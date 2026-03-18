Trang chủ Bất động sản

Nghệ An siết tiến độ 39 dự án nhà ở xã hội, không gia hạn nhà đầu tư chậm trễ

Nguyễn Thuấn

18/03/2026, 23:53

Với tổng quy mô dự kiến khoảng 36.000 căn hộ, 39 dự án nhà ở xã hội tại Nghệ An đang được rà soát, phân loại và đôn đốc tiến độ. Tỉnh nhấn mạnh sẽ không gia hạn đối với các nhà đầu tư không đảm bảo cam kết.

Nghệ An quyết hoàn thành hơn 2.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

TẬP TRUNG 5 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Ngày 18/3, UBND tỉnh Nghệ An họp nghe báo cáo tình hình triển khai và đôn đốc tiến độ hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội trên địa bàn. Thông tin từ Sở Xây dựng cho thấy toàn tỉnh hiện có 39 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và có quy hoạch nhà ở xã hội, dự kiến cung ứng khoảng 36.000 căn hộ.

Trong đó, riêng tại Khu kinh tế Đông Nam có 10 dự án với hơn 13.000 căn, bao gồm cả nhà ở cho công nhân và nhà lưu trú. 29 dự án còn lại tập trung chủ yếu tại các phường như Vinh Hưng, Trường Vinh và xã Trung Lộc.

Trong 39 dự án này, có 32 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư với quy mô khoảng 28.200 căn; 7 dự án còn lại (với quy mô dự kiến khoảng 7.800 căn) chưa lựa chọn nhà đầu tư. 

Để hoàn thành mục tiêu 2.000 căn hộ trong năm 2026, tỉnh Nghệ An đang tập trung đôn đốc 5 dự án trọng điểm với tổng quy mô 2.177 căn. Đồng thời, trong năm nay dự kiến có thêm 9 dự án được khởi công, cung cấp khoảng 1.891 căn nhà ở xã hội và 2.730 căn nhà lưu trú công nhân.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Đoàn Văn Đại báo cáo tình hình thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Một số dự án tiêu biểu đang được đẩy mạnh tiến độ gồm: khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Vinh Lộc, khu đô thị tại xã Hưng Lộc, cùng các dự án nhà lưu trú công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Lãnh đạo Sở Xây dựng chia sẻ việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, cùng với các nghị định hướng dẫn của Chính phủ đã tạo thêm động lực thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm, đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

KIÊN QUYẾT XỬ LÝ DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ một số dự án vẫn còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác theo dõi, rà soát tổng thể chưa đầy đủ; sự phối hợp giữa các ngành và chủ đầu tư còn thiếu chặt chẽ...

Tại cuộc họp, các chủ đầu tư kiến nghị tỉnh và các ngành liên quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường và phòng cháy chữa cháy. Các địa phương cũng đề xuất sớm ban hành quy hoạch phân khu, điều chỉnh quỹ đất phù hợp cho phát triển nhà ở xã hội.

 Nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát tổng thể toàn bộ các dự án trên địa bàn, phân loại cụ thể theo từng nhóm: đã lựa chọn nhà đầu tư, chưa lựa chọn, đang triển khai, chưa khởi công; đồng thời xây dựng phụ lục chi tiết về tiến độ, khó khăn, kiến nghị và thời gian hoàn thành của từng dự án.

Toàn cảnh cuộc họp

“Tuyệt đối không gia hạn” với các nhà đầu tư chậm trễ. Trường hợp không đảm bảo tiến độ theo cam kết, tỉnh sẽ xem xét thu hồi dự án để giao cho nhà đầu tư khác có năng lực hơn. Sở Xây dựng phải ký cam kết tiến độ bằng văn bản với các nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2026, đồng thời cập nhật tiến độ hàng tháng. Đối với các dự án đã khởi công, nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực triển khai, không để xảy ra tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí. Mọi trường hợp chậm trễ sau khi đã được bàn giao đất sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định", lãnh đạo tỉnh lưu ý.

Về phía cơ quan quản lý, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các tồn tại theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trao đổi cụ thể các vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ, đảm bảo tiến độ từng dự án, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân trên địa bàn.

