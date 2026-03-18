Nghệ An siết tiến độ 39 dự án nhà ở xã hội, không gia hạn nhà đầu tư chậm trễ
Nguyễn Thuấn
18/03/2026, 23:53
Với tổng quy mô dự kiến khoảng 36.000 căn hộ, 39 dự án nhà ở xã hội tại Nghệ An đang được rà soát, phân loại và đôn đốc tiến độ. Tỉnh nhấn mạnh sẽ không gia hạn đối với các nhà đầu tư không đảm bảo cam kết.
TẬP TRUNG 5 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Ngày 18/3, UBND tỉnh Nghệ An họp nghe báo cáo tình hình triển khai và đôn đốc tiến độ hoàn thành
chỉ tiêu nhà ở xã hội trên địa bàn. Thông tin từ Sở Xây dựng cho thấy toàn tỉnh
hiện có 39 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và có quy hoạch nhà ở xã
hội, dự kiến cung ứng khoảng 36.000 căn hộ.
Trong đó, riêng tại Khu kinh tế Đông Nam có 10 dự án với hơn 13.000 căn, bao gồm cả nhà ở cho công nhân và nhà lưu trú. 29 dự án còn lại tập trung chủ yếu tại các phường như Vinh Hưng, Trường Vinh và xã Trung Lộc.
Trong 39 dự án này, có 32 dự án đã lựa chọn
chủ đầu tư với quy mô khoảng 28.200 căn; 7 dự án còn lại (với quy mô dự kiến khoảng 7.800 căn) chưa lựa chọn nhà đầu
tư.
Để hoàn thành mục tiêu 2.000 căn
hộ trong năm 2026, tỉnh Nghệ An đang tập trung đôn đốc 5 dự án trọng điểm với tổng
quy mô 2.177 căn. Đồng thời, trong năm nay dự kiến có thêm 9 dự án được khởi
công, cung cấp khoảng 1.891 căn nhà ở xã hội và 2.730 căn nhà lưu trú công
nhân.
Một số dự án tiêu biểu đang được
đẩy mạnh tiến độ gồm: khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Vinh Lộc, khu
đô thị tại xã Hưng Lộc, cùng các dự án nhà lưu trú công nhân tại Khu công nghiệp
VSIP Nghệ An.
Lãnh đạo Sở Xây dựng chia sẻ việc Quốc hội ban hành Nghị quyết
số 201/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã
hội, cùng với các nghị định hướng dẫn của Chính phủ đã tạo thêm động lực thu
hút nhiều doanh nghiệp quan tâm, đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.
KIÊN QUYẾT XỬ
LÝ DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,
tiến độ một số dự án vẫn còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải
phóng mặt bằng, công tác theo
dõi, rà soát tổng thể chưa đầy đủ; sự phối hợp giữa các ngành và chủ đầu tư còn
thiếu chặt chẽ...
Tại cuộc họp, các chủ đầu tư kiến
nghị tỉnh và các ngành liên quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, thu hồi
đất, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường và phòng cháy chữa cháy.
Các địa phương cũng đề xuất sớm ban hành quy hoạch phân khu, điều chỉnh quỹ đất
phù hợp cho phát triển nhà ở xã hội.
Nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu
các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt chỉ tiêu
đã đề ra.
Lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát tổng
thể toàn bộ các dự án trên địa bàn, phân loại cụ thể theo từng nhóm: đã lựa chọn
nhà đầu tư, chưa lựa chọn, đang triển khai, chưa khởi công; đồng thời xây dựng
phụ lục chi tiết về tiến độ, khó khăn, kiến nghị và thời gian hoàn thành của từng
dự án.
“Tuyệt đối không gia hạn” với các nhà đầu tư chậm trễ. Trường hợp không đảm
bảo tiến độ theo cam kết, tỉnh sẽ xem xét thu hồi dự án để giao cho nhà đầu tư
khác có năng lực hơn. Sở Xây dựng phải ký cam kết tiến độ bằng văn bản với các
nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2026, đồng thời cập nhật tiến độ
hàng tháng. Đối với các dự án đã khởi công, nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực triển khai, không để xảy ra tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí. Mọi trường hợp chậm trễ sau khi đã được bàn giao đất sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định", lãnh đạo tỉnh lưu ý.
Về phía cơ quan quản lý, UBND tỉnh
Nghệ An yêu cầu tăng cường hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, giải phóng mặt
bằng và điều chỉnh quy hoạch. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp
trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các tồn tại theo chỉ đạo tại
Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ
An cũng đã trao đổi cụ thể các vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư, yêu cầu các
sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ, đảm bảo tiến độ từng dự án,
góp phần hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời đáp ứng nhu cầu
nhà ở ngày càng lớn của người dân trên địa bàn.
Xuất khẩu của Nhật Bản đã ghi nhận sự tăng trưởng liên tiếp trong 6 tháng qua, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu vẫn đang duy trì ở mức cao...
Hải Phòng vận động người thuê bàn giao nhà đất công sản
UBND phường Hồng Bàng vận động 14 tổ chức, cá nhân thuê nhà đất công sản vào mục đích kinh doanh bàn giao nhà đất cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng…
HoREA đề xuất sửa đổi quy định để tăng nguồn cung nhà ở giá vừa phải
Để thúc đẩy nguồn cung căn hộ giá vừa phải, đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa kiến nghị sửa một số điều tại Quyết định 32/2025/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt
Ngày 18/3, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.
Đề xuất cơ chế cho chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng
Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, dự thảo Nghị định nêu nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị lấn biển không phải dành một phần diện tích đất ở trong khu đô thị lấn biển để xây dựng nhà ở xã hội…
