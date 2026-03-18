Xuất khẩu của Nhật Bản tăng liên tục 6 tháng

Xuất khẩu của Nhật Bản đã ghi nhận sự tăng trưởng liên tiếp trong 6 tháng qua, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu vẫn đang duy trì ở mức cao...

Tuy nhiên, xung đột ở Trung Đông đang phủ bóng lên triển vọng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của nước này trong những tháng tới.

Theo dữ liệu thống kê được công bố ngày 18/3, tổng giá trị xuất khẩu trong tháng 2 của Nhật Bản tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua dự báo trung bình của các nhà kinh tế là tăng 1,6%.

Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường ở khu vực châu Á, trong khi khối lượng hàng xuất khẩu thực tế đã giảm nhẹ 0,5%.

Số liệu này được công bố trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với thách thức lớn, đặc biệt là những gián đoạn trong chuỗi cung ứng công nghiệp do xung đột ở Trung Đông. Cú sốc giá dầu do chiến sự ở Vùng Vịnh đang khiến các chính phủ và ngân hàng trung ương lo ngại về tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Nhật Bản, một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng để duy trì hoạt động kinh tế, có thể sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn nếu tình trạng gián đoạn kéo dài.

Ông Koki Akimoto, nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Daiwa, nhận định với hãng tin Reuters: “Nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu và các nguyên liệu khác kéo dài, xuất khẩu của Nhật Bản có thể giảm sút”.

Hiện tại, một số nhà sản xuất hóa chất Nhật Bản đã bắt đầu cắt giảm sản lượng do nguồn cung naphtha hạn chế, và các ngành công nghiệp khác có thể sẽ bị ảnh hưởng trong vài tháng tới.

Ngoài ra, cuộc chiến có thể ảnh hưởng đến việc xuất khẩu ô tô của Nhật Bản sang Trung Đông trong những tháng tới.

Xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Mỹ đã giảm 8% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 10,9%. Ngược lại, xuất khẩu sang phần còn lại của châu Á đã tăng 2,8%.

Nền kinh tế Nhật Bản đã cho thấy động lực phục hồi khi tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm 2025, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm của quý 4 đã được điều chỉnh lên mức 1,3% nhờ đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tăng mạnh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng giá dầu tăng đang làm gia tăng nguy cơ xuất hiện tình trạng đình lạm, có thể gây tổn hại cho một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng như đất nước mặt trời mọc.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào ngày 19/3, đồng thời thể hiện quyết tâm duy trì xu hướng thắt chặt, khi đồng yên yếu và giá dầu cao hơn đang làm tăng áp lực lạm phát. Tuy nhiên, nếu BOJ tăng lãi suất quá nhanh, tăng trưởng kinh tế sẽ “chịu trận”.

Kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản đã tăng 10,2% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo của thị trường là tăng 11,5%.

Nước này ghi nhận thặng dư thương mại 57,3 tỷ yên (tương đương 360,65 triệu USD) trong tháng 2, so với dự báo là thâm hụt 483,2 tỷ yên.

“Xét trong ngắn hạn, việc đóng cửa eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ đẩy giá dầu thô và các hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Đông lên cao, nhưng khối lượng nhập khẩu của Nhật Bản có thể sẽ giảm”, nhà kinh tế thị trường Yasuhisa Irie của Mizuho Securities nhận định trong một báo cáo.