sắt trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ...
Đẩy lùi tham nhũng, lãng phí theo tinh thần "nói ít, làm đến cùng"
Theo Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với 2.367 bị can; truy tố 757 vụ án với 1.847 bị can; xét xử sơ thẩm 604 vụ án với 1.733 bị cáo...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công nghệ chiến lược phải phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; hình thành các ngành công nghiệp mới; bảo đảm tự chủ về công nghệ trong những lĩnh vực then chốt…
Sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng: Khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá
Luật Thi đua, khen thưởng phải trở thành công cụ khuyến khích những ý tưởng mới, những cách làm sáng tạo, đột phá. Vì vậy, dự thảo đề xuất chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, dám đổi mới, có giải pháp đột phá mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung.
Đẩy nhanh kiện toàn chính quyền địa phương, hoàn thành trước 1/4/2026
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, hoàn tất kiện toàn nhân sự, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương vận hành đồng bộ, hiệu quả trước ngày 1/4/2026.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: