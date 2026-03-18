Hải Phòng vận động người thuê bàn giao nhà đất công sản

UBND phường Hồng Bàng vận động 14 tổ chức, cá nhân thuê nhà đất công sản vào mục đích kinh doanh bàn giao nhà đất cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng…

Sáng 18/3, UBND phường Hồng Bàng (Hải Phòng) đã tổ chức cuộc họp tuyên truyền vận động đối với 14 tổ chức, cá nhân thuê nhà công sản vào mục đích kinh doanh trên địa bàn phường bàn giao nhà đất đang sử dụng cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng, cho biết cuộc họp tuyên truyền được thực hiện theo kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/1/2026 của UBND TP. Hải Phòng về việc tổng thể xử lý quỹ nhà đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà quản lý.

Theo đó, UBND phường Hồng Bàng thực hiện tuyên truyền vận động các hộ tự nguyện bàn giao nhà, trong trường hợp vướng mắc, sẽ báo cáo thành phố triển khai các biện pháp cụ thể để thu hồi. “Chúng tôi ghi nhận ý kiến của người thuê, những gì thuộc thẩm quyền của phường, phường sẽ giải quyết, những gì vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ báo cáo UBND thành phố để có hướng giải quyết”, ông Việt nói.

Ông Nguyễn Đức Hoàn, Phó trưởng Phòng Quản lý nhà Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng, cho biết kế hoạch thu hồi nhà cho thuê vào mục đích kinh doanh dịch vụ đã được thành phố triển khai từ năm 2018, đã thực hiện thu hồi được hơn 50 cơ sở nhà đất công sản cho thuê kinh doanh.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà đã không gia hạn hợp đồng thuê nhà. Căn cứ theo quy định tại Nghị định 108 thì những trường hợp không được gia hạn hợp đồng thuê thì thực hiện thu hồi. Công ty phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thu hồi 159 điểm nhà đất công sản cho thuê kinh doanh bằng hình thức tuyên truyền vận động.

Tại cuộc họp tuyên truyền vận động của phường, ông Phạm Văn Nhãn, đại diện cho tổ chức thuê địa điểm số 43 (số cũ 100) Tam Bạc, bày tỏ ông đồng ý với chủ trương thu hồi của thành phố. Tuy nhiên, ông Nhãn băn khoăn khi đấu giá người đang thuê có được ưu tiên hay không? “Chúng tôi kinh doanh muốn được mua lại, thành phố bán thế nào chúng tôi trả giá thế”, ông Nhãn nói.

Cũng như ông Nhãn, một số ý kiến hộ thuê kinh doanh cũng tỏ ý muốn được mua lại khi nhà nước đấu giá.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng vận động các hộ dân thực hiện bàn giao nhà đất công sản theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND TP. Hải Phòng.

Phản hồi về nguyện vọng trên của người dân, đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà cho biết các nhà đất công sản này không thực hiện bán chỉ định cho người thuê mà phải thông qua đấu giá. Sau khi thu hồi, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà báo cáo thành phố để bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, khai thác theo quy định.

Công ty cũng đã nhận được nhiều ý kiến đề cập đến việc bên thuê không vi phạm sao lại bị thu hồi? Theo ông Hoàn, việc thu hồi được thực hiện theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP (quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở) nhằm tránh lãng phí tài sản công, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần chỉnh trang đô thị.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà đã gửi thông báo thu hồi đến các tổ chức cá nhân đang sử dụng. Doanh nghiệp này phối hợp với UBND các phường có tài sản công vận động người dân bàn giao, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi.

Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng Nguyễn Hoàng Việt chia sẻ phường đã ghi nhận ý kiến của bên thuê. Các tổ chức, cá nhân đã nắm được chủ trương thu hồi của thành phố từ năm 2018 rồi. Thành phố chủ trương thu hồi hết nhà đất công sản không sử dụng vào mục đích ở. Sau khi hoàn thành thu hồi mới có phương án xử lý. Theo ông Việt, nếu nhà nước bán sẽ thực hiện thủ tục đấu giá chứ không có việc bán thanh lý theo nguyện vọng của bên thuê.